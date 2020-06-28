Bol ödüllü RPG Disco Elysium’un dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör ZA/UM isimli stüdyo tarafından geliştirilen ve 2019 yılının en iyi oyunları arasında gösterilen Disco Elysium, yakın bir zamanda TV dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. RPG türü oynanışa sahip yapım, çıkış yaptığı yıl büyük bir ilgiyle karşılanmış ve The Game Awards ile BAFTA gibi etkinliklerde bolca ödül toplamıştı.

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2013 yılında yayınlanan Sacred and Terrible air isimli romanla aynı evrende geçen oyun, onlarca yıl süren bir savaşın yaralarını yavaş yavaş sarmaya başlamış bir şehirde işlenen cinayeti çözmeye çalışan deneyimli bir dedektifin yaşadıklarına odaklanıyor.

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Variety’de yer alan rapora göre oyunun geliştiricisi ZA/UM, dizi için yapım şirketi DJ2 Entertainment ile görüşmelere başlamış durumda. DJ2 Entertainment’ı Sonic the Hedhehog beyazperde uyarlamasından tanıyoruz. Disco Elysium uyarlaması hakkında açıklamalarda bulunan DJ’ CEO’su Dmitri M. Johnson’a göre oyunun sahip olduğu geniş dünya büyük bir potansiyel barındırıyor.

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Proje henüz emekleme aşamasında olduğu için yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak kesin olarak söylenebilecek bir şey var ki o da oyunun derin diyalog yapısının diziye başarılı bir biçimde aktarılması halinde bizleri keyifli bir atmosferin bekliyor olacağı gerçeği. Oyunu oynayanların da bildiği üzere Disco Elysium bol aksiyon barındıran bir oyun değildi. Dolayısıyla dizide de benzer bir çizgi izlenecektir.

Son olarak, sizleri Disco Elysium’un çıkış videosu ile baş başa bırakıyoruz.

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