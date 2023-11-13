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    Blender seti tavsiye isteyenlere en iyi blender setleri (2023)

    Blender setleri ile sağlıklı smoothie tarifleri, çorbalar ve leziz soslar hazırlayabilirsiniz. Peki, 2023'te hangi marka alınmalı? İşte en iyi blender seti tavsiyeleri:

    Blender, mutfağınızda sahip olabileceğiniz çok yönlü aletlerden biri. Sabah sağlıklı smoothie tariflerinden süzme çorbalara birbirinden lezzetli soslara kadar her şeyi yapabilecek blender setleri, birçok insan için ocak ve mikrodalga fırın kadar temel bir mutfak aleti. Ancak, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda blender modeli var. Peki, 2023’te en iyi blender seti markası hangisi? Blender seti önerisi isteyenler için en iyi seçenekler burada.

    En iyi blender setleri 2023 👍🏻
    Marka/Model ⏲️ Fiyat 🏷️
    Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Seti 1.099 TL
    Arzum AR 1004 Soprano Max 1000W Multi Blender Seti 1.358 TL
    Fakir Mr Chef Quadro Silver Stone Blender Set 1.789 TL
    Fakir Lucca Q Blender Seti 1.589 TL
    Tefal HB1811 Easyblend Blender Seti 1.459 TL
    Tefal Powelix Activflow Pro 1000W Blender Seti 3.299 TL
    Braun Multi Quick MQ 7045X Blender Seti 2.899 TL
    Karaca Profoodmix 3'lü Blender Set 1.675 TL
    Arçelik K 1261 RHB 700 W Mikser & Blender Seti 2.099 TL
    Arnica Diva Trend El Blender Seti 1.600 TL
    Sinbo STM-3147 Blender Set 698 TL
    Grundig BL 4781 G Rendeli El Blender Seti 1.166 TL

    Blender yorumları dikkate alınarak, en iyi blender seti markaları sıralamasında Arzum, Fakir, Tefal, Braun ve Karaca geliyor. Gerçek kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, 2023’te alınabilecek en iyi el blenderı & blender setleri Arzum AR1092, Fakir Lucca Q ve Braun Multi Quick MQ olarak sıralanabilir.

    1️⃣ Arzum AR1092 Mano El Blender Seti

    en iyi blender seti markası arzum Tam Boyutta Gör
    Arzum AR1092 Mano, en iyi blender seti denilebilir. Arzum el blender seti, kompakt tasarımı, yüksek performansı ve çeşitli özellikleriyle mutfak işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir ürün. El blender setinin özelliği, güçlü motoru ve aksesuarları. 1700W gücündeki motoru ve turbo özelliği sayesinde çeşitli yiyecekleri hızla ve kolayca karıştırabilir, püre haline getirebilir veya doğrayabilirsiniz. Blender seti, çırpma aparatı, doğrama aparatı ve ölçüm kabı ile geliyor. Arzum AR1092 modeli kırmızı renkli şık tasarımıyla mutfağınızda harika duracak.
    • Güç: 1700 watt
    • Bıçak sayısı: 2
    • Doğrayıcı bıçak sayısı: 2
    • Doğrayıcı hazne kapasitesi: 800 ml
    • Ölçü kabı: 900 ml
    • Hız kademe sayısı: 3
    • Turbo fonksiyonu
    • Çırpıcı aparat
    • Sessiz çalışma
    • Kullanım alanı: Doğrama, karıştırma, püre, çırpma

    Arzum AR1092 Mano El Blender Seti Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Daha önce kullandığım markalardan çok iyi bilerek Arzumu seçtim. Annem yıllardır kullanıyor ve hiçbir şey olmadı. Ürüne tek eleştirim; çırpma kabının kapağı olmaması ama bu sessiz çalışan blender sayesinde göz ardı edilebilir. İnanılmaz sessiz. Başarılı buldum.

    ✍🏻 Çok beğendim. Tam kullanım parçalarından oluşmuş, pratik işe yarar bir ürün. Mikser, doğrayıcı, el blender çok sağlam paketlenmiş olarak geldi. Tavsiye ederim. Bence çok büyüklerine, pahalılarına hiç gerek yok.

    2️⃣ Arzum AR 1004 Soprano Max Multi Blender Seti

    arzum blender seti en iyi model Arzum AR1004 Soprano Max Tam Boyutta Gör
    Arzum blender setleri çok olumlu yorumları ile öne çıkıyor ve Arzum AR 1004 Soprano Max, bir diğer tavsiye edeceğimiz popüler blender seti. Arzum’un bu modeli 5 fonksiyonu bir arada sunuyor; Doğrama, rendeleme, dilimleme, çırpma ve el blenderı. Parçaları kolayca takıp çıkarabilir ve bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Çalıştırma ve turbo düğmesi ile farklı seviyelerde kullanım sağlayabilirsiniz. Çift taraflı paslanmaz bıçakları sayesinde tavuk, sebze, soğan, meyve gibi besinleri kolayca parçalayabilir ve kıyabilirsiniz. İki farklı rendeleme ve dilimleme bıçağı mevcut. Güçlü motor ve çırpıcı başlığı sayesinde kek hamuru, mayonez ve meyveli süt gibi karışımları kolayca hazırlayabilirsiniz.
    • Güç: 1000 watt
    • Bıçak sayısı: 2
    • Doğrayıcı bıçak sayısı: 2
    • Doğrayıcı hazne kapasitesi: 1500 ml
    • Ölçü kabı: 800 ml
    • Aksesuarlar: Rendeleme, dilimleme ve doğrama
    • Çırpıcı aparat
    • Turbo fonksiyonu

    Arzum AR 1004 Soprano Max Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gelir gelmez hemen denedik. Annem bu modeli kullanıyordu, ben de o memnun diye bu modeli seçtim. Oğlum bize 2 dakikada havuç ve turp salatası yaptı. Gerçekten çok pratik.

    ✍🏻 Geleli birkaç gün oluyor. Haznesi geniş, motoru iyi. Yani beklentimi karşıladı. Haznesi geniş ve rende doğrama aparatı var diye bu modeli tercih ettim. Ayrıca garanti süresinin uzun olması da cazip. Benzer ama pahalı olanları almaya gerek yok.

    3️⃣ Fakir Mr Chef Quadro Blender Set

    en iyi blender set modeli Fakir Mr Chef Quadro Blender Set Tam Boyutta Gör
    Blender seti tavsiye isteyenlere Fakir Mr Chef Quadro modelini öneririz. Fakir blender seti, gelişmiş ve fonksiyonel başlıkları sayesinde içecek hazırlamaktan lezzetli yemeklere kadar tüm hazırlık süreçlerinizde sizi yarı yolda bırakmayan güçlü performansa sahip. Paslanmaz çelikten üretilen malzemeleri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan Fakir blenderı, ergonomik tutuşu sayesinde kolayca kavranabilir ve kullanım kolaylığı sağlar. Hangi hızda çalışırsa çalışsın kaymasını önleyen özel tabana sahip. Kullanım kilidi sayesinde işinizi yaparken tezgahınızın üzerinde fazla yer kaplamaz ve etrafa sıçrama gibi problemlerin önüne geçerek kullanım kolaylığı sunar. 1000 W çalışma gücüyle maksimum verim elde etmenize imkan verir. 1500 ml kapasitesiyle ailenize ve sevdiklerinize yetecek kadar büyük hacimli işlemleri bile tek seferde yapabilirsiniz. Ürün ile birlikte gönderilen 900 ml ölçü kabı, tam kıvamında yiyecek ve içecek hazırlamanıza yardımcı olur. Güçlü bıçakları sayesinde doğrama ve rendeleme gibi işlemlerinizde bile sizi yalnız bırakmaz. Paslanmaz çelikten üretilen bıçakları size dilediğiniz boyutta doğrama işlemi yapmanızı sağlar. Fakir’in en çok tercih edilen blender seti, çelik çırpma teli, çelik blender ayağı, ölçü kabı, rendeleme aparatı, dilimleme aparatı ve çelik doğrayıcı ile birlikte gelir.
    • Güç: 1000 watt
    • Hız ayarı: 2 kademeli
    • Ölçü kabı hazne kapasitesi: 900 ml
    • Doğrayıcı hazne kapasitesi: 1500 ml
    • Bıçak sayısı: 4
    • Buz kırabilme, Güvenli kullanım kilidi
    • Aksesuarlar: Çelik çırpma teli, blender ayağı, ölçü kabı, rendeleme ve dilimleme aparatı, çelik doğrayıcı

    Fakir Mr Chef Quadro Blender Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Fakir gerçekten kalitesini konuşturmuş. Birincisi ürün çok kaliteli. İkincisi motorun sesi tiz değil, bu yüzden rahatsız etmiyor. Parçalama kısmını nasıl çözdüklerini anlamadım ama domatesi rondaladığım zaman hızla yukarılara falan atmadığı için hepsi eşit parçalandı, hiç büyük parça kalmadı. Rendeleme kısmında iki kademe var; ince ve kalın malzeme için ayrı kullanım yapabiliyorsunuz. Ürünü kesinlikle tavsiye ederim.

    ✍🏻 Muhteşem bir blender set. Farklı markalara çok para vermeye değmez. Çeyizim için aldım ama denedim kullandım. Performans şahane. İnşallah ilerleyen süreçte bir şey olmaz. Ben gümüş rengini aldım; mat ve parlak bir görünümü var. Çok ağır duruyor, diğer plastikler gibi basit durmuyor.

    4️⃣ Fakir Lucca Q Blender Seti

    blender seti tavsiye Fakir Lucca Q Blender Seti Tam Boyutta Gör
    Fakir Lucca Q, 2023’te alınabilecek en iyi blender setleri arasında. Şık görünümlü blender seti ile harika lezzette yiyecek ve içecekler hazırlayabilirsiniz. Sadece içecek hazırlamanıza değil,  pasta yapmanıza, krema çırpmanıza ve sebze doğrama işlemlerinize de yardımcı olacak aparatları ile birlikte gönderilir. Paslanmaz çelikten aparatlar uzun ömürlü kullanım sağlar. Fakir Lucca Q Violet Blender Seti, yüksek performans sunar; büyük boyuttaki sebze veya meyveler için de tıkanma sorunu olmadan saniyeler içinde parçalayabilir. Blender, yüksek hızda çalışırken bile kaymasını engelleyen kaymaz tabana sahip. Kaymaz tabanı sayesinde istenmeyen dökülme veya dağınıklığı engelleyerek mutfağınızı her daim temiz tutmanızı sağlar.
    • Güç: 1000 watt
    • Hız ayarı: 2 kademeli
    • Ölçü kabı hazne kapasitesi: 900 ml
    • Doğrayıcı hazne kapasitesi: 500 ml
    • Bıçak sayısı: 2
    • Buz kırabilme
    • Turbo fonksiyonu
    • Aksesuarlar: Çelik çırpma teli, blender ayağı, doğrayıcı ve ölçü kabı

    Fakir Lucca Q Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok kuvvetli ve güzel çalışıyor. Bu fiyatlarda alınabilecek en kaliteli ürün. Plastiği kalın, estetik ve hoş duruyor.

    ✍🏻 Özellikle rondosu için aldım, yer fıstığını tahin gibi çektiğini söylediler ama diğer aparatları da çok iyi, işi hızlandırıyor.

    5️⃣ Tefal HB1811 Easyblend Blender Seti

    Tefal blender seti HB1811 Easyblend Blender Seti Tam Boyutta Gör
    Blender seti fiyatları göz önüne alındığında, Tefal HB1811 seçilebilecek en iyi modellerden biri. Kolay kullanım için ergonomik tasarıma sahip olan Tefal blender seti, çift bıçaklı blender teknolojisine sahip. Bıçağın iç tarafındaki düz ve dişli kenarlar sayesinde üstün karıştıra performansı sunar.
    • Güç: 1000 watt
    • Doğrayıcı hazne: 700 ml
    • Ölçü kabı haznesi: 700 ml
    • Hız ayarı: 1
    • Aksesuarlar: Doğrayıcı hazne, doğrayıcı bıçak, paslanmaz çelik çırpıcı
    • Kompakt dizayn
    • Paslanmaz çelik mikser ucu

    Tefal HB1811 Easyblend Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Tefal kalitesi. Daha önce Emsan kullanıyordum kesinlikle ciddi performans farkı var teşekkürler Tefal

    ✍🏻 Ürünün boyutları günlük kullanım icin çok idea. Blender gayet kuvvetli sonuçta Tefal kalitesi. Memnun kaldım.

    6️⃣ Tefal Powelix Activflow Pro 1000 W Blender Seti

    el blenderı tavsiye Tefal Powelix Activflow Pro Blender Seti Tam Boyutta Gör
    El blender yorumları çok iyi modellerden biri de Tefal Powelix Activflow. Tefal el blenderi, güçlü motoruna ek olarak özel Powelix teknolojisi ile her seferinde en sert malzemelerde bile olağanüstü performanslı karıştırma ve şaşırtacak derecede pürüzsüz sonuçlar sağlar. Yemeklerinizi kolayca hazırlarsınız ve kontrol her zaman sizin elinizdedir. Powelix Activflow, sıçrama önleyici koruma ve kullanım konforu sağlamanın yanı sıra kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarla gelir.
    • Güç: 1000 watt
    • Doğrayıcı haznesi: 1.5 litre
    • Karıştırma kabı haznesi: 1250 ml
    • Aksesuarlar: Mikser, dilimleyici, rende

    Tefal Powelix Activflow Pro Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çeyizime aldım. Evde denedim, baya güzel. Rengi, duruşu çok hoş. Bence 1000 watt gayet yeterli.

    ✍🏻 Alın, aldırın öyle bir ürün. Zamandan tasarruf, kullanım kolaylığı ne dersen var. Ben menemen yapmak için falan almıştım. Konserveler için o kadar kaliteli ve iyi ki bu tarz ürünlerde 3-5 neyse fazla verip iyisini almak gerek, uzun süre kullanılabilir. Kek çırptım. Abartısız 3 dakikada yumurtayı köpürttü. Tarhana çektik, incecik yapıyor. Buzlu meyveleri çektim, gayet iyiydi. Performans 10/10. Bıçak kalitesi tartışılmaz bile diğerlerinin çok önünde. Uzun süreli kullanımda ısınma her makinede olur. Bunda da oldu ama bu ısınma kaç tur tarhana çektikten sonra oldu o da çok normal. Ara vererek yapmak en iyisi. Alın, rahat edin. Mutfakta insanın eli ayağı.

    7️⃣ Braun Multi Quick MQ 7045X Blender Seti

    en iyi blender markası Braun Tam Boyutta Gör
    Blender seti önerileri 2023 listemizde en iyi markalardan biri olan Braun’un Multi Quick 7045X modeline yer verdik. Braun blender seti, işlerinizi daha hızlı bitirebilmeniz güçlü bir motora ve ActiveBlade teknolojisine sahip. Bu teknoloji, her türden yiyeceği kolayca karıştırmanıza yardımcı olmak için yukarı ve aşağı hareket eder. Bu yenilikçi esnek sap daha fazla aktif kesme yüzeyi sağlar ve akıllı bir mutfak yardımcısı işlerinizi kolayca halletmenizi mümkün kılar. SplashControl teknolojisi, sıçramayı önleyerek kıyafetinizi ve mutfağınızı temiz tutar. PowerBell Plus teknolojisi, fazladan öğütme bıçağı dönüş başına kesilen miktarı artırır ve daha az efor harcayarak daha fazla yiyeceğin karıştırılmasını sağlar. Dahası Easy SmartSpeed özelliği, tek bir dokunmayla kontrolü size devreder.
    • Güç: 1000 watt
    • Doğrayıcı haznesi: 350 ml
    • Ölçü kabı haznesi: 600 ml
    • Hazne kapasitesi: 1250 ml
    • Paslanmaz çelik çırpıcı
    • Buz kırma bıçağı ve doğrama bıçağı
    • Çırpma aparatı
    • EasyClick sistem (hızlı ve kolay aksesuar değişimi)
    • Turbo fonksiyonu
    • Sessiz çalışma

    Braun Multi Quick MQ 7045X Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok pratik. Her an elimin altında. Küçük doğrayıcı kısmı ideal; gerektiğinde büyük doğrama kısmını kullanıyorum. Tavsiye ederim.

    ✍🏻 Çok memnunum. Blender çorbalar için ideal. Küçük doğrayıcı tam bir soğan için yapılmış. Çekiş gücü gayet yerinde.

    8️⃣ Karaca Profoodmix 3'lü Blender Set

    karaca blender set modeli Karaca Profoodmix Tam Boyutta Gör
    Karaca, en iyi blender markaları sıralamasında önde gelen isimlerden. Ergonomik tasarıma sahip olan Karaca blender seti, farklı hazneleri ve aparatları ile çok yönlü kullanım imkanı sağlar. Karaca blenderın yüksek güçte motoru ile farklı yiyecekleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Kek hamuru, krema, bebek maması, mayonez, milkshake ya da canınız o an ne çekiyorsa hızlıca hazırlayabilirsiniz. Blender setinin hazneleri çıkarılabilir; böylece rahatça temizleyebilirsiniz. Paslanmaz bıçakları uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.
    • Güç: 1000 watt
    • Hazne kapasitesi: 700 ml
    • Buz kırma
    • İkili çelik mikser uçları
    • Paslanmaz çelik blender ayağı
    • Aparatlar: Çift bıçaklı doğrayıcıya sahip 700ml hazne, blender ve çırpıcı

    Karaca Profoodmix 3'lü Blender Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Küçük, sağlam ve hızlı. Anlık çorba için, kuru soğan parçalamak vb. işler için de çok ideal hemen elinizin altında. Eğer miktarı yüksek malzemeler için kullanacaksanız küçük gelir. Bu ürün günlük kullanım, elinizin altı için ideal

    ✍🏻 Ürün küçük ama güçlü. Gücü fazlasıyla yetiyor. Ayrıca çok pratik, çok yer de kaplamıyor. Günlük kullanım için aşırı ideal, kaliteli bir ürün.

    9️⃣ Arçelik K 1261 RHB Blender Seti

    rendeli blender seti Arçelik K 1261 RHB Tam Boyutta Gör
    Arçelik K 1261 RHB, en çok tercih edilen el blenderı modellerinden biri. Arçelik blender seti, hem karıştıcı, hem blender, hem de rende olarak kullanılabilir. Güçlü motoru sayesinde doğrama, çırpma, rende yapma, blenderdan geçirme işlemlerini çok kısa sürede yapabilirsiniz. Aparatları tek tuşla rahatça çıkabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Çift bıçaklı doğrulama sistemi ile soğandan tavuğa meyve ve sebzeden fındığa kadar hemen her şeyi kolaylıkla doğramanızı sağlar. Kompakt tasarımıyla mutfak tezgahınızda ya da dolabınızda çok az yer kaplar.
    • Güç: 700 watt
    • Doğrayıcı hazne kapasitesi: 1.5 litre
    • Ölçü kabı: 900 ml
    • Hız kademe sayısı: 2
    • Turbo özelliği
    • Tek tuşla kontrol
    • Metal blender ayağı
    • Kullanım: Çırpma, rendeleme, doğrama

    Arçelik K 1261 RHB Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün bildiğimiz bir marka olduğu için tereddütsüz aldık. Çok memnunuz, çok hoşumuza gitti. İşimizi gayet güzel gören bir ürün. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.

    ✍🏻 Kaliteli, kullanışlı ve uzun yıllar severek kullanacağınız bir ürün. Bir yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Ayrıca markanın güvenilirliği, servis ağı genişliği de göz önüne alınırsa piyasada satılan ürünlerin önüne geçiyor.

    🔟 Arnica Diva Trend El Blender Seti

    el blenderı tavsiye model Arnica Diva Trend Tam Boyutta Gör
    En iyi el blender seti hangisi? diyenler için tavsiye edeceğimiz bir model de Arnica Diva Trend Blender Seti. ergonomik tasarımı ve güvenli kullanımıyla mutfaklarda en iyi yardımcı. Güçlü 1200 W performansı ile paslanmaz çelik bıçakları ufak sebze ve meyvelerin bile kolaylıkla kesilmesini sağlar. Arnica el blender seti, çift bıçaklı doğrayıcı kabı ve paslanmaz çelik çırpma telleri ile kısa sürede lezzetli yemekler yapmanıza olanak tanır. Kolay kavrama, güvenli kullanım sağlayan tutma sapı ve kolay tuş sistemi güvenli kullanım imkanı sağlar. Çift kademeli hız sistemi ile üretilen blender, turbo fonksiyonu da devreye girdiğinde pratik bir hazırlama süreci sunar. El blender seti, kolay çevirmeli aksesuar çıkartma sistemine sahip olduğundan kullanımı oldukça kolaydır. Kullanışlı olmasının yanı sıra ekstra dayanıklı doğrayıcı haznesi uzun kullanım ömrü sağlar. Blenderın aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabilir.
    • Güç: 1200 watt
    • Parçalama hazne kapasitesi: 1.2 lt
    • Ölçü kabı haznesi: 1 lt
    • Hız kademe sayısı: 2
    • Paslanmaz çelik bıçaklar ve çırpma telleri
    • Kolay çevrilecek çıkarılabilen aksesuarlar
    • Ekstra dayanıklı doğrayıcı hazne
    • Ergonomik tasarım
    • Turbo fonksiyonu

    Arnica Diva Trend El Blender Seti Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün sağlam ve sorunsuz çalışıyor. Blender, sıçratma yapmıyor ve temizlemesi kolay. Bıçaklar keskin ve doğrayıcı kısa zamanda un ufak ediyor. Satıcı bıçakları kutu içinde ayrı olarak iyi muhafaza etmiş; bu sayede üründe hiçbir çizik yok tebrik ederim.

    ✍🏻 Bilindik diğer markalardan çok daha güzel ve kaliteli. Daha önce Korkmaz’ın bir modelini kullanmıştım, bunun yanında beş para etmez.

    Blender seti alırken dikkat edilmesi gerekenler

    blender seti alırken nelere dikkat edilmeli Tam Boyutta Gör

    1. Güç (en az 600 watt olmalı)
    2. Ekstra işlevler (Buz kırma, parçalama, pürüzsüz yapma gibi)
    3. Gövde materyali (Metal ya da paslanmaz çelik tercih edilmeli)
    4. Hazne kapasitesi (800 ml ideal)
    5. Hız kademesi
    6. Turbo modu var mı?
    7. Bıçak sayısı
    8. Sessiz çalışma

    En İyi Blender Setleri İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 10262

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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