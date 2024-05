Kripto piyasasında ‘Mayıs’ta sat ve git’ paniği! BRC20 tabanlı 99BTC Coin’den ücretsiz 99 bin 999 dolarlık Bitcoin

Tam Boyutta Gör

Uzun süredir beklenen Bitcoin Halving’in (Yarılanma) nisan ayında gerçekleşmesi sonrası kripto dünyasındaki gözler mayıs ayının korkulu rüyası olan “Mayıs’ta Sat ve Git” (Sell in may go away) efsanesine çevriliyor. Küresel piyasalarda en bilinen deyişlerden biri olan efsanenin kripto dünyasında da satış baskısı yaratıp yaratmayacağı merak ediliyor.

Bu yıl mayıs ayında geçen senekine benzer bir senaryonun yaşanma ihtimali, kripto para yatırımcılarını tedirgin ediyor. Gelin birlikte 2023 yılının Mayıs ayındaki kripto hareketlerini hatırlayalım.

Lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz yılın ilk 4 ayını pozitif kapattıktan sonra mayıs ayını düşüşle bitirmiş ve “Mayıs’ta Sat ve Git” efsanesi gerçek oldu yorumlarına yol açmıştı.

Ayın başında ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıkladığı 25 baz puanlık faiz artırımı sonrası bir miktar yükseldikten sonra yüzde 14 düşen BTC, mayıs ayının en düşük seviyesi olan 25 bin 800 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin daha sonra biraz toparlanma yaşasa da mayıs ayını düşüşle kapatmıştı. Bitcoin 2023 yılının başından mayısa kadar yüzde 80’lik yükseliş performansı gösterse de Mayıs 2023’teki düşüşle birlikte yüzde 60’a kadar gerilemişti.

Nisan ayının sonlanması ile hem geleneksel finans hem de kripto alanındaki uzmanlar ve yatırımcılar, bu sene yaşanacak gelişmeleri panikle takip ediyor. BTC Halving sonrası herhangi bir yükselişin yaşanmamış olması da geçen seneye benzer bir düşüşün söz konusu olup olmayacağı yönündeki endişeleri artırıyor.

BTC’deki belirsizlik devam ederken küçük yatırımcılar, BTC Halving sonrası gelmesi beklenen yükselişten nasibini alacak düşük fiyatlı BTC alternatifi projelere yöneliyor. 99 Bin 999 dolar değerinde Bitcoin dağıtma vaadine sahip 99Bitcoins projesi, ücretsiz airdrop etkinliği ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

99Bitcoins Ekibi 99 Bin 999 Dolar Değerinde BTC Dağıtıyor

2013 yılından beri kripto ekosistemine dahil olan ancak yakın zamanda el değiştiren bir kripto platformunun tokenize versiyonu olan 99Bitcoins token satın almak isteyen yatırımcılar, cazip airdrop etkinliği sebebiyle projeye yoğun ilgi gösteriyor.

Kripto bilgisini demokratikleştirmek ve öğrenmeyi ödüllendirmek isteyen proje ekibi, 99 bin 999 dolar değerinde Bitcoin dağıtmayı planlıyor. 99 katılımcı arasında eşit paylaştırılacak ödülü kazanmak için katılımcıların bir dizi etkileşimli görevi tamamlaması gerekiyor.

11 görevin bulunduğu airdrop etkinliğinde yatırımcılar tüm görevleri tamamlarsa 11 giriş hakkı elde ediyor. Airdrop görevleri, projenin X hesabını takip etmek ve YouTube hesabına girmek gibi oldukça basit sosyal görevler içeriyor.

Şu ana kadar airdrop etkinliğine katılan sayısı 5 bin 400’ü aşıyor. 19 Temmuz’da belirlenecek 99 şanslı kişiden biri olmak isteyen yatırımcılar, 99BTC ön satışındaki yerini almak için hızlı hareket ediyor.

99Bitcoins Ön Satışı 1 Milyon Dolara Koşuyor

Kripto dünyasıyla ilgili her türlü bilgiyi sağlamayı ve katılımcıların öğrenme deneyimini ödüllendirmeyi amaçlayan 99Bitcoins ön satışı 1 milyon dolara koşuyor. Öğren-Kazan temalı 99Bitcoins token satın almak isteyen yatırımcılar, aşamalı ön satış etkinliğine katılabiliyor.

99BTC ön satışında her aşamada fiyatın artırılması, projeye erken dahil olan yatırımcıları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Yatırımcılar ne kadar erken aşamada dahil olursa borsa listelemeleri öncesinde potansiyel kazanç o kadar fazla oluyor.

Proje ekibi, kademeli fiyat stratejisi ve dev airdrop ödülünün yanı sıra staking özelliğiyle de topluluğu desteklemeyi amaçlıyor. BRC20 tabanlı 99BTC token sahipleri, tokenlerini yüksek APY’ler ve staking ödülleri karşılığında belirli bir süre boyunca kilitlemeyi seçebiliyor. Staking mekanizması yatırımcıların pasif gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Şu ana kadar stake edilen 99BTC token sayısı 569 milyonu aşarken projenin mevcut APY’si yüzde 1914 seviyesinde konumlanıyor. Staking özelliğinden faydalanan yatırımcı sayısı arttıkça APY’nin düşmesi söz konusu oluyor. Ancak APY’nin oldukça yüksek bir noktadan başlamış olması elde edilecek pasif gelir oranının yine de yüksek olmasına yol açıyor.

Staking havuzundaki ETH bloğu başına ödül 4143 99BTC token olurken staking ödüllerinin 2 yıla yayılacak şekilde dağıtılması ve bu sayede topluluğu uzun bir süre boyunca desteklemesi planlanıyor.

99Bitcoins Token Nasıl Satın Alınır?

Öğrendikçe kazandıran 99Bitcoins tokenin toplamda 99 milyar adet token arzı bulunuyor. Bu tokenlerin yüzde 10,5’i ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sunuluyor. 99BTC tokenlerin yüzde 14’ü staking özelliğine, yüzde 27,5’i proje fonlarına, yüzde 17’si topluluk ödüllerine, yüzde 8’i borsa likiditesine ve yüzde 23’ü pazarlama çalışmalarına tahsis ediliyor.

Mevcut aşamada 99BTC token satın almak isteyen yatırımcılar, coin başına 0,00103 dolar ödüyor. Bir sonraki aşamada token fiyatı 0,00104 dolar olurken son aşamaya gelindiğinde 99Bitcoins fiyatı 0,00113 dolara çıkıyor. Toplamda 10 milyon 395 bin 99BTC tokenin ön satış yatırımcıları ile buluşması planlanıyor.

İndirimli fiyatlardan 99Bitcoins token satın almak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri kullanarak projeye dahil olabiliyor.













Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto Piyasasında ‘Mayıs’ta Sat ve Git’ Paniği! BRC20 Tabanlı 99