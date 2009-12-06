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Brookstone'dan iki yeni iPod ses sistemi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
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3
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Brookstone'dan iki yeni iPod ses sistemi
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iDesign 2 in 1 Music System

Brookstone, Made for iPod ve Works with iPhone sertifikalı iki yeni iPod ses sistemini satışa sundu. Tatil döneminin yaklaştığı bu dönemde satışa sunulan iPod aksesuarları özellikle uygun fiyatları ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Brookstone'un satışa sunduğu ürünlerden ilki iDesign 2-in-1 Music System, ön kısımda konumlandırılmış Apple Dock bağlantı girişinin yanı sıra arka tarafında CD medyalarını okuyabilmesi için optik sürücü bulunuyor. Arkadan aydınlatmalı dokunmatik paneli üzerinden ve kutu içeriğinde gelen kumandasıyla kontrol edilen sistem , FM/AM sinyallerini de alabiliyor. Brookstone'un satışa sunduğu diğer bir ürün, iDesign Flip Speaker ise hem normal hemde yatay konumda iPod/iPhone bağlantısına izin veren tasarımıyla ve gücünü 4 adet AAA pilinden sağlamasıyla farklı olduğunu ortaya koyuyor. Her iki üründe de 2 adet stereo hoparlör bulunduğunu belirtelim. Brookstone'un iDesign 2 in 1 Music System ve iDesign Flip Speaker Dock için belirlediği satış fiyatlarıysa sırasıyla 150 ve 80 dolar.

Brookstone'dan iki yeni iPod ses sistemi
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Brookstone'dan iki yeni iPod ses sistemi
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iDesign Flip Speaker Dock

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fatihcanery 9 yıl
diğer telefonlarla bence iphone'U karşılaştırmak bile saçma geliyor böyle ürünleri gördükçe,adamlar telefon yapmamış IPHONE yapmış ...
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Opeth 9 yıl
Apple ürünümüz yokki alalım :(
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marikanwap 9 yıl
Sevmedim malesef:(
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