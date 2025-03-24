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    Güneş ışığıyla çalışarak karbon yakalayan ve yakıt üreten cihaz geliştirildi

    Bilim insanları, havadaki karbondioksiti doğrudan yakalayan ve ardından bunu sürdürülebilir yakıta dönüştüren bir reaktör geliştirdi. Üstelik bu cihaz güneş ışığıyla çalışıyor.
    Güneş ışığıyla çalışarak karbon yakalayan cihaz geliştirildi Tam Boyutta Gör
    İklim krizine çözüm arayışları devam ederken, bilim insanları devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir güneş enerjisiyle çalışan reaktör, atmosferden doğrudan karbondioksit (CO2) yakalayarak bunu sürdürülebilir yakıta dönüştürüyor. Bu yenilikçi teknoloji, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma potansiyeline sahip.

    Geleneksel karbon yakalama yöntemleri, genellikle yüksek enerji tüketimi ve maliyet gerektirdikleri için uygun bir çözüm olmaktan uzaktalar. Ayrıca, yakalanan CO2’nin taşınması ve yer altına depolanması gibi karmaşık süreçleri içeriyorlar. Ancak Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, bu aşamaları ortadan kaldıran ve doğrudan atmosferden CO2 çekerek faydalı kimyasallar üreten bir sistem geliştirdi.

    Güneş enerjisiyle çalışan reaktör, bitkilerin fotosentez sürecini taklit ederek atmosferdeki zararlı CO2’yi sentez gazına (singaz/syngas) dönüştürüyor. Sentez gazı; yakıt, kimyasal maddeler ve ilaç üretiminde kullanılan kritik bir ara madde olarak biliniyor. Üstelik bu cihaz herhangi bir harici enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor; yalnızca güneş ışığıyla çalışıyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Sistem, gece boyunca havadaki CO2’yi özel filtrelerle yakalıyor. Güneş ışığının kızılötesi (IR) kısmı, cihazın içindeki CO2’yi ısıtarak reaksiyonu tetikliyor. Cihazda bulunan özel bir yarı iletken toz, güneş ışığının ultraviyole kısmını soğurur. Bu soğurma işlemi, karbondioksitin kimyasal olarak sentez gazına (syngas) dönüşmesine yol açan temel tepkimeyi başlatıyor. Aynı zamanda reaktörün içine yerleştirilen bir ayna, güneş ışığını yoğunlaştırarak sürecin verimliliğini artırıyor. Araştırmacılar, bu cihazın sentez gazını sıvı yakıtlara dönüştürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu başarıldığında, otomobiller, uçaklar ve diğer ulaşım araçları için karbon nötr bir yakıt kaynağı ortaya çıkabilir.

    Öte yandan halihazırda reaktörün büyük ölçekli bir versiyonunun geliştirilmesi için çalışmalar da sürüyor ve önümüzdeki aylarda test edilmesi planlanıyor. Eğer başarılı olursa, bu cihazlar merkezi olmayan bir enerji üretim modeli sunabilir. Böylece, uzak ve şebekeye bağlı olmayan bölgelerde dahi sürdürülebilir yakıt üretmek mümkün olabilir.

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    E
    emiristanbul 19 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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