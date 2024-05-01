Tam Boyutta Gör Binance'in milyarder kurucusu Changpeng Zhao (genellikle “CZ” olarak biliniyor), bir süredir devam eden yasal sürecin ardından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. CZ, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklamayı önleyici bir program oluşturmayarak Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu. Savcılar ise üç yıllık ceza talep ediyordu.

CZ için 4 aylık hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı, CZ’yi kripto borsasında suç faaliyetlerinin gelişmesine izin vermekle suçlamıştı. Kısa bir süre önce görülen mahkemede ise Yargıç Richard Jones, CZ’ye yönelik olarak "Her bir düzenlemeye uyulması gerektiğinden emin olmak için gerekli imkanlara, finans yeteneklerine ve insan gücüne sahiptiniz ve bu fırsatta başarısız oldunuz" ifadelerini kullandı.

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Reuters'ın haberine göre CZ, "Sorumluluk almanın ilk adımının hataları tam olarak kabul etmek olduğuna inanıyorum. Burada yeterli bir kara para aklama karşıtı program uygulamada başarısız oldum. Şimdi bu hatanın ciddiyetinin farkındayım." dedi.

Changpeng Zhao’ya verilen 4 aylık ceza beklenenden düşük olmakla birlikte esasında kasım ayındaki soruşturmayı çözmek için ABD ile yapılan anlaşmaya dayanıyor. CZ, yaptığı anlaşmanın bir parçası olan CEO’luk koltuğunu bırakmıştı. Yapılan itiraf ile birlikte Binance'e toplamda 4,3 milyar dolar, CZ’ye ise 50 milyon dolar ceza kesildi.

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Binance kurucusu “CZ” hapis cezasına çarptırıldı