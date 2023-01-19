Boston Dynamics, Atlas'ın yeteneklerini gösteren yeni bir video paylaştı

Tam Boyutta Gör Robot tasarım firması Boston Dynamics, insansı robot Atlas'ın yeni yeteneklerinin gösterildiği bir video yayınlandı. Hatırlarsanız Atlas, en son bir parkur videosu ile karşımıza çıktı. Şimdi de insansı robot, test amaçlı kurulan bir inşaat iskelesinde yeni yeteneklerini gösterdi.

Atlas öğrenerek yeni yetenekler kazanıyor

Paylaşılan videoda “Bana tamir çantasını getir” gibi basit bir komutun ardından Atlas, inşaat iskelesine ulaşabilmek için tahta parçasından faydalanıyor. Daha sonra kenarda duran takım çantasını alarak iskeleye ulaştıran robot, tekrar aşağıya inmek için iskeledeki kutuyu kullanıyor ve videoyu 540 derecelik bir taklayla sonlandırıyor.

Boston Dynamics’in insansı Robotu Atlas, yaklaşık 10 yıldır geliştiriliyor ve sürekli yeni yetenekler kazanıyor. Yeni video da, Atlas'ın geldiği son noktayı gösteriyor diyebiliriz. Zira insansı robot, hem ağır nesnelerin hem de önüne çıkan engellerin üstesinden rahat bir şekilde geliyor.

Yapılan açıklamada Boston Dynamics, Atlas'ın son bir yıl içerisinde ortam analizi, nesneleri taşıma ve engelleri aşma konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Ek olarak insansı robot, artık yalnızca komutlar ile kendi başına hareket edebiliyor. Bu yetenekler etkileyici olsa da, Atlas'ın gerçek görevlerde yer alması için uzun bir zamana daha ihtiyacı olduğunu belirtelim.

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