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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boston Dynamics'in robot köpeği polis operasyonunda görev aldı

    New York Polis Departmanı bir binaya düzenlediği tehlikeli operasyonda Boston Dynamics'in robot köpeğinden yardım aldı. Digidog lakaplı robot köpek silahlı saldırganların izini sürdü.
    28 Şubat 2021, 22:00 (2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Boston Dynamics'in robot köpeği polis operasyonunda görev aldı
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    Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpek Spot, 2019 yılında emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Yetenekleriyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Spot bu kez tehlikeli bir operasyonda görev aldı.

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    New York Polis Departmanı kendilerine iletilen, eve zorla girilme ihbarının ardından harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, Digidog lakaplı robot köpek kullandı. Digidog silahlı saldırganların saklandığından şüphe edilen binaya gönderildi.

    Spot'un silahlandırılması istenmiyor

    Kameralarla donatılan ve engelleri tek başına aşmak için gerekli tüm algoritmalara sahip olan robot köpek kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Hedef lokasyonda kimsenin olmadığını tespit ederek bunu kendisinden haber bekleyen polis ekibine bildirdi.

    Boston Dynamics'in robot köpeği Spot şu anda 74.500 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Ancak şirket Spot'un kullanım şekliyle ilgili bazı kurallar belirlemiş durumda. Boston Dynamics robot köpeğin silahlandırılmasını istemiyor. Ancak Spot'un emniyet güçlerine bu şekilde eşlik etmesinin önünde herhangi bir engel yok.



    https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9292077/NYPD-unleashes-four-legged-robo-dog-Digidog-Bronx-investigate-hostage-situation.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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