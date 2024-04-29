Elon Musk bu coinlere işaret etmişti! Sıradaki yüksek potansiyelli "Meme Coin" hangisi?

Tam Boyutta Gör Ünlü milyarder ve kripto coin meraklısı Elon Musk’ın kripto para piyasaları üzerindeki etkisi gayet iyi biliniyor. Geçmişte özellikle köpek temalı meme coinlere ilgi gösteren Musk, öncelikli olarak Dogecoin’in Babası unvanıyla anılıyor. Dogecoin’e yaptırdığı rallilerin yanı sıra Musk’ın Shiba Inu ile de ilgilendiği ve onun fiyat hareketlerine de ciddi oranda etki ettiği biliniyor.

Kripto para piyasası da Elon Musk’ın hamlelerinden etkilenerek genişliyor. Musk’ın nispeten yeni girişimlerinden olan xAI’nin yapay zeka ürünü Grok ile ilgisi olmasa da GROK Coin, Kasım 2023’teki başlangıcında kaydettiği önemli büyüme ile Musk’ın kripto ekosistemi üzerindeki etkisini net olarak gözler önüne seriyor.

Musk ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sırf Musk’ın yapay zeka projesiyle aynı ismi taşıdığı için yükseliş gösteren GROK coin olayı, kripto meraklılarının şu soruyu sormasına yol açıyor: Sıradaki yüksek potansiyelli meme coin hangisi?

Elon Musk’ın son zamanlarda herhangi bir coin’e ciddi bir ralli yaptırmamış olması, gelecekte bu durumun yinelenmeyeceği anlamına gelmiyor. Musk’ın X paylaşımlarından birinde kendine yer bulacak bir coin projesinin Dogecoin gibi uzaya çıkabileceği biliniyor.

Geçmişe baktığımızda Musk’ın köpek temalı meme coin projeleriyle haşır neşir olduğu net bir şekilde görülebiliyor. Bu analizden yola çıkan kripto yatırımcıları, yeni çıkan köpek temalı meme coin projelerine özel bir ilgi gösteriyor.

Yapay zekaya düşkünlüğü ile bilinen Musk’ın AI tabanlı kripto para birimlerine de ilgi gösterebileceği düşünülüyor. Bu iki özelliği bir araya getiren yapay zeka destekli yeni bir köpek coin olan WienerAI, ön satış performansıyla dikkat çekiyor.

WienerAI Token Ön Satışı Başladı

Meme coin konsepti ile yapay zekayı bir araya getiren hibrit bir proje olan WienerAI token satın almak isteyen yatırımcılar, yeni başlayan ön satış etkinliğine ilgi gösteriyor. Ön satışın ilk gününde 350 bin dolar üzerinde fon toplayan proje, birkaç gün içinde 500 bin doları aşan fonları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Meme coinler ile yapay zekayı bir araya getiren bir köpek coin olan WAI tokenin Elon Musk’ın dikkatini çekebileceği düşünülüyor. Henüz spekülasyondan öteye gitmeyen bu iddialar bir yana, WienerAI kripto devriminde öncü olmaya hazırlanıyor.

Proje ekibi, topluluk odaklı bir yaklaşım sergileyerek staking ödülleri ile WAI token topluluğunu desteklemeyi planlıyor. Gelin ön satışı ile dikkat çeken projenin tokenomiklerine ve vaatlerine daha yakından bakalım.

WienerAI Ön Satışı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Yapay zeka destekli bir sosis köpek olan WienerAI, şeffaflığı ve güvenilirliği ile bilinen Ethereum blok zincirinde inşa ediliyor. Projenin teknik analiz dokümanına göre WienerAI token satın almak isteyen yatırımcılar, maksimum bir limitin belirlenmediği ön satış etkinliğine katılabiliyor.

WienerAI tokenlerin toplamda 69 milyar token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 30’u ön satış etkinliği ile erken dönem yatırımcılarla buluşuyor. Tokenlerin yüzde 20’si staking ödüllerine, yüzde 20’si topluluk ödüllerine, yüzde 10’u borsa likiditesine ve yüzde 20’si pazarlama faaliyetlerine tahsis ediliyor.

Wiener AI, Scotty the AI ve Meme AI gibi projelerin başarısını ileriye götürmeyi amaçlıyor. Öncüllerinden ayrılan WienerAI, yenilikçi pazarlama stratejileri, yükseltilebilirliği ve yetkinlikleriyle kripto ekosisteminde rüzgar estirmek istiyor.

WienerAI Staking İle Pasif Gelir Elde Etme İmkanı

Wiener AI'nın staking mekanizması, şu anda yaklaşık yüzde 1497 APY sunarak geniş bir kitleyi kendine çekmeyi planlıyor. Staking arzının iki yıl içinde dağıtılması ve Wiener AI'yi listelerde "en iyi köpek coin" olma yolunda desteklemesi amaçlanıyor.

Staking özelliği ile pasif gelir elde etme imkanı bulan yatırımcılar, ETH bloğu başına 3938 WAI token kazanabiliyor. Şu ana kadar stake edilen toplam WienerAI token sayısı, 691 milyon adedi geçiyor.

Ethereum tabanlı WienerAI token, yapay zeka destekli köpek coinlere ilgi gösteren yatırımcıları bekliyor. Yatırımcılar, aşamalı bir ön satış etkinliğine katılarak WAI token satın alabiliyor. Katılımcılar ne kadar erken aşamada projeye dahil olursa token başına o kadar az ödeme yapıyor.

Kademeli fiyat artışı stratejisi, yatırımcılara potansiyel kazanç elde etme fırsatı sunuyor. Nitekim ön satışın son aşamasındaki fiyat düşünüldüğünde ilk aşamada girenler daha borsa listelemeleri gerçekleşmeden teoride bir kar elde etmiş oluyor. Her aşamanın 2 gün sürdüğü düşünülürse indirimli fiyatlardan faydalanmak için yatırımcıların hızlı davranması gerekiyor.

Yapay zeka destekli sosis köpek WienerAI’ye yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, mevcut aşamada token başına 0,000701 dolar ödüyor. Katılımların ödeme yaptıktan sonra ön satış etkinliğinin bitmesini beklemeyi gerekiyor. Ön satışın bitiminde WAI tokenler, yatırımcıların kripto cüzdanlarına airdrop aracılığıyla otomatik olarak gönderiliyor.

Projeye ilgi gösteren kripto yatırımcılar, ETH, USDT, BNB ve kart işlemleri kullanarak indirimli ön satış etkinliğine dahil olabiliyor. Projenin detaylı yol haritası ve gelişmeler, WienerAI proje sayfasından, Telegram kanalından ve WienerAI X hesabından takip edilebiliyor.

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Elon Musk Bu Coinlere İşaret Etmişti! Sıradaki Yüksek Potansiyell