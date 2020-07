Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimine son veriyor

Tam Boyutta Gör

Gelecek nesil konsol savaşlarına muhtemelen kendini daha iyi hazırlamak isteyen Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimini durdurma kararı aldı. Daha önce iddia olarak ortaya atılan söylentiler, şirketin resmi açıklamasıyla ete kemiğe bürünmüş oldu.

İlk kez The Verge’de yer alan resmi açıklamada Microsoft, “Xbox Series X ile geleceğe doğru ilerlediğimiz şu süreçte Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimini durdurmak yönünde doğal karşılanması gereken bir adım attık. Xbox One S ise mevcut nesil konsol ailemizi temsil etmeye devam edecek. Oyuncuların, Xbox One stokları için yerel perakendecilerden bilgi alabileceğini hatırlatmak isteriz.” ifadelerini kullandı.

Microsoft’un Xbox One S hariç diğer Xbox One ailesi üyelerinin fişini çekmesi ise ilginç bir hamle olarak algılanmış gibi duruyor. Donanımsal anlamda günümüz nesil konsollarının en güçlüsü olan XB1X satış rakamları olarak muhtemelen Microsoft’u tatmin etmedi. Çok daha ucuz bir alternatif olan Xbox One S All-Digital Edition da benzer sebeplerle sanırız sınıfta kaldı.

Arada kalmış bir model hissiyatı veren Xbox One S ise sanırız hem fiyat avantajı hem de sahip olduğu Ultra HD Blu-Ray sürücüsüyle halen daha piyasada aranan bir model. Hem oyun hem de film izlemek isteyen grup için tatminkâr performans sunan konsol, fiyat avantajıyla tercih ediliyor. Zira kaliteli Ultra HD Blu-Ray oynatıcıların fiyatı halen daha oldukça yüksek.

Bakalım Microsoft Xbox One S’i ne zaman emekliye ayıracak.

