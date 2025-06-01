Tekerlekli robot köpekler ABD'de teslimatlara başladı

Veho, RIVR’nin robotlarını ilk olarak Austin şehrinde denemeye başladı. İlk denemeden elde edilecek tecrübeler doğrultusunda, bu robotlu teslimatların yıl içinde başka şehirlere de yayılması planlanıyor.
Veho, robotların insan teslimat sürücülerinin yerini almayacağını, bunun yerine bu teknolojinin insanların daha fazla paketi daha hızlı ve daha az fiziksel zahmetle teslim etmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.
Araçtan müşterinin kapısına kadar getirecek
Şirketin açıklamasına göre, insan sürücü bir teslimatı tamamlarken, tekerlekli-bacaklı robot başka bir paketi, araçtan müşterinin kapısına kadar taşıyacak. Robot, müşterinin teslimat talimatlarına göre paketi bırakacak ve Veho uygulaması üzerinden başarılı teslimatın fotoğrafını paylaşacak. Deneme sürecinde, bir RIVR çalışanı robotu hem güvenlik hem de teslimat kalitesi açısından denetleyecek. Ayrıca Veho ve RIVR ekipleri, robotun gerçek teslimatlar sırasında nasıl performans gösterdiğini gözlemleyecek.
Tekerlekli ve dört bacaklı tasarım ile her türlü engeli aşabiliyor
RIVR, tekerlekli-bacaklı tasarımı ve fiziksel yapay zeka kombinasyonu sayesinde, robotlarının merdivenler, kapılar ve engebeli araziler gibi gerçek dünya engellerini aşabildiğini ve müşterinin kapısına kadar sorunsuz ulaşabildiğini belirtiyor.
Kaldırım robotlarının yalnızca kaldırım kenarında, gözetimli ve düşük hacimli teslimatlarla sınırlı olmasının aksine, RIVR’nin robotu insan sürücülerle paralel çalışıyor ve yoğun, çoklu teslimatları ticari olarak uygulanabilir hale getiren bir hızda faaliyet gösteriyor. Dronlar kırsal alanlarda erişim sağlarken, RIVR'nin robotu şehir lojistiğinin karmaşıklığı ve ölçeği için özel olarak tasarlandığı için otomasyonu teslimatın son birkaç metresine kadar getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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