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    APE kripto parası piyasaya çıktı, milyarlarca dolar hacme ulaştı

    Bored Ape ve Mutant Ape NFT sahiplerine dağıtılan APE coin piyasaya hızlı bir giriş yaptı. 4 milyar dolar değerleme ile en iyi 50 kripto para arasına girmeyi başardı.
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    APE coin
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    En önemli NFT koleksiyonları arasında yer alan Bored Ape ve Mutant Ape geliştiricisi Yuga Labs, çıkardığı APE kripto parası ile de piyasayı sallamaya devam ediyor. Kripto parayı hediye olarak alan NFT sahipleri neredeyse 180 bin doları cebine koydu.

    APE coin ne kadar oldu?

    Bored Ape ve Mutant Ape NFT sahiplerine 11 bin adede kadar hediye olarak dağıtılan APE kripto parası toplamda 150 milyon adet hediye edildi. 127 milyon adet de piyasaya sürüldü. Toplamda 277 milyon piyasaya sürülmüş oldu. 1 milyar toplam tedarikten geri kalanlar ise Yuga Labs, Yuga Labs kurucuları ve bir yardım kuruluşuna kilitli şekilde dağıtıldı. Bunların uzun bir süre sonra kilidinin açılacağı belirtildi.

    Dün itibariyle tüm büyük borsalarda satışa çıkan APE kripto parası bazı borsalarda 50$ seviyesine kadar iğne attı. Sonrasında 7$ seviyesine kadar geri çekildi ancak toparlanarak 17$ seviyesini gördü. Hali hazırda 15$ seviyelerinde geziniyor. Dolaşımdaki pazar değeri 4.4 milyar dolar olurken 24 saatlik hacim ise 7.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    150 milyon adet hediye dağıtımdan şu ana kadar 113 milyon adet hesaplara çekildi. Bu biraz satış baskısı yapsa da ilgi oldukça büyük. Halen 37 milyon APE coin dağıtım sürecinde. Yatırım yapmak isteyenlerin bunu göze almasında fayda var.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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