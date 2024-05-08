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    Tesla hamlesi Dogecoin'de hareket başlattı! Dogeverse 13 milyon doları aştı

    Meme coin denilince ilk akla gelen isimlerden olan Dogecoin, Elon Musk etkisiyle bir kez daha yükseliş eğilimi gösteriyor.                                                                 
    Tesla Hamlesi Dogecoin'i Ateşledi! Dogeverse 13 Milyon Doları Aşt
    Meme coin denilince ilk akla gelen isimlerden olan Dogecoin, Elon Musk etkisiyle bir kez daha yükseliş eğilimi gösteriyor. Elon Musk’ın elektrikli otomobil devi şirketi Tesla’nın ödeme seçeneği olarak sıkça sorulan sorular (SSS) arasında DOGE’ye yer vermesinin ardından fiyat artışı yaşanıyor.

    CoinMarketCap verilerin göre son 1 ayki performansı yüzde 22,46 düşüş gösteren Dogecoin, haberlerin ardından toparlanarak son 1 haftada yüzde 16,40 civarında yükseliş kaydetmeyi başarıyor.

    Tesla sitesindeki SSS alanında yer almasına ve Dogecoin’in elektrikli araç devi tarafından daha önceden benimsenmesine rağmen köpek temalı meme coin mevcut durumda yalnızca Tesla Shop’taki ürünler için kabul ediliyor.

    Söz konusu haberler Dogecoin fiyatını ateşlese ve kripto topluluğu arasında yoğun bir heyecan yaratsa da Dogecoin’in SSS arasına daha önce eklenmiş olduğunun ortaya çıkması, yükselişe biraz ket vurmuş gibi görünüyor.

    Son 24 saatte yüzde 2,93 gerileyen DOGE, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,1533 dolardan işlem görüyor. Dogecoin’in eski dönemlerde olduğu gibi bir ralli yapmasını dört gözle bekleyen yatırımcılar, Musk’ın DOGE ile ilgili bir hamlede bulunmasının yolunu gözlüyor.

    Dogecoin, yanlış anlaşılma haberleri ile diğer kriptolara göre daha fazla yükselerek haftanın iyi performans gösteren coinleri listesine girmeyi başarıyor. Bununla birlikte ilk gerçek çok zincirli DOGE projesi olma hayaliyle yola çıkan Dogeverse token, ön satışta topladığı 13 milyon doları aşan fonlar ile yatırımcıların daha çok dikkatini çekiyor. 

    Dogeverse Token Nedir? 

    Şeffaflığı ve güvenliği ile bildiğimiz Ethereum ağı üzerinde inşa edilen bir kripto para birimi olan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, indirimli ön satış etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor.

    Kapalı kripto toplulukları arasındaki bariyerleri kaldırmayı amaçlayan Dogeverse projesi. Wormhole ve Portal Bridge gibi yenilikçi teknolojilerden yararlanarak token sahiplerinin projeye dahil olan zincirler arasında kolayca ve güvenli bir şekilde dolaşmasını mümkün kılıyor.

    Çok zincirli işlevsellik token sahipleri için yalnızca serbest dolaşım imkanı sağlamıyor, aynı zamanda likidite ve genel faydayı da artırmış oluyor. 6 zincirli bir yapıya kavuşan Dogeverse token ile Ethereum, BNB Zinciri, Solana, Polygon, Avalanche ve Base ağları bir araya geliyor.

    Yol haritasına göre ilerleyen projede tüm ağların katılımının ön satış bitmeden tamamlanmış olması sayesinde yatırımcılar, etkinlikte satın aldıkları tokenleri dilediği blok zincirinden talep etme imkanı buluyor.

    Yenilikçi teknolojileri ile Dogeverse token, farklı blok zincirlerinin birlikte çalışabilirliğini ve esnekliğini artırma konusunda bir adım daha ilerlemiş oluyor.Verimlilik ve hız optimizasyonu ile DOGEVERSE token, kripto operasyonlarındaki maliyetleri düşürmeyi ve güvenliği sağlamayı da hedefliyor.

    6 zincirli Cosmo the Dog ile zincirler arası bir deneyim yaşamak isteyen kripto tutkunları, indirimli Dogeverse ön satışına katılarak ön sıralardaki yerini alabiliyor. 

    13 Milyon Doları Aşan Dogeverse Token Satın Almak İçin Önemli Bilgiler

    Benzersiz bir kripto evreni yaratmak için yola çıkan ilk gerçek çok zincirli DOGE tokeni olan 6 zincirli Dogeverse tokenin toplamda 200 milyar adet token arzı bulunuyor. Sahiplerine zincirler arası bir kripto dünyasının kapılarını aralayan Dogeverse, aşamalı ön satışı ile indirimli fiyatlardan yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ile buluşuyor.

    Dogeverse token geliştiricileri ön satış etkinliğinde üst limite göre 17 milyon dolar civarında fon toplamayı amaçlıyor. Bu durumda Dogeverse coin’in borsa listelemeleri sonrasında beklenen piyasa değerinin 60 milyon dolara ulaşması tahmin ediliyor.

    Ön satış performansı ile en iyi meme coinler listesine girmeye aday Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, devam eden etkinliğe katılabiliyor. Her aşamada Dogeverse token fiyatı artarken erken dönem yatırımcılar borsa listelemeleri öncesinde potansiyel olarak daha fazla kar elde ediyor. Mevcut aşamada Dogeverse tokenler, 0,00031 dolar fiyat ile yatırımcılara sunuluyor.

    Proje katılımcılarının getirisi, borsa listelemeleri sonrasındaki performans ile sınırlı kalmıyor. Topluluk odaklı bir yaklaşım benimseyen Dogeverse proje ekibi, ön satış ile birlikte devreye alınan staking mekanizması ile de büyük alkış topluyor. Pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, DOGEVERSE tokenlerini stake ederek yani belirli bir süre boyunca kilitleyerek çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

    Dogeverse staking paneline göre tokenlerini kilitlemeyi tercih eden yatırımcılara ödenecek staking ödüllerinin iki yıla yayılması planlanıyor. İlk yılda arzın yüzde 8’i ve ikinci yılda yüzde 2’si olacak şekilde dağıtılacak ödüllerin, topluluğu teşvik etmesi amaçlanıyor.

    Staking panelindeki güncel verilere göre şu ana kadar stake edilen Dogeverse token sayısı daha şimdiden 22 milyar adeti geçiyor. Yıllık Getiri Yüzdesi (APY) yüzde 72’de konumlanırken ETH bloğu başına ödül 6088,28 DOGEVERSE token olarak belirleniyor. 

    Olası bir BTC boğası ile birlikte isim benzerliği sebebiyle DOGE hareketlerinden de etkilenme potansiyeli taşıyan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, çok zincirli yapı sayesinde ETH, USDT, SOL, BNB, MATIC, AVAX, BASE ve kart işlemleri ile ön satışa katılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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