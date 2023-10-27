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    Yeni tur rehberi: Boston Dynamics, robot köpeğine ChatGPT ekledi

    Robotik firması Boston Dynamics, dört ayaklı robotunu soruları yanıtlayacak ve tesisleri hakkında yanıtlar üretecek şekilde eğitmek için ChatGPT sohbet botunu kullandı.
    Boston Dynamics, robot köpeğine ChatGPT ekledi Tam Boyutta Gör
    Boston Dynamics tarafından üretilen Spot isimli robot köpeğin şimdiye kadar koştuğunu, zıpladığını ve hatta dans ettiğini gördük. Şimdi ise Spot’un konuşabildiğini görüyoruz. Boston Dynamics tarafından yayınlanan biraz tedirgin edici bir videoda, robot köpeğin silindir şapka, bıyık ve patlak gözlerle donatıldığını, İngiliz aksanıyla çalışanlarla sohbet ettiğini ve onları şirketin tesislerinde bir tura çıkardığını görüyoruz.

    Spot artık konuşabiliyor

    Aşağıdaki video demosunda gösterildiği gibi ChatGPT ile desteklenmiş ve bunun temelinde konuşabilen Spot, soruları yanıtlayabiliyor ve hatta gerçekten konuşuyormuş gibi görünmek için "ağzını" oynatabiliyor. Boston Dynamics, Spot'u "konuşturmak" için OpenAI'ın ChatGPT API'sini ve yanıtlarını dikkatle eğitmek için bazı açık kaynaklı büyük dil modellerini (LLM) kullandığını belirtiyor. Firma daha sonra Spot’a bir hoparlör ekleyip onu metinden konuşmaya sistemiyle donattı.

    Boston Dynamics'in baş yazılım mühendisi Matt Klingensmith, ekibin Spot'a tesislerindeki odaların her biri için "çok kısa bir senaryo" verdiğini söylüyor. Ancak Spot, kameralarından aldığı görüntülerle bu kısa senaryoları birleştirerek daha fazla bilgi edinebiliyor/iletebiliyor. Şirkete göre Spot, görüntülere başlık eklemek ve bunlarla ilgili soruları yanıtlamak için Görsel Soru Yanıtlama modellerini kullanıyor.

    Asıl hedef robotik ile yapay zekayı birleştirmek

    Boston Dynamics, robot köpeğine ChatGPT ekledi Tam Boyutta Gör
    Spot elbette sadece tek bir kişiliğe bürünmüyor. İngiliz aksanlı uşak dışında 1920'lerden bir arkeolog, bir genç ve Shakespeare kişiliğine de bürünüyor. Boston Dynamics, Spot'un bu yeni versiyonunu denerken bazı sürprizlerle karşılaştığını da belirtiyor. Bir keresinde ekip Spot'a "ebeveynlerinin" kim olduğunu sormuş ve Spot da şirketin ofisinde eski Spot modellerinin sergilendiği yere gitmiş.

    Bu eğlenceli bir demo olsa da aslında arkasındaki amaç daha derin. Boston Dynamics, yapay zeka ile robotiği birleştirmeyi amaçlıyor diyebiliriz. Zira yapay zeka modelleri sayesinde robota sadece onunla konuşarak bir görev atayabilmek, bu sistemleri kullanmak için öğrenme eğrisini azaltmaya yardımcı olabilir. Robotlar, görevin tüm ayrıntılarını bilmese bile bağlamı anlayarak isteneni yerine getirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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