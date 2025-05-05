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    Uçan otomobil gibi eVTOL: F1 aracı hızıyla 820 km menzil

    Londra merkezli AltoVolo, Sigma adını verdiği elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracıyla 3 yolcu kapasitesi, 821 kilometre menzil ve saatte 354 km hız vadediyor.

    Uçan otomobil gibi eVTOL: F1 aracı hızıyla 820 km menzil Tam Boyutta Gör
    Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları (eVTOL) pazarı hızla büyürken, Londra merkezli girişim AltoVolo çıtayı yükseltiyor. Şirket, Sigma adını verdiği hibrit-elektrikli kişisel hava aracıyla, bugüne dek benzeri görülmemiş performans değerleri vadediyor: 3 yolcu kapasiteli araç, 821 km menzile ve saatte 354 km seyir hızına ulaşabilecek. Dahası, geleneksel helikopterlere kıyasla yüzde 80 daha sessiz çalışacak.

    Şirketin henüz sadece konsept görselleriyle tanıttığı Sigma, görsellik açısından dikkat çekse de bu vaatler sektörde tartışmalara açık. Mevcut eVTOL projeleriyle karşılaştırıldığında, AltoVolo’nun hedefleri oldukça iddialı.

    Helikopterlerin yerini almayı hedefliyor

    Uçan otomobil gibi eVTOL: F1 aracı hızıyla 820 km menzil Tam Boyutta Gör
    Örneğin; Archer Aviation’ın Midnight modeli, 241 km/s) maksimum hıza ve 160 kilometre menzile sahip. Joby Aviation'ın hidrojen yakıt hücreli prototipi ise 840 km uçuş menzili ve 322 km/s hıza ulaşarak AltoVolo’ya daha yakın bir rakip olarak öne çıkıyor.

    Ancak Sigma, bu araçlardan farklı bir segmenti hedefliyor. Archer ve Joby şehir içi hava taksi hizmetlerine odaklanırken, AltoVolo’nun ürünü daha çok özel helikopter pazarına rakip olacak şekilde konumlanıyor. Hem menzil avantajı hem de sessiz çalışma özelliğiyle şehir merkezlerine daha yakın lokasyonlarda özel ulaşım aracı olarak öne çıkabilir.

    Uçan otomobil gibi eVTOL: F1 aracı hızıyla 820 km menzil Tam Boyutta Gör
    Sigma’nın teknik özellikleri de en az vaatleri kadar çarpıcı. Sadece 4,8 metre genişliğe sahip olan araç, yaklaşık bir çift garaj kapısı boyutunda. 1.608 beygir gücünde hibrit güç aktarım sistemi, sistemlerden biri arızalansa dahi uçuşa devam edebilecek şekilde tasarlanmış. Üç yolcu dahil toplam ağırlığı ise yalnızca 980 kg civarında.

    Bununla birlikte AltoVolo, patent bekleyen eğimli elektrikli jet tasarımı ve entegre aerodinamik sistemi ile dikkat çekiyor. Bataryaların yüksek ani güç çıkış kapasitesinden dikey kalkış/iniş için faydalanılırken, uzun menzilli uçuşlar için sıvı yakıtın enerji yoğunluğu devreye giriyor. Bu hibrit yaklaşım, performans ve verimlilik dengesini kurmayı hedefliyor.

    Şirket, prototip uçuş testlerini tamamladığını ve tam ölçekli bir gösterim modelinin inşasına hazırlandığını duyurdu. Sigma için ön sipariş bekleme listesi ise Temmuz ayında açılacak. AltoVolo’nun vaatlerinin gerçekçi olup olmadığını ise zaman gösterecek.

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