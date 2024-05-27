Boston Dynamics’in robot köpeği BMW’de işe başladı: Karşınızda SpOTTO

BMW, robot köpek SpOTTO’yu işe aldı
BMW, SpOTTO adlı dört ayaklı robotun kısa süre önce İngiltere'deki BMW Group Plant Hams Hall ekibine katıldığını duyurdu. Görsel, termal ve akustik sensörlerle donatılan SpOTTO, tesisi tarıyor, bakımı destekliyor ve üretim süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlıyor.
SpOTTO, yetenekleri ile bir yandan tesisin dijital ikizi için değerli veriler toplarken, diğer yandan üretim tesislerinin bakımını denetleyen bir bekçi köpeği olarak hizmet veriyor. SpOTTO’nun kullanım alanlarından birisi de üretim ekipmanının sıcaklığını izleyip bir sistemin çok sıcak çalışıp çalışmadığını tespit etmesi. Yapılan açıklamaya göre robot köpek, üretimde kullanılan basınçlı hava hatlarındaki sızıntıları tespit etme konusunda da uzman.
Son olarak, BMW’nin üretim tesisleri giderek daha robotik bir hal aldığını da belirtmemiz gerekiyor. Firma, bu yılın başında ABD’deki Spartanburg fabrikasında Figure 01 insansı robotunu kullanmaya başlamıştı. Bu insansılar, sürekli tekrarlayan iş hatlarında kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.