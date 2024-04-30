Kripto dünyasının yeni gözdesi CONAN 30x yaptı! Sırada Dogeverse mi var?

Kasım 2024’te bir sonraki ABD Başkanı’nı belirleyecek olan seçim yarışı, kripto para piyasalarını etkiliyor. MAGA’dan sonra Donald Trump’tan ilham alan yeni bir proje olan CONAN coin, ABD Başkanlık yarışı rüzgarını arkasına alıyor.

Trump’ın 2019 yılındaki başkanlığı sırasında Beyaz Saray’da ağırladığı özel operasyon köpeği Conan’dan esinlenerek geliştirilen CONAN coin, köpek temalı coinler arasında dikkat çekiyor. Başkan tarafından madalya ve plaket verilen köpeğin tokenize versiyonu olan CONAN, 29 Şubat’taki lansmanından bu yana hareketli günler yaşatıyor.

3 haftada 30x yapmayı başaran ve 6 sıfırlı bir kripto coin iken 2 sıfır atarak 4 sıfıra düşen CONAN coin, son haftadaki performansı ile kırmızı alanda konumlanıyor. UniSwap V2 borsasında işlem gören ve 14,37 milyon dolarlık piyasaya değeri yaratan CONAN, son 7 günde yüzde 20 düşüş ile geçtiğimiz haftalardaki trendini devam ettiremiyor.

ABD Başkanlık Seçimi tarihi yaklaştıkça yeniden yükselme potansiyeli olsa da CONAN coin mevcut fiyatıyla 0,00001444 dolardan satın alınabiliyor. Erken yatırımcılarının yüzünü güldüren CONAN coin alternatifi başka köpek coin arayan yatırımcılar ise bu aralar Dogeverse token projesine yöneliyor gibi görünüyor.

Ön satışı oldukça hızlı ilerleyen ve kısa sürede 12 milyondan fazla fon toplayan Dogeverse token, sıradaki CONAN coin olabilir mi sorularına yol açıyor. Gelin, hep birlikte bu projenin tokenomiklerini ve ön satışını inceleyelim.

6 Zincirli Dogeverse Token 12 Milyon Doları Aştı

8 Nisan’da başlayan ön satış etkinliği ile bir anda gündeme oturan köpek coinler arasına katılan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, projeye yoğun ilgi gösteriyor. Dünyanın ilk gerçek çok zincirli DOGE projesi olan ve DOGE’yi tek zincirin ötesine taşımayı amaçlayan Dogeverse token ön satışında günlük bazda 1 milyon dolar civarında fon toplanıyor.

Dogeverse projesi, kripto dünyasının devleri olan Ethereum, BNB Zinciri, Polygon, Avalanche, Base ve Solana blok zincirlerini bir araya getiriyor. Birbirine kapalı kripto ekosistemleri ve toplulukları birleştirmek isteyen Dogeverse, bu amacıyla yatırımcıların dikkatini çekmişe benziyor.

Proje ekibi, 6 zinciri bir araya getirmek için Portal Bridge ve Wormhole gibi yenilikçi ve etkili teknolojiler kullanıyor. Blok zincirleri arasındaki bariyerleri kaldıran Dogeverse ile yatırımcılar, bu ağlar arasında güvenli, hızlı, verimli ve az maliyetli bir yolculuk yapabiliyor.

Projenin maskotu olan Cosmo the Dog, ağlar arası bir hareketi yönetiyor. Ön satış bitmeden tüm bağlantıları gerçekleştirme hedefiyle yola çıkan proje ekibi, son olarak Solana ağının da eklenmesi ile bu amacına ulaşmış oluyor.

Ön satış bitmeden tüm bağlantıların gerçekleştirilmiş olması, Dogeverse token satın alan yatırımcıların bu tokenleri dilediği ağdan talep etmesine olanak tanıyor. Ön satış bitiminde yatırımcılar, bu ağlardan birini seçerek Dogeverse tokenleri alabiliyor.

Dogeverse Token İle İlgili Öne Çıkan Özellikler

Yoğun ilgi gören Dogeverse token ön satışında toplanması planlanan maksimum fon, 17 milyon dolar olarak belirleniyor. İlk olarak Ethereum blok zincirinde inşa edilen Dogeverse token, tüm bağlantılar sayesinde 6 zincirli bir köpek coin olarak hayata geçiriliyor.

Dogeverse tokenin toplamda 200 milyar adet token arzı bulunuyor. Maksimum hedefe göre bu tokenlerin yüzde 28,5’i ön satış etkinliğine ayrılıyor. 57 milyon adet Dogeverse tokenin erken yatırımcılarla buluşması planlanırken projenin 60 milyon dolar değerinde bir piyasa değeri yaratması hedefleniyor.

Şu ana kadar 12 milyon dolardan fazla fon toplayan ve hızla 13 milyon dolara koşan Dogeverse tokenlerin bu hedefi yakalamaması için bir sebep görünmüyor. 6 zincirli Dogeverse token aşamalı bir ön satışta yatırımcılarla buluşuyor. Her aşamada token fiyatı artırılıyor ve erken yatırımcıların avantajlı fiyatlardan yararlanması sağlanıyor.

Kademeli fiyat artışı, büyük bir heyecanla beklenen borsa listelemeleri öncesinde potansiyel kazanç imkanı sunuyor. Mevcut aşamada DOGEVERSE token, 0,000304 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Dogeverse token topluluk odaklı yaklaşımını destekleyen staking özellikleri ile de dikkat çekiyor. Staking ile tokenlerini belirli bir süre boyunca kilitlemeyi tercih eden Dogeverse token sahipleri, yüksek APY ve blok ödülleri ile teşvik ediliyor. Staking mekanizması, Dogeverse token sahiplerinin kazancını borsa performansına bağlı olmaktan çıkararak pasif gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Projede şu ana kadar stake edilen token sayısı, 17,8 milyarı aşıyor. Projenin APY’si yüzde 90 bandında olurken ETH bloğu başına 6088,28 Dogeverse token ödül dağıtılması planlanıyor. Staking ödüllerinin 2 yıla yayılacak şekilde ödenmesi ve topluluk desteğinin devam etmesi amaçlanıyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan ön satış etkinliklerinden biri olan Dogeverse, köpek temalı meme coin projeleri ve çok zincirli bir ekosistem ile ilgilenen kripto para yatırımcılarını bekliyor. Ön satış bitmeden indirimli fiyatlardan Dogeverse token satın almak isteyen kripto meraklıları, gerçekleşen ağ bağlantıları sayesinde ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX, BASE, SOL ve kart işlemleri ile ödeme yapabiliyor.

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