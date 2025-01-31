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    İspanya ve Fas, elektrikli feribotlarla birbirine bağlanacak

    İspanyol feribot operatörü Baleària, İspanya ve Fas arasında hizmet verecek iki adet elektrikli feribotun inşasına başladı.                                     
    İspanya ve Fas, elektrikli feribotlarla birbirine bağlanacak Tam Boyutta Gör
    İspanyol feribot operatörü Baleària, İspanya ile Fas arasında ilk yeşil koridoru oluşturmak için çalışmalara başladı. Bu amaçla, iki ülke arasındaki koridorda iki adet %100 elektrikli feribot hizmete alınacak. Bu ikiz gemiler, İspanya'nın Tarifa şehrini Fas'ın Tanca şehrine bağlayan "en sürdürülebilir" rotada faaliyet gösterecek.

    16 MW güce ve 11,5 MWh batarya kapasitesine sahip olacak

    Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca, Gijón'daki Armon tersanesi katamaran tipindeki bu gemileri inşa edecek. Dört adet elektrikli tahrik ünitesine sahip olacak olan gemiler toplamda 16 MW güce ve 11,5 MWh batarya (8 MWh kullanılabilir) kapasitesine sahip olacak. Feribotlar, tam dolu batarya ile 18 mil (29 km) mesafe katedebilecek. Her gemi ayrıca, acil durumlarda yedek olması için toplam kapasitesi 11.200 kW olan dört adet dizel jeneratörle donatılacak.

    Gemilerdeki pillerin limanlarda bir saatlik duraklamalar sırasında tam şarj edilmesi gerekecek. Beklemeleri azaltmak Tarifa ve Tangier limanlarına sırasıyla 5 MW ve 8 MW sağlayan kıyı güç kaynaklarıyla desteklenen 8 MWh bataryalar yerleştirilecek. Böylece şarj süresi 40 dakikaya düşürülecek. Toplamda sistem 39 MWh batarya kapasitesine sahip olacak.

    Feribotlar, 25 metre kiriş genişliğine, 804 yolcu ve 225 araç kapasitesine ve 26 knot maksimum hıza sahip olacak. Katamaran şeklindeki feribot,  dikey hareketi en aza indiren bir T-Foil sistemiyle yolcu konforunu arttıracak ve geniş iç mekan sunacak.

    Kaynakça https://www.balearia.com/en/spain-morocco-corridor https://interestingengineering.com/transportation/16-mw-electric-ferries-unveiled
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