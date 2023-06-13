Lenovo, 20 dolarlık taşınabilir 4G modemini tanıttı

Lenovo Legion kablosuz modem, kolay taşınabilen ufak, hafif bir cihaz. 50Mbps’e kadar indirme hızını destekleyen cihaz, aynı anda 10 aygıtın bağlanması için kullanılabilen yerleşik WiFi hotspot’a sahip. Kafede çalışırken, otel odasında çalışırken, seyahat ederken, oyun oynarken, büyük boyutlu dosyaları indirmek için güvenli internete ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir donanım.
Lenovo Legion 4G LTE taşınabilir modem, 149 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Lenovo, modemle birlikte ilk iki ay geçerli 1500GB data paketini de hediye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi