Bu kargo gemisi, egzozundan çıkardığı CO2'yi güvertede depoluyor

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Tam Boyutta Gör Her yıl binlerce kargo gemisi ve tanker uluslararası sularda malları ülkeler arasında taşıyor. Bu gemilerin büyük çoğunluğu fosil yakıtlarla çalışan yanmalı motorlarla çok miktarda karbondioksiti atmosfere salıyor. Bu gemiler küresel olarak karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %3'ünden sorumlular.

Daha düşük emisyonlu hatta sıfır emisyonlu yakıtlar ve bataryalı gemiler bir seçenek olarak araştırılıyor. Bunun yanında mevcut gemilerin emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu kapsamda, Clipper Eris isimli tankere yenilikçi bir sistem eklenerek karbon emisyonları düşürüldü.

Tam Boyutta Gör 2011 yılında Norveçli nakliye şirketi Solvang, gemilerini daha enerji verimli hale getirmek ve egzozdan kaynaklanan zararlı emisyonları azaltmak için bir program başlattı. Gaz devridaim modülleri, açık çevrim yıkayıcılar, mekanik ve sistematik iyileştirmeler gibi çeşitli önlemler uygulamaya konuldu.

Şirket ayrıca bir karbon yakalama ve depolama (CCS) sistemi geliştirdi ve 2021'de yıkayıcı üreticisi Wärtsilä ile 1,2 MW'lık bir sistemi çalıştırmaya başladı. Şimdi teknoloji, Wärtsilä, MAN Energy Solutions ve araştırma enstitüsü SINTEF ile ortaklaşa yürütülen bir pilot proje için etilen taşıyıcısı Clipper Eris'e kuruldu.

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Egzoz'dan çıkan CO2'nin %70'si yakalanıyor

CCS sisteminin 7 MW gücündeki ana motordan çıkan egzoz gazındaki CO2'nin yaklaşık %70'ini geri kazanması bekleniyor. Teknoloji, mevcut yıkama ve egzoz gazı temizleme sistemleriyle birlikte çalışacak ve ortaya çıkan CO2 sıvılaşana kadar soğutulduktan sonra güvertedeki tanklarda depolanacak.

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CCS sistemiyle donatılmış Clipper Eris'in Şubat ayı başında iki yıllık test görevi için Singapur'dan ayrılması bekleniyor. Solvang, pilot proje başarılı olursa, Onboard CCS teknolojisinin kurulumu için hazır hale getirilen 7 yeni geminin inşa edileceğini söylüyor.

Solvang filo müdürü Tor-Øyvind Ask, CCS teknolojisinin kısa sürede kurulabildiğini ve yeterli yeşil enerjinin olması durumunda yakalanan karbondioksitin e-yakıta çevrilebileceğini belirtiyor. Ayrıca karbondioksitin gıda işleme endüstrisinde ve karbonatlı içeceklerde kullanılmasının da mümkün olduğu belirtiliyor.

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