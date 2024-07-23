HÜRJET için motor sorunu çözüldü! TUSAŞ ile GE Aerospace anlaşma imzaladı

- HÜRJET’in motor sorunu çözüldü
- HÜRJET'in Teknik Özellikleri
- Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri
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HÜRJET’in motor sorunu çözüldü
Yapılan açıklamada GE Aerospace'in F404 motorunun yeni HÜRJET uçak varyantlarına entegrasyonunu değerlendirmek ve bu konuda işbirliği yapmak üzere TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile anlaşma imzalandığı belirtildi. Üç şirket arasında daha önce yapılan anlaşmayla F404 motoru, Türk Hava Kuvvetleri'nin şu anda kalifikasyon sürecinde olan HÜRJET eğitim jetine başarıyla dahil edilmişti.
Öte yandan anlaşma kapsamında üç şirket, HÜRJET programının yeni varyantlarının uçuş testleri konusunda işbirliğini sürdürme ve GE Aerospace'in Savunma ve Sistemler iş kolundaki diğer motor ve sistem ürünlerinin uygulamalarını keşfetme konusunda da anlaştı. Bu yeni varyantlar ve potansiyel yeni müşteriler için taraflar, F404 motorlarının montaj, denetim ve testlerini Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu süreçler ise GE Aerospace ve TUSAŞ’ın ortak girişimi TEI tarafından yürütülecek. TEI ayrıca HÜRJET’in Türkiye ve yurtdışı müşterileri için motor bakım, onarım ve revizyon hizmetlerini sağlayacak. Ek olarak anlaşmaya göre TEI, HÜRJET dışındaki platformlar için küresel F404 son kullanıcılarına da hizmet verecek.
Özetlemek gerekirse:
- GE Aerospace F404 turbofan motorları HÜRJET programının yeni varyantlarına entegre edilecek
- TEI, F404 motorlarını monte edecek, inceleyecek, test edecek ve MRO hizmetleri sağlayacak
Bununla birlikte anlaşmanın tüm detayları halka açıklanmadı. Dolayısıyla anlaşmanın, TUSAŞ ve TEI’nin Hürjet’i eğitim uçağından hafif taarruz uçağına dönüştürme (farklı varyantlar ile) planlarını kapsayıp kapsamadığı net değil.
HÜRJET'in Teknik Özellikleri
- Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
- Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
- Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
- Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
- İtki: 17.600 lb
- Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
- Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
- Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
- Menzil: 2222 km / 1200 nm
- Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.