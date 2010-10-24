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Sony, kaset çalar Walkman'lerin üretimini sonlandırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Sony'nin eşbaşkanlarından Akio Morita'nın "Uçak yolculuğu yaparkende opera dinlemek istiyorum" sorusuna cevap olarak Sony'nin mühendislerinden Nobutoshi Kihara'nın tasarladığı ve 31 sene önce satışa sunulan TPS-L2 ile başlayan Walkman markası için önemli bir kilometre taşı geride kalıyor. Sony'den yapılan açıklamaya göre; firma, kaset çalar Walkman'leri tarihin tozlu sayfalarına gömüyor.

Walkman kaset çalarların son partisinin üretimini Nisan ayında Japonya'da gerçekleştiren Sony, bundan böyle kaset çalar üretmeyecek. 1979'dan bu yana 200 milyonu aşkın Walkman kaset çalar satışı yapan Sony, CD- MiniDisc ve flash tabanlı Walkman'lerin üretiminiyse devam edecek. Ancak her ne kadar Sony resmi olarak Walkman kaset çalar üretmeyecek olsa da; Çin'li üreticilerin Asya ve Ortadoğu ülkeleri için Sony marka Walkman üretmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 3 yıl
selamun aleyküm ben sony walkman wm fx 123 , 153 , 163 kasetcalar arıyorum sıfır olması yada cok az kullanılmış olması lazım detayları konusuruz.
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sotoxs 9 yıl
bir marka bile çıkaramadan teknolojisi raflara kalktı gitti. teknoloji önümüzden geçip gidiyor biz sadece
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sft67 9 yıl
Bu hala üretiliyomuymuş. ben çoktan sonlandı sanıyodum
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_leylandi_ 9 yıl
üretilen sonuncu kaset walkman modelleri

WM-EX651
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


WM-FX202
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


WM-GX788
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


WM-GX410
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


WM-GX202
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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fukarakoala 9 yıl
benim kasetcalarlarım vardı.Hatta kasetlerim var çok fazla annemin eski benimde yeni albüm koleksiyonum hatırı sayılırın fazlası uzun yollarda halen kullanıyorum şarjlarının uzun olması bi artı bana.Mp4 ve mp3 playerım var ama bundaki keyif çok apayrıdır
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya bu üretiliyor muydu hâlâ? Allah Allah. Harbi enteresan. Kim alıyormuş ki ?
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Batuist 9 yıl
hala üretildiklerini bilmiyordum... gerçi nisanda (son parti) bitmiş haberi yeni yapılıyor o başka..
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_leylandi_ 9 yıl
ses kaliteleri şuanki en iyi mp3 çalarlar kadar iyiydi bu kaset walkmanlarin.çekmecemde durur hala yesyeni şekilde...
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berkaylive 9 yıl
ben 10 sene önce bitti sanıyodum :D
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UzmaN345 9 yıl
evet bu devirde kasetçalarmı kaldı
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ZAGROSs 9 yıl
gec bile kalindi. su donemde CD bile kullanilmiyor pek...
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Hakanonur 9 yıl
öğrenciliğim sırasında tahtakaleden kaçak sony walkman kaset çalarları alır gider okulda satar kar ederdim okulu böyle bitirdim çevrem acaip genişlemişti 1990 lı yılları özlemle anıyorum kaset işi zaten bitecekti sony dogru olanı yaptı bence.
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