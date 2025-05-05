Uçan otomobil gibi eVTOL: F1 aracı hızıyla 820 km menzil

Şirketin henüz sadece konsept görselleriyle tanıttığı Sigma, görsellik açısından dikkat çekse de bu vaatler sektörde tartışmalara açık. Mevcut eVTOL projeleriyle karşılaştırıldığında, AltoVolo’nun hedefleri oldukça iddialı.
Helikopterlerin yerini almayı hedefliyor
Ancak Sigma, bu araçlardan farklı bir segmenti hedefliyor. Archer ve Joby şehir içi hava taksi hizmetlerine odaklanırken, AltoVolo’nun ürünü daha çok özel helikopter pazarına rakip olacak şekilde konumlanıyor. Hem menzil avantajı hem de sessiz çalışma özelliğiyle şehir merkezlerine daha yakın lokasyonlarda özel ulaşım aracı olarak öne çıkabilir.
Bununla birlikte AltoVolo, patent bekleyen eğimli elektrikli jet tasarımı ve entegre aerodinamik sistemi ile dikkat çekiyor. Bataryaların yüksek ani güç çıkış kapasitesinden dikey kalkış/iniş için faydalanılırken, uzun menzilli uçuşlar için sıvı yakıtın enerji yoğunluğu devreye giriyor. Bu hibrit yaklaşım, performans ve verimlilik dengesini kurmayı hedefliyor.
Şirket, prototip uçuş testlerini tamamladığını ve tam ölçekli bir gösterim modelinin inşasına hazırlandığını duyurdu. Sigma için ön sipariş bekleme listesi ise Temmuz ayında açılacak. AltoVolo’nun vaatlerinin gerçekçi olup olmadığını ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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