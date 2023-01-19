Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boston Dynamics, Atlas'ın yeteneklerini gösteren yeni bir video paylaştı

    Boston Dynamics, insansı Atlas robotunun yeni videosunu paylaştı. Robot, test amaçlı kurulan inşaat iskelesinde rahatça dolaşabiliyor ve engelleri takla atarak aşabiliyor. İşte video
    Oy Ver
    Boston Dynamics, Atlas robotu için yeni bir video paylaştı! Tam Boyutta Gör
    Robot tasarım firması Boston Dynamics, insansı robot Atlas'ın yeni yeteneklerinin gösterildiği bir video yayınlandı. Hatırlarsanız Atlas, en son bir parkur videosu ile karşımıza çıktı. Şimdi de insansı robot, test amaçlı kurulan bir inşaat iskelesinde yeni yeteneklerini gösterdi.

    Atlas öğrenerek yeni yetenekler kazanıyor

    Paylaşılan videoda “Bana tamir çantasını getir” gibi basit bir komutun ardından Atlas, inşaat iskelesine ulaşabilmek için tahta parçasından faydalanıyor. Daha sonra kenarda duran takım çantasını alarak iskeleye ulaştıran robot, tekrar aşağıya inmek için iskeledeki kutuyu kullanıyor ve videoyu 540 derecelik bir taklayla sonlandırıyor. 

    Boston Dynamics’in insansı Robotu Atlas, yaklaşık 10 yıldır geliştiriliyor ve sürekli yeni yetenekler kazanıyor. Yeni video da, Atlas'ın geldiği son noktayı gösteriyor diyebiliriz. Zira insansı robot, hem ağır nesnelerin hem de önüne çıkan engellerin üstesinden rahat bir şekilde geliyor.

    Yapılan açıklamada Boston Dynamics, Atlas'ın son bir yıl içerisinde ortam analizi, nesneleri taşıma ve engelleri aşma konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Ek olarak insansı robot, artık yalnızca komutlar ile kendi başına hareket edebiliyor. Bu yetenekler etkileyici olsa da, Atlas'ın gerçek görevlerde yer alması için uzun bir zamana daha ihtiyacı olduğunu belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 10 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız