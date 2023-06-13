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    Lenovo, 20 dolarlık taşınabilir 4G modemini tanıttı

    Lenovo, ürün yelpazesini genişletiyor. Legion 4G LTE olarak tanıtılan yeni taşınabilir modem, 2 ay 1500GB veri hediyesiyle satışa sunuldu, fiyatı da oldukça uygun.
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    Lenovo Legion Wireless Hotspot tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, akıllı telefon, tablet, bilgisayar, birden fazla cihaz için fiyatına göre yüksek hızda internet bağlantısı sağlayan yeni kablosuz hotspot cihazını tanıttı.

    Lenovo Legion kablosuz modem, kolay taşınabilen ufak, hafif bir cihaz. 50Mbps’e kadar indirme hızını destekleyen cihaz, aynı anda 10 aygıtın bağlanması için kullanılabilen yerleşik WiFi hotspot’a sahip. Kafede çalışırken, otel odasında çalışırken, seyahat ederken, oyun oynarken, büyük boyutlu dosyaları indirmek için güvenli internete ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir donanım.

    Lenovo Legion 4G LTE taşınabilir modem, 149 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Lenovo, modemle birlikte ilk iki ay geçerli 1500GB data paketini de hediye ediyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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