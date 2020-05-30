Instagram, akıştaki hikayelerin gösterimi için iki katlı bir görünüm test ediyor

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Instagram'daki hikayeler akışının tasarımı yakında değişebilir. Facebook bünyesi altında bulunan popüler sosyal medya platformu Instagram, sınırlı sayıda kullanıcı ile akıştaki hikayelerin gösterimi için iki katlı bir görünümü test etmeye başladı.

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Hikayeler akışı için yeni tasarım

Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı ile A/B testi gerçekleştirilen yeni tasarımla birlikte, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede tek ekranda daha fazla hikayenin listelenmesini sağlayan yeni çift katlı görünüm, test kullanıcılarından geçer not alırsa, tüm Instagram hesapları için kullanıma sunulmuş olacak.

2016'da duyurulan hikayeler özelliği, yıllar geçtikte büyük bir ivme yakaladı ve etkileşim oranlarıyla kıyaslandığında, haber akışındaki gönderilerle arasındaki makası iyice daralttı. Haliyle hikayeler özelliğinin üzerine titreyen Instagram, çeşitli güncellemelerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve aynı zamanda da etkileşim oranlarını artırmayı hedefliyor.

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https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-is-testing-a-double-story-stories-feed-with-some-users/578819/

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