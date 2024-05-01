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    Binance kurucusu “CZ” hapis cezasına çarptırıldı

    ABD’de görülen mahkeme tarafından Binance’in milyarder kurucusu Changpeng Zhao ("CZ") dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava, CZ’nin kara para aklamayı engellememesine odaklanıyordu.
    Binance kurucusu “CZ” hapis cezasına çarptırıldı Tam Boyutta Gör
    Binance'in milyarder kurucusu Changpeng Zhao (genellikle “CZ” olarak biliniyor), bir süredir devam eden yasal sürecin ardından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. CZ, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklamayı önleyici bir program oluşturmayarak Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu. Savcılar ise üç yıllık ceza talep ediyordu.

    CZ için 4 aylık hapis cezası

    ABD Adalet Bakanlığı, CZ’yi kripto borsasında suç faaliyetlerinin gelişmesine izin vermekle suçlamıştı. Kısa bir süre önce görülen mahkemede ise Yargıç Richard Jones, CZ’ye yönelik olarak "Her bir düzenlemeye uyulması gerektiğinden emin olmak için gerekli imkanlara, finans yeteneklerine ve insan gücüne sahiptiniz ve bu fırsatta başarısız oldunuz" ifadelerini kullandı.

    Reuters'ın haberine göre CZ, "Sorumluluk almanın ilk adımının hataları tam olarak kabul etmek olduğuna inanıyorum. Burada yeterli bir kara para aklama karşıtı program uygulamada başarısız oldum. Şimdi bu hatanın ciddiyetinin farkındayım." dedi.

    Changpeng Zhao’ya verilen 4 aylık ceza beklenenden düşük olmakla birlikte esasında kasım ayındaki soruşturmayı çözmek için ABD ile yapılan anlaşmaya dayanıyor. CZ, yaptığı anlaşmanın bir parçası olan CEO’luk koltuğunu bırakmıştı. Yapılan itiraf ile birlikte Binance'e toplamda 4,3 milyar dolar, CZ’ye ise 50 milyon dolar ceza kesildi.

    Kaynakça https://www.engadget.com/binance-founder-changpeng-zhao-sentenced-to-four-months-in-prison-205550299.html https://www.reuters.com/legal/binances-ceo-zhao-faces-sentencing-over-money-laundering-violations-2024-04-30/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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