Yüz tanıma arama motoru PimEyes yüksek doğruluk sunuyor

Yüz tanıma teknolojileri üzerindeki tartışmalar devam ederken bir zaman önce internet üzerinden insanların görüntüleri bulmayı kolaylaştıran PimEyes yüz tanıma arama motoru kullanıma sunuldu. PimEyes, benzer görüntüleri analiz etmek ve bulmak için ters görüntü arama teknolojisiyle birlikte yüz tanıma teknolojisini beraber kullanılıyor.
Sitelere direkt bağlantı sunuyor
New York Times, PimEyes'ı test etmek için bünyelerinde bulunan birçok gazetecinin görselini arama motoruna yükledi. Testler için kişilerin gözlük veya maske taktıkları hatta yüzleri tam olarak görünmeyen görüntülerin kullanıldığı belirtildi. Buna rağmen gazetecilerin yer aldığı görüntüler başarıyla listelendi. Bununla birlikte NYT haricinde gerçekleştirilen bazı diğer testlerde ise hiç sonuç gösterilmeyen aramalar da gözlemlendi.
PimEyes, sosyal medyadan görüntüler içermiyor. Bunun yerine haberler, makaleler, inceleme siteleri ve blogları kullanıyor. Bu sebeple çıkan sonuçlar, görüntünün yer aldığı web sitelerine direkt bağlantılar sunuyor.
Ücretsiz aramaların da yapılabildiği PimEyes, aylık ve yıllık abonelik sistemi de sunuyor. 30 dolardan 300 dolara kadar paketleri bulunan arama motorunda kullanıcılar, isterlerse kendi görüntülerinin bu platformda bulunmasını kapatabiliyor.Kaynakça https://hothardware.com/news/pimeyes-facial-recognition-search-engine-disturbingly-accurate https://pimeyes.com/en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.