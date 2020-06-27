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    Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı

    İskoç asıllı aktör Gerard Butler'ın başrolde olduğu felaket filmi Greenland'in ilk fragmanı yayınlandı. Film, 14 Ağustos'ta vizyona girecek.
    21 dk.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı

    İskoç asıllı aktör Gerald Butler’ın başrolde olduğu felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen Ric Roman Waugh ile Butler’ı yeniden beyazperdeyle buluşturacak film, 14 Ağustos’ta gösterime girecek. Waugh ve Butler en son, 2019 yapımı Angel Has Fallen’da birlikte çalışmıştı.

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    Ailesini Dünya’yı tehdit eden bir kuyruklu yıldızdan korumaya çalışan Jeff’in (Gerald Butler) hikayesine odaklanan film çarpıcı görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Butler’a Deadpool’dan tanıdığımız Morena Baccarin’nin eşlik ettiği filmde Jeff, karısı ve oğlunun güvende olacağı bir sığınak bulmak için zamana karşı yarış verdiği bir yolculuğa çıkacak. Yolculuk esnasında ise kuyruklu yıldızdan kopan parçaların şehirleri yok ettiğine tanıklık edeceğiz.

    Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak, bir süredir sesi soluğu çıkmayan felaket filmleri için fena görünmeyen yapımın fragmanına aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://deadline.com/video/greenland-first-trailer-for-gerard-butler-apocalyptic-action-pic-set-for-august-release/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sasasa671 (Waas Montenegro) 13 dk.
    Bu tip filmler genelde klişe olduğu zaman ne kadar güzel olursa olsun düşük puan alıyor. Ama klişe olmazsa çoğu kişi filmi beğenir.
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