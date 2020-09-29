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    Braun ve Rankin'den sanal galeri

    Dünyaca ünlü portre ve moda fotoğrafçısı Rankin, Braun ile iş birliği yaparak Say It With A Shave isimli sanal galeri hazırladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Braun ve Rankin'den sanal galeri
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    Braun, dünyaca ünlü fotoğrafçı Rankin ile portre sergisi hazırladı. Sanal olarak Say It With A Shave isimli galeride, Braun tıraş makinelerinin görünüme etkisi gösteriliyor.

    Galerideki portrelerin her birinde farklı bir tıraş stili öne çıkarılıyor. Yeni nesil Braun 5,6 ve 7 Serisi makineler kullanılmış. Farklı kişilik türlerine, farklı tıraş tarzlarına ve farklı yaşam biçimlerine değiniliyor. Her bir portrede ayrı bir stil ortaya çıkarılıyor.

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    Braun ve Rankin'den sanal galeri
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    Yeni nesil Braun 5, 6 ve 7 serisi özellikleri

    Yeni nesil Braun tıraş makinelerinde tıraş olmayı kolaylaştıran ve konfor sağlayan ergonomik tutma yeri bulunuyor. Ayrıca başlığa takılan EasyClick aksesuarı ile tıraş makinesine..

    Pürüzsüz bir tıraş için Braun 7 Serisi. Ustalık isteyen alanlarda bile. Devrim yaratan 360° Flex başlık, anında temas sağlayan ve her sakala ulaşmak için yüzünüzün ve boynunuzun hatlarına uyum sağlayan tamamen esnekliğe sahip bir başlık olması ile ön plana çıkıyor. Esneklik ve kolay uyum sayesinde anında yakın temas sağlayarak daha pürüzsüz bir tıraş için her bir sakala ulaşıyor.

    Braun ve Rankin'den sanal galeri
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    Yakın bir tıraş için Braun 6 Serisi. Cilde karşı olağanüstü derecede hassas. SensoFlex tıraş başlığı hassas fakat aynı zamanda yakın bir tıraş için ciltteki baskıyı azaltmak amacıyla yüzünüzün hatlarına uyum sağlıyor. 6 Serisi performanstan taviz vermeden cildinize karşı nazik olması için dermatolojik olarak test edilmiştir.

    Kolay bir tıraş için Braun 5 Serisi. Temiz ve yakın. Kolay temizlenen 5 serisinin EasyClean sistemi suyun tıraş başlığındaki durulama deliğinden geçmesine olanak tanıyarak tıraş makinesinin başlığını çıkarmaya ihtiyaç kalmadan sakalların temizlenmesini sağlıyor. Eklenen fayda sayesinde sadece musluğun altından geçirmek tıraş makinesini tamamen temizler.



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