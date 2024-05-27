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    Boston Dynamics’in robot köpeği BMW’de işe başladı: Karşınızda SpOTTO

    Boston Dynamics’in robot köpeği BMW’nin İngiltere’deki Hams Hall motor fabrikasında aşırı ısınan makineleri ve sızıntıları tespit etmek için görsel, termal ve akustik sensörler kullanacak.
    Boston Dynamics’in robot köpeği BMW’de işe başladı Tam Boyutta Gör
    Boston Dynamics'in Spot adlı robot köpeği, BMW’nin Birleşik Krallık'taki Hams Hall motor fabrikasında SpOTTO adıyla işe başladı. Spot, daha önceki hallerinde biraz hiperaktif bir robot köpek olsa da iş başındayken tesisi taramak, bakımı desteklemek ve üretim süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlamaktan sorumlu olacak. Dolayısıyla SpOTTO’yu herhangi bir numara yaparken görmeyeceğiz.

    BMW, robot köpek SpOTTO’yu işe aldı

    BMW, SpOTTO adlı dört ayaklı robotun kısa süre önce İngiltere'deki BMW Group Plant Hams Hall ekibine katıldığını duyurdu. Görsel, termal ve akustik sensörlerle donatılan SpOTTO, tesisi tarıyor, bakımı destekliyor ve üretim süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlıyor.

    SpOTTO, yetenekleri ile bir yandan tesisin dijital ikizi için değerli veriler toplarken, diğer yandan üretim tesislerinin bakımını denetleyen bir bekçi köpeği olarak hizmet veriyor. SpOTTO’nun kullanım alanlarından birisi de üretim ekipmanının sıcaklığını izleyip bir sistemin çok sıcak çalışıp çalışmadığını tespit etmesi. Yapılan açıklamaya göre robot köpek, üretimde kullanılan basınçlı hava hatlarındaki sızıntıları tespit etme konusunda da uzman.

    Boston Dynamics’in robot köpeği BMW’de işe başladı Tam Boyutta Gör
    2020’de 921 milyon dolara Hyundai tarafından satın alınan Boston Dynamics’in "Spot" olarak adlandırdığı robotun BMW tesisinde SpOTTO olarak yeniden isimlendirilmesinin de arkasında bir hikaye bulunuyor. SpOTTO, adını BMW'nin kurucularından Gustav Otto ve dört zamanlı içten yanmalı motorun mucidi olan oğlu Nicolaus’tan alıyor. SpOTTO'nun yanı sıra yaklaşık 1.600 kişiye istihdam sağlayan Hams Hall tesisinin 2023 yılında 400.000'den fazla motor ürettiğini de belirtelim.

    Son olarak, BMW’nin üretim tesisleri giderek daha robotik bir hal aldığını da belirtmemiz gerekiyor. Firma, bu yılın başında ABD’deki Spartanburg fabrikasında Figure 01 insansı robotunu kullanmaya başlamıştı. Bu insansılar, sürekli tekrarlayan iş hatlarında kullanılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    majezik duo yorumlar e devlette gözükmeyen davalar dsg geri kaçırma alsancaktan otogara nasıl gidilir koşmak göbek eritir mi

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