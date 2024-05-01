Binance kurucusu “CZ” hapis cezasına çarptırıldı

CZ için 4 aylık hapis cezası
ABD Adalet Bakanlığı, CZ’yi kripto borsasında suç faaliyetlerinin gelişmesine izin vermekle suçlamıştı. Kısa bir süre önce görülen mahkemede ise Yargıç Richard Jones, CZ’ye yönelik olarak "Her bir düzenlemeye uyulması gerektiğinden emin olmak için gerekli imkanlara, finans yeteneklerine ve insan gücüne sahiptiniz ve bu fırsatta başarısız oldunuz" ifadelerini kullandı.
Reuters'ın haberine göre CZ, "Sorumluluk almanın ilk adımının hataları tam olarak kabul etmek olduğuna inanıyorum. Burada yeterli bir kara para aklama karşıtı program uygulamada başarısız oldum. Şimdi bu hatanın ciddiyetinin farkındayım." dedi.
Changpeng Zhao’ya verilen 4 aylık ceza beklenenden düşük olmakla birlikte esasında kasım ayındaki soruşturmayı çözmek için ABD ile yapılan anlaşmaya dayanıyor. CZ, yaptığı anlaşmanın bir parçası olan CEO’luk koltuğunu bırakmıştı. Yapılan itiraf ile birlikte Binance'e toplamda 4,3 milyar dolar, CZ’ye ise 50 milyon dolar ceza kesildi.Kaynakça https://www.engadget.com/binance-founder-changpeng-zhao-sentenced-to-four-months-in-prison-205550299.html https://www.reuters.com/legal/binances-ceo-zhao-faces-sentencing-over-money-laundering-violations-2024-04-30/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.