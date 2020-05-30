Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, akıştaki hikayelerin gösterimi için iki katlı bir görünüm test ediyor

    Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayelerdeki özet akışı için iki katlı yeni bir görünüm üzerinde çalışıyor. Yeni tasarım, bazı kullanıcılarla test edilmeye başlandı bile.
    1
    2 sa.
    757
    12
    1
    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Instagram'daki hikayeler akışının tasarımı yakında değişebilir. Facebook bünyesi altında bulunan popüler sosyal medya platformu Instagram, sınırlı sayıda kullanıcı ile akıştaki hikayelerin gösterimi için iki katlı bir görünümü test etmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı"

    Hikayeler akışı için yeni tasarım

    Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı ile A/B testi gerçekleştirilen yeni tasarımla birlikte, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede tek ekranda daha fazla hikayenin listelenmesini sağlayan yeni çift katlı görünüm, test kullanıcılarından geçer not alırsa, tüm Instagram hesapları için kullanıma sunulmuş olacak.

    2016'da duyurulan hikayeler özelliği, yıllar geçtikte büyük bir ivme yakaladı ve etkileşim oranlarıyla kıyaslandığında, haber akışındaki gönderilerle arasındaki makası iyice daralttı. Haliyle hikayeler özelliğinin üzerine titreyen Instagram, çeşitli güncellemelerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve aynı zamanda da etkileşim oranlarını artırmayı hedefliyor. 



    https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-is-testing-a-double-story-stories-feed-with-some-users/578819/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 45 dk. Rusya, hayalet bombardıman uçağı prototipi için start verdi 1 sa. Brim Explorer, deniz turizmine sessizlik konforu sunuyor 2 sa. SpaceX astronotları yörüngede! İşte Falcon 9'un iniş anları 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Instagram, akıştaki hikayelerin gösterimi için iki katlı bir görünüm test ediyor Sonraki İkinci el otomobil fiyatları Mayıs'ta yüzde 8 arttı 3 sa. 5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam 4 sa. SpaceX ilk kez uzaya astronot fırlattı! Canlı yayın devam ediyor 4 sa. Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında (30 Mayıs) 4 sa. Yeni nesil Galaxy Watch için geri sayım başladı 5 sa. LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı 6 sa. 4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı 6 sa. Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı 7 sa. Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı 7 sa. Samsung'un orta segment cihazlar için geliştirdiği Exynos 850'nin detayları resmileşti 8 sa. League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor 8 sa. Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı 9 sa. Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor 9 sa. Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 10 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı 10 sa. Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi 11 sa. Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu! 11 sa. 30.000 TL'lik katlanabilir telefon | Huawei Mate XS inceleme 12 sa. PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta 12 sa. Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi