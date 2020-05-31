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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu fotoğraf duvar kağıdı olarak ayarlandığında, birçok Android telefonun çökmesine neden oluyor!

    Duvar kağıdı yapıldığında, birçok Android telefonun çökmesine sebep olan bir fotoğraf keşfedildi. Birçok Android kullanıcısının telefonunu çökerten fotoğrafın asla duvar kağıdı yapılmaması öneriliyor.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Bu fotoğraf duvar kağıdı olarak ayarlandığında, birçok Android telefonun çökmesine neden oluyor!
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    Akıllı telefonlarla ilgili paylaştığı sızıntılarla tanınan Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter kullanıcısı, duvar kağıdı olarak ayarlandığı takdirde Samsung telefonların çökmesine neden olan bir fotoğraf keşfedildiğini bildirdi. 

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    Bazı kullanıcılar, uyarılara rağmen bu fotoğrafı duvar kağıdı yapınca da olanlar oldu ve birçok telefon geçici bir süre kullanılamaz hale geldi.

    Başka telefonlar da etkileniyor olabilir

    Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, paylaşılan fotoğrafın Google Pixel 2'de de duvar kağıdı olarak ayarlandığında çökme sorununa yol açtığı gözlemlendi. Dolayısıyla Android işletim sistemiyle ilgili olabileceği düşünülen bu sorunun, tam olarak hangi cihazları etkilediği de net olarak bilinmiyor.

    Güvenlik sebebiyle paylaşamadığımız bu fotoğraf, mevcut bir güvenlik açığından yararlanmak için özel olarak da hazırlanmış olabilir.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1266943909499826176 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 3 sa. en beğenilen
    Belli ki bu sadece jpg uzantılı bir resim değil. Renk bitlerinin arasına adamlar bildiğin kod yazmışlar. İşin kötü kısmı çözebilmek için elinizde anahtar bit paterni olması gerekiyor.
    Belli ki bu sadece jpg uzantılı bir resim değil. Renk bitlerinin arasına adamlar bildiğin kod yazmışlar. İşin kötü kısmı çözebilmek için elinizde anahtar bit pa...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa.
    Yukarıda bir arkadaşın yazdığı gibi sade bir fotoğraf değil anlaşılan, O kadar basit birşey olacağını sanmam vardır bir sebebi, Tabi böyle haberlerin çoğunda samsung'un adı geçmesi ayrı bir konu.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Canlı bir resimse bug yaratıyor olabilir
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 3 sa. en beğenilen
    Belli ki bu sadece jpg uzantılı bir resim değil. Renk bitlerinin arasına adamlar bildiğin kod yazmışlar. İşin kötü kısmı çözebilmek için elinizde anahtar bit paterni olması gerekiyor.
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu KaleyDeskop
    Yani gerçekten android telefonun un çökmesini göze alarak fotoğrafı nasıl duvar kağıdı yaptın merak ettim ??
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    monacomen 53 dk. KaleyDeskop
    Sen resmi nereden buldun yukarıdaki haberdeki resim sadece resmin SS'i yani orijinal resim burada değil.
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    Nemesis-Prime 3 sa.
    iPhone’a laf atanlar sessiz. 🤫



    Apple olsa bu sorunu en geç bir hafta içinde güncelleme ile düzeltirdi ama Android tarafında üreticiler telefonlara normal güncelleştirmeyi bile vermiyorken bunu nasıl düzeltecekler merak ediyorum doğrusu.



    Markaların fanboyu olmaktansa iyi yönlerini kabul edip kötü yönlerini eleştiririm. Size de öneririm.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. Nemesis-Prime
    Ne kadar gereksiz bir yorum, ne kadar yaran var da gocunmuşsun bea. İlla gerçeğe takılmak istiyorsan Apple'da bu gibi şeyler çok sık yaşanıyor, Android'de çok daha ender yaşanıyor. Burada kimsenin bir şeyi kötülediği de yok akladığı da yok, ama bu yorum gerçekten gereksiz yorumlar konusunda anket yapılsa ilk 5'e girer.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa. Nemesis-Prime
    Merak ettim Iphone'un kötü yönlerini eleştirdiğiniz gönderilerinizden birini paylaşır mısınız?
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 3 sa.
    haberin arka planına şunu açın, daha ezoterik oluyor.

    https://www.youtube.com/watch?v=Vpqffgak7To
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