Benzin fiyatlarını yapay zeka ile yükselttiler: Dev şirketlere dava

Birçok şirket davada yer alıyor
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Kaliforniya'da açılan toplu dava kapsamında BP, Circle K, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart ve Albertsons gibi büyük şirketler sanık olarak gösterildi. Davacılar, söz konusu şirketlerin Kaliforniya'nın temel rekabet yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.
Dava dosyasında ayrıca şirketlerin faaliyetlerinin, 2026 yılının başında yürürlüğe giren ve algoritmik fiyat sabitleme uygulamalarını hedef alan bir eyalet yasasına da aykırı olduğu öne sürülüyor.
Yapay zeka destekli fiyat optimizasyon sistemi hedefte
Kalibrate da dava kapsamında sanıklar arasında yer alıyor. Davacılar, şirketin teknolojisinin rekabeti teşvik etmek yerine fiyatların yükselmesine katkı sağladığını ve Kaliforniyalı sürücülerin gereğinden fazla ödeme yapmasına yol açtığını öne sürüyor. Bu nedenle mahkemeden, sürücüler adına tazminat talep ediliyor.
Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre Kaliforniya, ABD'deki en yüksek akaryakıt fiyatlarına sahip eyalet konumunda. Eyalette benzinin ortalama fiyatı galon başına 5,56 dolar seviyesinde bulunurken ülke genelindeki ortalama fiyat 3,92 dolar olarak ölçülüyor. Dava dilekçesinde, Kalibrate'ın kullandığı araçlar nedeniyle bazı bölgelerde fiyatların galon başına 7 dolara kadar çıktığı da öne sürülüyor.
Mahkeme kayıtlarına göre davada adı geçen şirketler Kaliforniya genelinde 1.700'den fazla akaryakıt istasyonu işletiyor. Davacılar, benzin fiyatına eklenen her 1 sentlik artışın, eyaletteki sürücülere yıllık yaklaşık 134 milyon dolar ek maliyet yüklediğini belirtiyor.
Yapay zekanın fiyat belirleme süreçlerinde kullanılması son yıllarda giderek daha fazla tartışma yaratıyor. Mart ayında Walmart'ın otomatik indirim sistemleri ve makine öğrenimi tabanlı talep tahmini teknolojileri için ABD'de iki patent aldığı ortaya çıkmıştıBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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