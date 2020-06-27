Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı

İskoç asıllı aktör Gerald Butler’ın başrolde olduğu felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen Ric Roman Waugh ile Butler’ı yeniden beyazperdeyle buluşturacak film, 14 Ağustos’ta gösterime girecek. Waugh ve Butler en son, 2019 yapımı Angel Has Fallen’da birlikte çalışmıştı.

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Ailesini Dünya’yı tehdit eden bir kuyruklu yıldızdan korumaya çalışan Jeff’in (Gerald Butler) hikayesine odaklanan film çarpıcı görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Butler’a Deadpool’dan tanıdığımız Morena Baccarin’nin eşlik ettiği filmde Jeff, karısı ve oğlunun güvende olacağı bir sığınak bulmak için zamana karşı yarış verdiği bir yolculuğa çıkacak. Yolculuk esnasında ise kuyruklu yıldızdan kopan parçaların şehirleri yok ettiğine tanıklık edeceğiz.

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Son olarak, bir süredir sesi soluğu çıkmayan felaket filmleri için fena görünmeyen yapımın fragmanına aşağıda göz atabilirsiniz.

https://deadline.com/video/greenland-first-trailer-for-gerard-butler-apocalyptic-action-pic-set-for-august-release/

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