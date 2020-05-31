Bu fotoğraf duvar kağıdı olarak ayarlandığında, birçok Android telefonun çökmesine neden oluyor!

Akıllı telefonlarla ilgili paylaştığı sızıntılarla tanınan Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter kullanıcısı, duvar kağıdı olarak ayarlandığı takdirde Samsung telefonların çökmesine neden olan bir fotoğraf keşfedildiğini bildirdi.
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Bazı kullanıcılar, uyarılara rağmen bu fotoğrafı duvar kağıdı yapınca da olanlar oldu ve birçok telefon geçici bir süre kullanılamaz hale geldi.
Başka telefonlar da etkileniyor olabilir
Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, paylaşılan fotoğrafın Google Pixel 2'de de duvar kağıdı olarak ayarlandığında çökme sorununa yol açtığı gözlemlendi. Dolayısıyla Android işletim sistemiyle ilgili olabileceği düşünülen bu sorunun, tam olarak hangi cihazları etkilediği de net olarak bilinmiyor.
Güvenlik sebebiyle paylaşamadığımız bu fotoğraf, mevcut bir güvenlik açığından yararlanmak için özel olarak da hazırlanmış olabilir.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1266943909499826176 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Apple olsa bu sorunu en geç bir hafta içinde güncelleme ile düzeltirdi ama Android tarafında üreticiler telefonlara normal güncelleştirmeyi bile vermiyorken bunu nasıl düzeltecekler merak ediyorum doğrusu.
Markaların fanboyu olmaktansa iyi yönlerini kabul edip kötü yönlerini eleştiririm. Size de öneririm.
https://www.youtube.com/watch?v=Vpqffgak7To