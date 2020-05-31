Bu fotoğraf duvar kağıdı olarak ayarlandığında, birçok Android telefonun çökmesine neden oluyor!

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Akıllı telefonlarla ilgili paylaştığı sızıntılarla tanınan Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter kullanıcısı, duvar kağıdı olarak ayarlandığı takdirde Samsung telefonların çökmesine neden olan bir fotoğraf keşfedildiğini bildirdi.

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Bazı kullanıcılar, uyarılara rağmen bu fotoğrafı duvar kağıdı yapınca da olanlar oldu ve birçok telefon geçici bir süre kullanılamaz hale geldi.

Başka telefonlar da etkileniyor olabilir

Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, paylaşılan fotoğrafın Google Pixel 2'de de duvar kağıdı olarak ayarlandığında çökme sorununa yol açtığı gözlemlendi. Dolayısıyla Android işletim sistemiyle ilgili olabileceği düşünülen bu sorunun, tam olarak hangi cihazları etkilediği de net olarak bilinmiyor.

Güvenlik sebebiyle paylaşamadığımız bu fotoğraf, mevcut bir güvenlik açığından yararlanmak için özel olarak da hazırlanmış olabilir.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1266943909499826176

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