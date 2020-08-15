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    Bu mini PC modelinde parmak izi okuyucu ve DeX benzeri özellik var

    Beelink GTR Pro mini PC modeli oyuna elverişli konfigürasyonu yanında parmak izi okuyucusu ve Samsung DeX benzeri paylaşım özelliğiyle rakiplerinden farklılaşıyor.
    6 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu mini PC modelinde parmak izi okuyucu ve DeX benzeri özellik var

    Masa üstünde daha az yer kaplamak veya taşınabilir olmak için tasarlanan mini PC konsepti bugün oyuncu sistemlerine ev sahipliği yapacak kadar gelişti. Yine de yeniliklere halen açık olduğu görülüyor.

    Beelink GTR Pro özellikleri ve fiyatı

    Beelink GTR Pro adıyla Indiegogo üzerinde destek arayan mini PC konsepti standart özelliklerin yanına iki dikkat çekici fonksiyon daha ekleyerek hitap alanını genişletmeye çalışıyor. Bunlar parmak izi okuyucu ve DeX benzeri ekran paylaşımı.

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    Parmak izi okuyucu kasanın üzerinde yer alıyor ve kullanıcılara ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Ekran paylaşımı ise USB Tip-C üzerinden bağladığınız akıllı telefonun ekranını monitöre yansıtıyor. Fare ve klavye ile telefonu kullanabiliyorsunuz.

    Kasada 4 çekirdekli ve Vega 8 birimli AMD Ryzen 5 3350H APU modeli yer alıyor. Böylece oyunlarda da tatmin edici bir performans sunuyor. ESS 9018 Audio 2.0 yongası ile oyun tecrübesi destekleniyor. İki adet DDR4 bellek slotu ve iki adet M2 SSD slotu ile geniş bir seçenek mevcut. WiFi 6, iki adet Gb Ethernet slotu ile internet erişimi sağlanırken 2 adet HDMI, 1 adet DP ve 1 adet DP destekli USB Tip-C ile de 4 ekrana kadar çıkış veriliyor. Bunların haricinde USB Tip-A ve Tip-C çıkışları yer alıyor.

    Beelink GTR Pro mini PC modeli barebone tarzında 348$ bağış istiyor. 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD konfigürasyonu 452$. 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD konfigürasyonu ise 490$. Hızlı bir şekilde desteği büyüten projenin Eylül ayında sevkiyata başlaması bekleniyor.



    https://www.techradar.com/amp/news/this-cheap-amd-ryzen-mini-pc-has-two-unique-features-that-all-vendors-should-copy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rogue Agent 2 gün
    8809g intel cpu+amd gpu lu bir modeli vardı arkadaşımda performansı çılgındı ama tasarımı leş ötesiydi. hala aynı rezillikte tasarım kullanmakta niye ısrarcı bu adamlar anlamak çok zor
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    hollowman_ (N. b.) 4 gün
    Çok güzelmiş.
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Bu arada bir video yayınlanmış :
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Ürün AMD Ryzen 5 3550H APU'ya sahip. 3350H değil.,
    Ürünün benzer donanım ve daha uygun fiyatlı olan Beelink GTR modeli de hali hazırda satışta.
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    fgezgini (Yusuf GELEN) 6 gün
    Türkiye için kargo ücretsiz yazıyor, ancak gümrükleme nasıl olacak? bilen var mı acaba?
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    lterlemez 6 gün
    Pi'nin de göreceli daha düşük maliyet ile bu yönde ilerlemesi lazım biraz. SD kart ve usb yeterli gelmiyor. SATA 3 veya mSATA olmasa bile SATA ve SATA 2 desteği vermeli artık.
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