Binance'nin listelediği Arkham yüzde 1600 arttı! Gözler bu ön satış coinlerine çevrildi

Tam Boyutta Gör Gerçek dünya varlıkları ve zincir üstü kripto piyasası faaliyetlerinde bulunan kullanıcılar hakkında veri sağlayan bir blok zinciri analitik platformu olarak konumlanan Arkham Intelligence’ın native tokeni ARKM coin, Binance Launchpad üzerindeki 32. proje olarak bugün listelendi.

6 gün süren bir ön satış etkinliğinin ardından 18 Temmuz TSİ 15.00 itibarıyla ARKM/BTC, ARKM/USDT, ARKM/TUSD, ARKM/BNB ve ARKM/TRY alım satım çiftleri yatırımcılar için işlemlere açıldı.

Binance’in önceden bildirdiği gibi genel satışın ilk 5 dakikasında ARKM fiyatı sabitlendi ve ön satıştaki değeri olan 0,5 dolarda kilitlendi. 5 dakikanın ardından devreye giren serbest piyasa koşulları sonrasında ise ARKM fiyatı hızla 0,89 dolara kadar yükselerek yüzde 1600 civarında artış yaşadı.

Topluluk arasında büyük bir heyecan yaratan ARKM fiyat trendinde sert volatilitenin söz konusu olduğu görülürken CoinGecko verilerine göre trend aramalar arasında yerini alan Arkham (ARKM) coin, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,067 dolardan işlem görüyor.

Binance’in resmi verilerinde listeleme öncesinde ön satışa katılan yatırımcı sayısının 114 bin 454 olduğu ifade edilirken 6 günlük ön satış boyunca 2,4 milyar dolar değerinde 10,18 milyon BNB’nin kilitlendiği bilgisi paylaşıldı.

Binance’in listelediği tokenin ön satış etkinliğine gösterilen yoğun ilgi, kripto ekosisteminde dikkatleri üzerine çeken diğer ön satış coinlerini de gündeme getirdi.

Kripto para topluluğunun radarındaki coinler arasında Wall Street Memes ve Launchpad XYZ isimli iki projenin öne çıktığı görüldü.

Topluluk Destekli Wall Street Memes 15 Milyon Dolar Topladı

Kripto meraklılarının indirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın almak için katılım gösterdiği ön satış etkinliğinde, bugüne kadar toplanan fonların 15 milyon dolar eşiğini geçerek 16 milyon dolara yaklaştığı görülüyor.

Topluluk odaklı bir proje olarak konumlanan ve arkasında 1 milyondan fazla üyesi olan geniş bir kitle tarafından desteklenen Wall Street Memes projesi, yalnızca tarihi GameStop olayının temsilcisi olarak değil ünlü iş insanı Elon Musk’ın yaptığı paylaşımlar sebebiyle de ilgi çekiyor.

Kripto dünyasını adeta kasıp kavuran meme coin olan Dogecoin’in babası olarak bilinen Musk’ın, Wall Street Memes projesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımlara birden fazla kez yanıt vermiş olması ve verdiği yanıtlardaki eğlenceli tavrı, kripto topluluğu arasında çeşitli söylentilere yol açıyor.

“Sıradaki Dogecoin hangisi olacak?” sorularına verilen yanıtlar arasında karşımıza çıkan ve aslında pratik bir faydası bulunmayan WSM tokenin 30 aşamalı ön satış etkinliği, tüm bu gelişmeler doğrultusunda ilgi görüyor.

Musk’ın favori tokeni olmaya aday gösterilen WSM token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak hem Ethereum blok zinciri hem de BNB Akıllı Zinciri aracılığıyla şu anda bulunduğu dilimde 0,0319 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Yatırımcılar için herhangi bir bir üst limit uygulaması bulunmazken minimum 100 WSM token satın alma şartı olduğu göze çarpıyor.

Web3 Ekosistemine Giriş Kapısı Launchpad XYZ

Dikkat çeken ön satış etkinlikleri arasında Web3 ekosistemine giriş kapısı olarak konumlanan Launchpad XYZ projesi de yer alıyor.

Proje, son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan Web3 dünyası hakkında henüz yeterli bilgiye sahip olmayan yatırımcılara kolaylık sağlamayı hedefliyor ve geliştirilen Launchpad XYZ isimli tam donanımlı platform, kullanıcıların bir dizi Web3 tabanlı merkeziyetsiz ürüne ve uygulamaya erişimine olanak tanımayı amaçlıyor.

Projenin native tokeni olan Launchpad XYZ token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliğinde şu ana kadar toplanan fonların 1 milyon doları geçtiği görülüyor.

Launchpad XYZ tokenin çeşitli özelliklere erişim imkanı sunduğu platformda, merkeziyetsiz borsa, kapsamlı bir yatırım terminali, ön satış analiz araçları, eşler arası NFT alışverişi özelliği gibi bir yatırımcının ihtiyaç duyabileceği her türlü Web3 aracına ve hizmetine yer verilmesi planlanıyor.

Yol haritasına göre proje ekibi, misyonuna uygun olarak konuya uzak kullanıcıların eğitim sürecini desteklemek amacıyla bir bölüm de tasarladığını ifade ediyor.

Launchpad XYZ platformunda ayrıca kullanıcıların Metaverse ve Oyna-Kazan (P2E) oyunlarına erişebileceğini belirtiyor.

Ethereum blok zinciri üzerinde konumlanan bir ERC-20 tokeni olan LPX token, 10 aşamalı bir ön satış etkinliği aracılığıyla satın alınabiliyor. Her aşamada fiyatı artırılan tokenin, platformdaki NFT whitelistler ve özel kamuya arz projeleri gibi çok sayıda fazladan özelliğe erişim imkanı sağlayacağı dile getiriliyor.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesi planlanan borsa listelemeleri öncesinde hayata geçirilmiş olan ön satış etkinliğine katılmak isteyen yatırımcılar, Ethereum (ETH), Tether (USDT) veya kredi kartı kullanarak LPX satın alımı yapabiliyor.

Ön satış sayfasında yer alan bilgilere göre, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,0445 dolardan alıcı bulan LPX tokenin listeleme fiyatının 0,0565 dolar olacağı belirtiliyor.

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