Bitcoin 40 Bin doları geçti! Bitcoin alternatifi kendi ağı olan coinler hangileri?

Tam Boyutta Gör Lider kripto para birimi Bitcoin, Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesine ulaştı. ABD Merkez Bankası’nın sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiği yönündeki beklentiler ve spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağı söylentileri, BTC’nin fiyatını 40 bin doların üzerine taşıdı.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 5,2’lik artış göstererek 41 bin doların üzerine çıktı. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla kripto para birimi devi BTC, 41 bin 610 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı eski BTC yatırımcılarının yüzünü güldürürken pek yok yeni yatırımcı için satın alması imkansız boyutlara ulaştı. Kendi blok zinciri ağına sahip ilk ve en popüler kripto para birimi Bitcoin’e yatırım yapamayan kripto meraklıları, kendi ağı olan diğer kripto coinler olan Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) gibi projelere ilgi gösteriyor.

Yatırımcıların özellikle güvenliği ve şeffaflığı ile bilinen Ethereum tabanlı coinlerle ilgilendiği göze çarpıyor. Pek çok ön satış coini arasından Ethereum tabanlı olanlar, yatırımcılardan daha fazla talep görüyor.

Son dönemlerde kripto arenasına çıkan Ethereum tabanlı ön satış coinleri arasında Bitcoin ETF token ve Bitcoin Minetrix platformu dikkat çekiyor.

Ethereum Tabanlı Bitcoin ETF Token Talep Görüyor

En popüler ve güvenilir blok zinciri ağları arasında yer alan Ethereum, dolandırıcılık projelerinin gün geçtikçe arttığı kripto ekosisteminde, şeffaflık ve güvenlik arayışındaki yatırımcılar için önem arz ediyor. Yatırımcıların gündemindeki bir diğer madde ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan spot Bitcoin ETF başvuruları oluyor.

Bu iki popüler konu başlığı altında da konumlanmayı başaran Bitcoin ETF token, ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Bitcoin ETF token, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması halinde yaşanacak olası bir ralliye karşı hazırlıklı olmak isteyen yatırımcıları çekiyor.

SEC’in yanıtı gelmeden, bu başvurulardan ilham alan Bitcoin ETF token satın almak isteyen yatırımcılar, indirimli ön satışa katılmak için adeta sıraya giriyor. Proje ekibi, belirlenen dönüm noktaları kapsamında yatırımcıları ödüllendiriyor. Ayrıca devreye alınan staking özelliği sayesinde pasif gelir elde etmek de mümkün oluyor.

Bitcoin ETF token ön satışında 10 aşama bulunuyor. Her aşamada fiyat artırılırken mevcut aşamada Bitcoin ETF token, 0,0062 dolardan alıcı buluyor. BTCETF token fiyatının bir sonraki aşamada 0,0064 dolara yükselmesi ve son aşamada 0,0068 dolar olması planlanıyor. Aşamalı ön satış, yatırımcıların borsa listelemeleri öncesinde potansiyel kazanç elde etmesine olanak tanıyor.

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Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokeni olan Bitcoin ETF token, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanılarak satın alınabiliyor. Proje, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına inanan yatırımcılarını bekliyor.

Maliyetsiz Bitcoin Madenciliği İçin Bitcoin Minetrix

Lider kripto para birimi Bitcoin sahibi olmak için kripto topluluğunun madencilik yapması veya Bitcoin satın alması gerekiyor. Son gelişmeler ışığında 40 bin dolar bandını aşan Bitcoin’in fiyatı, pek çok yatırımcının ulaşamayacağı seviyelerde dolanıyor. BTC madenciliği yapmak ise, yazılım, donanım, enerji çözümü ve madencilik sözleşmeleri maliyetleri sebebiyle hayal olmaktan öteye gidemiyor.

Kullanıcılarına hem mobil hem de masaüstü kontrol paneli üzerinden zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz BTC madenciliği yapma imkanı tanıyan Bitcoin Minetrix, tam da bu hayali gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen Bitcoin Minetrix platformu, ağın güvenlik protokolleri sayesinde fonların kaybolması gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Platformda BTC madenciliği yapmak için Bitcoin Minetrix token satın almak haricinde herhangi bir harcama yapmak gerekmiyor.

Kullanıcılar, ön satış sayesinde indirimli fiyatlardan satın aldığı BTCMTX tokenleri, bulut madenciliği kredileri karşılığında stake ediyor. Alınan bulut madenciliği kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor ve elde edilen BTC’ler, kullanıcının cüzdanına aktarılıyor. Tüm bu süreçler için herhangi bir ekstra maliyete gerek kalmıyor.

Bulut madenciliği mekanizması, güvenliği, enerji tasarrufunu ve şeffaflığı sağlıyor. Türünün ilk örneği olan Stake Et ve Madencilik Yap özelliği ile Bitcoin Minetrix, BTC madenciliğini herkesin erişimine açıyor. Kullanıcıların geleneksel madencilikte olduğu gibi teknik bilgi sahibi olması bile gerekmiyor.

Bitcoin Minetrix platformuna erişim sağlayan BTCMTX tokenler, aşamalı bir ön satış etkinliği ile erken dönem yatırımcılarla buluşuyor. Yatırımcılar, mevcut fiyatlardan 0,012 dolar karşılığında BTCMTX token satın alımı yapabiliyor. Devrede olan staking özelliğini kullanan katılımcılar, tokenlerini kilitlemeleri karşılığında pasif gelir elde etme şansı da buluyor.

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