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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    British Airways, tüm 747 filosunu emekliye ayırdı

    British Airways, şirket çatısı altında ilk kez 1971 yılında uçmaya başlayan efsanevi Jumbo Jet filosunu Kovid-19 pandemisinin etkisiyle erkenden emekliye sevk etmeye karar verdi.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    British Airways, tüm 747 filosunu emekliye ayırdı
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    İngiltere’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi konumunda bulunan British Airways, 1971 yılından beri filosunda bulunan ve Boeing’in efsane diye tabir edilen “Jumbo Jet” lakaplı 747 uçaklarını emekliye ayırmaya karar verdi. Bir dönem işlettiği 747 sayısı 57’yi bulan şirket, en son Jumbo Jet’i ise 1999 yılında teslim almıştı.

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    İşletme maliyeti oldukça fazla olan uçak, son dönemde yakıt verimliliği ile öne çıkan Boeing 787 ve Airbus A350 gibi alternatiflere tercih edilmeye başlamıştı. 747 filosuna sahip diğer havayolu şirketleri de halihazırda Jombo Jet’i yakın dönemde yere indirmeyi zaten düşünüyordu.

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    Kovid-19 pandemisinin havacılık sektörünü derinden sarsması ise British Airways’in emeklilik sürecini hızlandırmasına neden oldu. Şirket, ani denilebilecek bir kararla ilk 1989 yılında şirket bünyesinde uçan 31 adet 747-400 model uçağın göklere veda etmesine onay verdi.

    British Airways, tüm 747 filosunu emekliye ayırdı
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    Jumbo Jet filosuna veda niteliğinde bir açıklama yapan British Airways CEO’su Alex Cruz, “Emektar 747 filomuza bu şekilde elveda demek istemezdik. Aldığımız karara çok üzüldüğümüzü belirtmek isterim. Binlerce meslektaşımız dahil oldukça fazla sayıda insan bu muazzam uçaklarla geçmişte ve günümüzde sayamayacağımız kadar çok vakit geçirdi.” ifadelerini kullandı.



    https://newatlas.com/aircraft/british-airways-retires-747/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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