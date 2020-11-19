bp Türkiye’den gençlere yönelik kapasite geliştirme projesi: Gelişim, Seninle

Tam Boyutta Gör

Gelişim, Seninle; hayata geçirdiği farklı gelişim kanalları ile toplumun sorunlarına duyarlı, 21. yüzyıl becerileriyle kendini geliştiren gençlerin yetişmesine ve kapasitelerini geliştirmelerine destek oluyor. bp Türkiye’nin geçen yıl temellerini attığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Gelişim, Seninle” çok yakında online eğitimleriyle de öğrencilerle buluşacak. 15-29 yaş aralığındaki gençleri hedefleyen proje, gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri yetkinlikler konusunda destek oluyor. Gelişim, Seninle, kariyerinin başında olan ya da iş yaşamına daha hazır hissetmek isteyen gençlere gelisimseninle.com web sitesi üzerinden katkı sağlarken, sosyal projeler ile de proje katılımcılarına somut bir tecrübe kaynağı da oluyor. Üstelik bu esnada bp Türkiye çalışanlarının tecrübelerini öğrenme şansını da veriyor.

Haziran ayında hayata geçen, yediden yetmişe herkesin kullanımına açık dijital platform gelisimseninle.com’da özellikle gençlere yönelik hazırlanan tüm içerikler, dil bariyerinden dolayı dünyayı daha rahat takip edebilmeleri için Türkçe olarak sunuluyor. Her gün yenilenen içeriklerin yer aldığı sitede video eğitimler, makaleler ve haberler bulunuyor. bp’nin; ‘emniyet, saygı, mükemmellik, cesaret ve tek ekip’ten oluşan beş temel değerini kapsayan paylaşımlar, 'Kişisel Gelişim’, ‘Çalışma Yaşamına Hazırlık’, ‘Aktif Sorumlu Yurttaşlık’ ve ‘Güncel’ olmak üzere dört ana başlık altında toplanıyor. Ayrıca sevilen ve takip edilen isimlerin ilham verici hikayelerine de ‘konuk yazarlar’ kategorisinden ulaşılabiliyor. Web sitesindeki paylaşımların daha fazla kişiye ulaşması için aynı içerikler Gelişim,Seninle Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarından da da yayınlanıyor.

Tam Boyutta Gör

2021 yılında ise kendini geliştirmek isteyen üniversite kulüpleri ve üniversite topluluklarındaki gençlere Gelişim, Seninle aracılığıyla bir sonraki adım olan online eğitimler başlıyor. Online eğitimler ile Şubat ve Nisan ayları arasında 42 öğrenci kulübüne eğitim verilmesi planlanıyor. İkinci eğitim grubu ise Ekim 2021’den sonra çalışmalarına başlayacak. Eğitimleri tamamlayan ekipler, kendi projelerini geliştirip bp Türkiye’den maddi destek alma şansına da sahip olacaklar. Seçilen projelere 10 bin TL maddi uygulama desteği verilecek. Geliştirecek projelerinse Birleşmiş Milletler’in açıkladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ve toplum için sosyal fayda yaratacak projeler olmaları bekleniyor. Proje içerisinde ayrıca gönüllü olarak da yer alacak bp çalışanları, öğrencilerin her adımlarında onlara destek vermek için tüm süreçlerde eğitimci, koç ve mentör olarak yanlarında olacaklar.

Tamamen online ilerleyen Gelişim, Seninle projesinden daha önce haberi olmayanlara da vakit kaybetmeden göz atmalarını tavsiye ediyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.