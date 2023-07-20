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    Bitcoin çok mu pahalı? Bitcoin'i pahalı bulanların yeni gözdesi BTC20

    Yıllar önce Bitcoin'e girmeyip fırsatı kaçıran yatırımcıların yeni gözdesi BTC20 Token oldu. BTC20 Token ön satışa sunuldu.                                        
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    BTC20 token nedir? Tam Boyutta Gör
    Kripto denilince akla gelen ilk kripto para birimi şüphesiz ki Bitcoin (BTC) oluyor. 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi veya grup tarafından whitepaper’ı yayımlanan ve öncü özellikleri ile kısa sürede büyük bir popülariteye kavuşan Bitcoin, dünyanın ilk kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. 

    Kripto dünyasına yeni adım atan yatırımcılar için her ne kadar garip olsa da Bitcoin tarihine baktığımızda, 2011 yılında kısa süreliğine 1 Bitcoin’in 1 dolar bandından alınıp satılmış olduğunu görüyoruz.

    Güncel CoinGecko verilerine göre 29 bin dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, artık küçük yatırımcılardan ziyade kurumsal şirketlerin ve ünlü iş insanlarının ilgi gösterdiği bir kripto para birimi olarak konumlanıyor.

    Kripto dünyasına yeni adım atan küçük yatırımcılar bir gün Bitcoin’in popülerliğine ulaşacak kripto para birimi projelerine yönelme eğilimi gösteriyor.

    Yeni bir kripto projesi olan BTC20 ise Bitcoin’in yaşam döngüsünü tekrarlamak ve Bitcoin fiyatını pahalı bulan yatırımcıları hedeflemek için harekete geçiyor.

    BTC20 Token Nedir? 

    1 dolardan BTC20 token satın almak isteyen yatırımcıların erişimine açılan ön satış etkinliği ile dikkat çeken BTC20 coin, oldukça nostaljik bir tavır olarak kabul edilen “Bitcoin’e Geri Dönelim” sloganıyla hayata geçiriliyor.

    Lider kripto para birimi Bitcoin’in yıllar içerisinde kaydettiği başarıyı kendisine ilham olarak kabul eden BTC20 coin, yeni bir ERC-20 uyumlu kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

    BTC20 tokenin yol haritasına ve tokenomiklerine bakıldığında Bitcoin ile bir dizi benzerliğinin söz konusu olduğu görülüyor.

    BTC20 token, yalnızca 1 dolar olan ön satış fiyatı ile değil token arzı konusunda da Bitcoin’i akıllara getiriyor. 2011 yılında 6,05 milyon adet token arzı bulunan Bitcoin’i örnek alan proje ekibi, BTC20 ön satış etkinliği için yatırımcılara 6,05 milyon adet BTC20 token tahsis ediyor. 

    BTC20 tokenin toplamda yine Bitcoin’de olduğu gibi 21 milyon adet token arzı bulunuyor ve ön satış etkinliği kapsamında satışa sunulmayan 14,95 milyon adet tokenin, BTC20 stake eden yatırımcıları ödüllendirmek üzere bir staking sözleşmesinde kilitleneceği belirtiliyor.

    Dünyanın ilk kripto para birimi Bitcoin’den farklı olarak ise BTC20 token, enerji verimliliği açısından daha iyi bir mekanizma olan Proof of Stake yani Hisse Kanıtı kullanılarak oluşturuluyor.

    BTC20 Token Yatırımcılara Ne Vadediyor?

    Stake-to-Earn yani Stake Et ve Kazan özelliği ile öne çıkan BTC20 tokenin teknik analiz dokümanında, yatırımcıların kilitledikleri BTC20 token miktarıyla doğru orantılı olarak ödül kazanacağı ifadesine yer veriliyor. 

    Katılımcılar için pasif gelir imkanı sağlayacak olan staking sözleşmesinin, BTC20 token staking seçeneğini tercih eden yatırımcılara, Bitcoin ile aynı oranda token ödülleri verecek şekilde programlandığı belirtiliyor. Bu sebeple son BTC20 tokenin yaklaşık 120 yıl içerisinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Dokümanda, stake mekanizmasının pasif gelir elde etmenin yanı sıra ağı güvenceye almaya da yardımcı olacağı ifade ediliyor.

    Bitcoin’in yaşam döngüsünü yinelemeyi ve Bitcoin alma fırsatını kaçırmış olan kripto meraklılarını yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan BTC20 ekibi, mümkün olan en düşük fiyatlı Bitcoin muadili token satın alma imkanı sunmak istediğini belirtiyor.

    Sıradan bir yatırımcı için oldukça pahalı kabul edilen BTC madenciliğine nazaran BTC20 token satın alma kararının herkes için daha kolay olduğu ve bu tokenlerin stake edilerek pasif gelir elde edilebileceği vurgulanıyor.

    Proje ekibi, 1 dolardan satışa sunulan BTC20 tokenlerin günün birinde Bitcoin’de olduğu gibi 30 bin dolar seviyelerini görmesini umuyor.

    BTC20 Token Ön Satış Etkinliği İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

    BTC20 token ön satış etkinliğinin ilk aşamasında yatırımcıların beğenisine sunulan 3 milyon adet BTC20 token bulunuyor. Bitcoin’in 2011 yılındaki piyasa değerini yansıtmak için her bir BTC20 token 1 dolarlık sembolik bir fiyatla satılıyor. 

    3 milyon tokenin satışının tamamlanması sonrasında kalan miktar olan 3,05 milyon tokenin de yatırımcılar için satışa açılacağı belirtiliyor. İkinci dilimdeki 3,05 milyon adet tokenden elde edilen gelirin daha ziyade geliştirme, pazarlama ve stratejik ortaklıklar için kullanılacağı söyleniyor.

    Projenin yol haritasına göre ön satış etkinliği ve token dağıtımının 2023 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

    2023’ün son çeyreği ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise satışa sunulmamış olan minimum 14,95 milyon tokenin kilitlenmesi ve token staking mekanizmasının devreye alınması amaçlanıyor. 

    Mekanizmanın hayata geçirilmesi ile yatırımcıların sahip oldukları BTC20 tokenleri stake etme ve stake ödüllerinin dağıtımına katılma fırsatını yakalayacağı belirtiliyor.

    Yatırımcılar ön satış etkinliği sayfasından 1 dolar karşılığında 1 BTC20 token satın alabiliyor ve planda herhangi bir fiyat artışı görünmüyor.

    Bitcoin’den ilham alan BTC20 tokene yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, Ethereum (ETH), Tether (USDT) veya BNB kullanarak hem Ethereum hem de Binance Akıllı Zinciri üzerinden BTC20 token satın alma imkanı buluyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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