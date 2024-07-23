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    HÜRJET için motor sorunu çözüldü! TUSAŞ ile GE Aerospace anlaşma imzaladı

    TUSAŞ tarafından geliştirilmekte olan, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET için GE Aerospace ile F404 motor anlaşması imzalandı.
    HÜRJET için motor sorunu çözüldü: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından geliştirilmekte olan, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET için kritik öneme sahip bir sorun çözüldü. Halihazırda test uçuşlarına devam eden HÜRJET, bilindiği üzere GE Aerospace’e ait F404 motorlarını kullanıyordu. Şimdi ise seri üretim planları öncesinde motor konusunda soru işaretleri çözüldü. GE Aerospace, TEİ ve TUSAŞ ile HÜRJET özelinde mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

    HÜRJET’in motor sorunu çözüldü

    Yapılan açıklamada GE Aerospace'in F404 motorunun yeni HÜRJET uçak varyantlarına entegrasyonunu değerlendirmek ve bu konuda işbirliği yapmak üzere TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile anlaşma imzalandığı belirtildi. Üç şirket arasında daha önce yapılan anlaşmayla F404 motoru, Türk Hava Kuvvetleri'nin şu anda kalifikasyon sürecinde olan HÜRJET eğitim jetine başarıyla dahil edilmişti.

    HÜRJET için motor sorunu çözüldü: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ CEO’su Dr. Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada "Bu uçak, modern aviyonikler ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, tandem koltuklu bir konfigürasyonda mükemmel performans sunarak modern pilot eğitiminde kritik bir rolü yerine getiriyor. Bu Mutabakat Zaptı'nın tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz” dedi.

    Öte yandan anlaşma kapsamında üç şirket, HÜRJET programının yeni varyantlarının uçuş testleri konusunda işbirliğini sürdürme ve GE Aerospace'in Savunma ve Sistemler iş kolundaki diğer motor ve sistem ürünlerinin uygulamalarını keşfetme konusunda da anlaştı. Bu yeni varyantlar ve potansiyel yeni müşteriler için taraflar, F404 motorlarının montaj, denetim ve testlerini Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu süreçler ise GE Aerospace ve TUSAŞ’ın ortak girişimi TEI tarafından yürütülecek. TEI ayrıca HÜRJET’in Türkiye ve yurtdışı müşterileri için motor bakım, onarım ve revizyon hizmetlerini sağlayacak. Ek olarak anlaşmaya göre TEI, HÜRJET dışındaki platformlar için küresel F404 son kullanıcılarına da hizmet verecek.

    Özetlemek gerekirse:

    • GE Aerospace F404 turbofan motorları HÜRJET programının yeni varyantlarına entegre edilecek
    • TEI, F404 motorlarını monte edecek, inceleyecek, test edecek ve MRO hizmetleri sağlayacak

    Bununla birlikte anlaşmanın tüm detayları halka açıklanmadı. Dolayısıyla anlaşmanın, TUSAŞ ve TEI’nin Hürjet’i eğitim uçağından hafif taarruz uçağına dönüştürme (farklı varyantlar ile) planlarını kapsayıp kapsamadığı net değil.

    HÜRJET için motor sorunu çözüldü: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Ayrıca F404 motorları oldukça bilindik ve çok sayıda kullanıcısı olan bir motor. Motor, F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle gibi uçaklarda kullanılıyor. TUSAŞ ise HÜRJET’in testlerine devam ediyor. İlk kez geçen yıl 25 Nisan’da uçan uçak, son olarak 0,9 Mach hıza ulaşmayı başarmıştı. Firma, program kapsamında HÜRJET’te 300 adet üretim yapmayı hedefliyor. Ayrıca HÜRJET’in TCG Anadolu gibi gemilere inebilecek bir versiyona sahip olacağı da doğrulanmıştı. TUSAŞ ve TEI aynı zamanda HÜRJET, Kızılelma, Anka 3 gibi platformlarda kullanılmaz üzere TF-6000 ve TF-10000 motorlarını da geliştiriyor.

    HÜRJET'in Teknik Özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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