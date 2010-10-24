Sony, kaset çalar Walkman'lerin üretimini sonlandırdı

Sony'nin eşbaşkanlarından Akio Morita'nın "Uçak yolculuğu yaparkende opera dinlemek istiyorum" sorusuna cevap olarak Sony'nin mühendislerinden Nobutoshi Kihara'nın tasarladığı ve 31 sene önce satışa sunulan TPS-L2 ile başlayan Walkman markası için önemli bir kilometre taşı geride kalıyor. Sony'den yapılan açıklamaya göre; firma, kaset çalar Walkman'leri tarihin tozlu sayfalarına gömüyor.

Walkman kaset çalarların son partisinin üretimini Nisan ayında Japonya'da gerçekleştiren Sony, bundan böyle kaset çalar üretmeyecek. 1979'dan bu yana 200 milyonu aşkın Walkman kaset çalar satışı yapan Sony, CD- MiniDisc ve flash tabanlı Walkman'lerin üretiminiyse devam edecek. Ancak her ne kadar Sony resmi olarak Walkman kaset çalar üretmeyecek olsa da; Çin'li üreticilerin Asya ve Ortadoğu ülkeleri için Sony marka Walkman üretmesi bekleniyor.