Blender seti tavsiye isteyenlere en iyi blender setleri (2023)

- En iyi blender setleri 2023 👍🏻
- 1️⃣ Arzum AR1092 Mano El Blender Seti
- 2️⃣ Arzum AR 1004 Soprano Max Multi Blender Seti
- 3️⃣ Fakir Mr Chef Quadro Blender Set
- 4️⃣ Fakir Lucca Q Blender Seti
- 5️⃣ Tefal HB1811 Easyblend Blender Seti
- 6️⃣ Tefal Powelix Activflow Pro 1000 W Blender Seti
- 7️⃣ Braun Multi Quick MQ 7045X Blender Seti
- 8️⃣ Karaca Profoodmix 3'lü Blender Set
- 9️⃣ Arçelik K 1261 RHB Blender Seti
- 🔟 Arnica Diva Trend El Blender Seti
- Blender seti alırken dikkat edilmesi gerekenler
- Yorumlar
Blender, mutfağınızda sahip olabileceğiniz çok yönlü aletlerden biri. Sabah sağlıklı smoothie tariflerinden süzme çorbalara birbirinden lezzetli soslara kadar her şeyi yapabilecek blender setleri, birçok insan için ocak ve mikrodalga fırın kadar temel bir mutfak aleti. Ancak, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda blender modeli var. Peki, 2023’te en iyi blender seti markası hangisi? Blender seti önerisi isteyenler için en iyi seçenekler burada.
|Marka/Model ⏲️
|Fiyat 🏷️
|Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Seti
|1.099 TL
|Arzum AR 1004 Soprano Max 1000W Multi Blender Seti
|1.358 TL
|Fakir Mr Chef Quadro Silver Stone Blender Set
|1.789 TL
|Fakir Lucca Q Blender Seti
|1.589 TL
|Tefal HB1811 Easyblend Blender Seti
|1.459 TL
|Tefal Powelix Activflow Pro 1000W Blender Seti
|3.299 TL
|Braun Multi Quick MQ 7045X Blender Seti
|2.899 TL
|Karaca Profoodmix 3'lü Blender Set
|1.675 TL
|Arçelik K 1261 RHB 700 W Mikser & Blender Seti
|2.099 TL
|Arnica Diva Trend El Blender Seti
|1.600 TL
|Sinbo STM-3147 Blender Set
|698 TL
|Grundig BL 4781 G Rendeli El Blender Seti
|1.166 TL
Blender yorumları dikkate alınarak, en iyi blender seti markaları sıralamasında Arzum, Fakir, Tefal, Braun ve Karaca geliyor. Gerçek kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, 2023’te alınabilecek en iyi el blenderı & blender setleri Arzum AR1092, Fakir Lucca Q ve Braun Multi Quick MQ olarak sıralanabilir.
1️⃣ Arzum AR1092 Mano El Blender Seti
- Güç: 1700 watt
- Bıçak sayısı: 2
- Doğrayıcı bıçak sayısı: 2
- Doğrayıcı hazne kapasitesi: 800 ml
- Ölçü kabı: 900 ml
- Hız kademe sayısı: 3
- Turbo fonksiyonu
- Çırpıcı aparat
- Sessiz çalışma
- Kullanım alanı: Doğrama, karıştırma, püre, çırpma
Arzum AR1092 Mano El Blender Seti Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha önce kullandığım markalardan çok iyi bilerek Arzumu seçtim. Annem yıllardır kullanıyor ve hiçbir şey olmadı. Ürüne tek eleştirim; çırpma kabının kapağı olmaması ama bu sessiz çalışan blender sayesinde göz ardı edilebilir. İnanılmaz sessiz. Başarılı buldum.
✍🏻 Çok beğendim. Tam kullanım parçalarından oluşmuş, pratik işe yarar bir ürün. Mikser, doğrayıcı, el blender çok sağlam paketlenmiş olarak geldi. Tavsiye ederim. Bence çok büyüklerine, pahalılarına hiç gerek yok.
2️⃣ Arzum AR 1004 Soprano Max Multi Blender Seti
- Güç: 1000 watt
- Bıçak sayısı: 2
- Doğrayıcı bıçak sayısı: 2
- Doğrayıcı hazne kapasitesi: 1500 ml
- Ölçü kabı: 800 ml
- Aksesuarlar: Rendeleme, dilimleme ve doğrama
- Çırpıcı aparat
- Turbo fonksiyonu
Arzum AR 1004 Soprano Max Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gelir gelmez hemen denedik. Annem bu modeli kullanıyordu, ben de o memnun diye bu modeli seçtim. Oğlum bize 2 dakikada havuç ve turp salatası yaptı. Gerçekten çok pratik.
✍🏻 Geleli birkaç gün oluyor. Haznesi geniş, motoru iyi. Yani beklentimi karşıladı. Haznesi geniş ve rende doğrama aparatı var diye bu modeli tercih ettim. Ayrıca garanti süresinin uzun olması da cazip. Benzer ama pahalı olanları almaya gerek yok.
3️⃣ Fakir Mr Chef Quadro Blender Set
- Güç: 1000 watt
- Hız ayarı: 2 kademeli
- Ölçü kabı hazne kapasitesi: 900 ml
- Doğrayıcı hazne kapasitesi: 1500 ml
- Bıçak sayısı: 4
- Buz kırabilme, Güvenli kullanım kilidi
- Aksesuarlar: Çelik çırpma teli, blender ayağı, ölçü kabı, rendeleme ve dilimleme aparatı, çelik doğrayıcı
Fakir Mr Chef Quadro Blender Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fakir gerçekten kalitesini konuşturmuş. Birincisi ürün çok kaliteli. İkincisi motorun sesi tiz değil, bu yüzden rahatsız etmiyor. Parçalama kısmını nasıl çözdüklerini anlamadım ama domatesi rondaladığım zaman hızla yukarılara falan atmadığı için hepsi eşit parçalandı, hiç büyük parça kalmadı. Rendeleme kısmında iki kademe var; ince ve kalın malzeme için ayrı kullanım yapabiliyorsunuz. Ürünü kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Muhteşem bir blender set. Farklı markalara çok para vermeye değmez. Çeyizim için aldım ama denedim kullandım. Performans şahane. İnşallah ilerleyen süreçte bir şey olmaz. Ben gümüş rengini aldım; mat ve parlak bir görünümü var. Çok ağır duruyor, diğer plastikler gibi basit durmuyor.
4️⃣ Fakir Lucca Q Blender Seti
- Güç: 1000 watt
- Hız ayarı: 2 kademeli
- Ölçü kabı hazne kapasitesi: 900 ml
- Doğrayıcı hazne kapasitesi: 500 ml
- Bıçak sayısı: 2
- Buz kırabilme
- Turbo fonksiyonu
- Aksesuarlar: Çelik çırpma teli, blender ayağı, doğrayıcı ve ölçü kabı
Fakir Lucca Q Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok kuvvetli ve güzel çalışıyor. Bu fiyatlarda alınabilecek en kaliteli ürün. Plastiği kalın, estetik ve hoş duruyor.
✍🏻 Özellikle rondosu için aldım, yer fıstığını tahin gibi çektiğini söylediler ama diğer aparatları da çok iyi, işi hızlandırıyor.
5️⃣ Tefal HB1811 Easyblend Blender Seti
- Güç: 1000 watt
- Doğrayıcı hazne: 700 ml
- Ölçü kabı haznesi: 700 ml
- Hız ayarı: 1
- Aksesuarlar: Doğrayıcı hazne, doğrayıcı bıçak, paslanmaz çelik çırpıcı
- Kompakt dizayn
- Paslanmaz çelik mikser ucu
Tefal HB1811 Easyblend Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tefal kalitesi. Daha önce Emsan kullanıyordum kesinlikle ciddi performans farkı var teşekkürler Tefal
✍🏻 Ürünün boyutları günlük kullanım icin çok idea. Blender gayet kuvvetli sonuçta Tefal kalitesi. Memnun kaldım.
6️⃣ Tefal Powelix Activflow Pro 1000 W Blender Seti
- Güç: 1000 watt
- Doğrayıcı haznesi: 1.5 litre
- Karıştırma kabı haznesi: 1250 ml
- Aksesuarlar: Mikser, dilimleyici, rende
Tefal Powelix Activflow Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çeyizime aldım. Evde denedim, baya güzel. Rengi, duruşu çok hoş. Bence 1000 watt gayet yeterli.
✍🏻 Alın, aldırın öyle bir ürün. Zamandan tasarruf, kullanım kolaylığı ne dersen var. Ben menemen yapmak için falan almıştım. Konserveler için o kadar kaliteli ve iyi ki bu tarz ürünlerde 3-5 neyse fazla verip iyisini almak gerek, uzun süre kullanılabilir. Kek çırptım. Abartısız 3 dakikada yumurtayı köpürttü. Tarhana çektik, incecik yapıyor. Buzlu meyveleri çektim, gayet iyiydi. Performans 10/10. Bıçak kalitesi tartışılmaz bile diğerlerinin çok önünde. Uzun süreli kullanımda ısınma her makinede olur. Bunda da oldu ama bu ısınma kaç tur tarhana çektikten sonra oldu o da çok normal. Ara vererek yapmak en iyisi. Alın, rahat edin. Mutfakta insanın eli ayağı.
7️⃣ Braun Multi Quick MQ 7045X Blender Seti
- Güç: 1000 watt
- Doğrayıcı haznesi: 350 ml
- Ölçü kabı haznesi: 600 ml
- Hazne kapasitesi: 1250 ml
- Paslanmaz çelik çırpıcı
- Buz kırma bıçağı ve doğrama bıçağı
- Çırpma aparatı
- EasyClick sistem (hızlı ve kolay aksesuar değişimi)
- Turbo fonksiyonu
- Sessiz çalışma
Braun Multi Quick MQ 7045X Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok pratik. Her an elimin altında. Küçük doğrayıcı kısmı ideal; gerektiğinde büyük doğrama kısmını kullanıyorum. Tavsiye ederim.
✍🏻 Çok memnunum. Blender çorbalar için ideal. Küçük doğrayıcı tam bir soğan için yapılmış. Çekiş gücü gayet yerinde.
8️⃣ Karaca Profoodmix 3'lü Blender Set
- Güç: 1000 watt
- Hazne kapasitesi: 700 ml
- Buz kırma
- İkili çelik mikser uçları
- Paslanmaz çelik blender ayağı
- Aparatlar: Çift bıçaklı doğrayıcıya sahip 700ml hazne, blender ve çırpıcı
Karaca Profoodmix 3'lü Blender Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Küçük, sağlam ve hızlı. Anlık çorba için, kuru soğan parçalamak vb. işler için de çok ideal hemen elinizin altında. Eğer miktarı yüksek malzemeler için kullanacaksanız küçük gelir. Bu ürün günlük kullanım, elinizin altı için ideal
✍🏻 Ürün küçük ama güçlü. Gücü fazlasıyla yetiyor. Ayrıca çok pratik, çok yer de kaplamıyor. Günlük kullanım için aşırı ideal, kaliteli bir ürün.
9️⃣ Arçelik K 1261 RHB Blender Seti
- Güç: 700 watt
- Doğrayıcı hazne kapasitesi: 1.5 litre
- Ölçü kabı: 900 ml
- Hız kademe sayısı: 2
- Turbo özelliği
- Tek tuşla kontrol
- Metal blender ayağı
- Kullanım: Çırpma, rendeleme, doğrama
Arçelik K 1261 RHB Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün bildiğimiz bir marka olduğu için tereddütsüz aldık. Çok memnunuz, çok hoşumuza gitti. İşimizi gayet güzel gören bir ürün. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.
✍🏻 Kaliteli, kullanışlı ve uzun yıllar severek kullanacağınız bir ürün. Bir yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Ayrıca markanın güvenilirliği, servis ağı genişliği de göz önüne alınırsa piyasada satılan ürünlerin önüne geçiyor.
🔟 Arnica Diva Trend El Blender Seti
- Güç: 1200 watt
- Parçalama hazne kapasitesi: 1.2 lt
- Ölçü kabı haznesi: 1 lt
- Hız kademe sayısı: 2
- Paslanmaz çelik bıçaklar ve çırpma telleri
- Kolay çevrilecek çıkarılabilen aksesuarlar
- Ekstra dayanıklı doğrayıcı hazne
- Ergonomik tasarım
- Turbo fonksiyonu
Arnica Diva Trend El Blender Seti Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün sağlam ve sorunsuz çalışıyor. Blender, sıçratma yapmıyor ve temizlemesi kolay. Bıçaklar keskin ve doğrayıcı kısa zamanda un ufak ediyor. Satıcı bıçakları kutu içinde ayrı olarak iyi muhafaza etmiş; bu sayede üründe hiçbir çizik yok tebrik ederim.
✍🏻 Bilindik diğer markalardan çok daha güzel ve kaliteli. Daha önce Korkmaz’ın bir modelini kullanmıştım, bunun yanında beş para etmez.
Blender seti alırken dikkat edilmesi gerekenler
- Güç (en az 600 watt olmalı)
- Ekstra işlevler (Buz kırma, parçalama, pürüzsüz yapma gibi)
- Gövde materyali (Metal ya da paslanmaz çelik tercih edilmeli)
- Hazne kapasitesi (800 ml ideal)
- Hız kademesi
- Turbo modu var mı?
- Bıçak sayısı
- Sessiz çalışma
En İyi Blender Setleri İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 10262Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.