Brookstone'dan iki yeni iPod ses sistemi

Tam Boyutta Gör

iDesign 2 in 1 Music System

Brookstone, Made for iPod ve Works with iPhone sertifikalı iki yeni iPod ses sistemini satışa sundu. Tatil döneminin yaklaştığı bu dönemde satışa sunulan iPod aksesuarları özellikle uygun fiyatları ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Brookstone'un satışa sunduğu ürünlerden ilki iDesign 2-in-1 Music System, ön kısımda konumlandırılmış Apple Dock bağlantı girişinin yanı sıra arka tarafında CD medyalarını okuyabilmesi için optik sürücü bulunuyor. Arkadan aydınlatmalı dokunmatik paneli üzerinden ve kutu içeriğinde gelen kumandasıyla kontrol edilen sistem , FM/AM sinyallerini de alabiliyor. Brookstone'un satışa sunduğu diğer bir ürün, iDesign Flip Speaker ise hem normal hemde yatay konumda iPod/iPhone bağlantısına izin veren tasarımıyla ve gücünü 4 adet AAA pilinden sağlamasıyla farklı olduğunu ortaya koyuyor. Her iki üründe de 2 adet stereo hoparlör bulunduğunu belirtelim. Brookstone'un iDesign 2 in 1 Music System ve iDesign Flip Speaker Dock için belirlediği satış fiyatlarıysa sırasıyla 150 ve 80 dolar.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

iDesign Flip Speaker Dock



Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.