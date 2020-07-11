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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu yıl 5 milyar akıllı telefon kamera sensörü satılacak

    Akıllı telefonlarda akıl almaz bir sensör yarışı yaşanırken, sensör siparişleri de rekora koşuyor. Bu yıl toplamda 5 milyar akıllı telefon görüntüleme sensörü satılacağı tahmin ediliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu yıl 5 milyar akıllı telefon kamera sensörü satılacak
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    Akıllı telefonlarda hem çözünürlük tarafında hem de sensör sayısı tarafında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yüzlerce MP çözünürlüğünde sensörler ve yediye kadar toplam sensör sayısı artık normal hale geldi. Bu rekabetten haliyle sensör üreticileri yararlanıyor.

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    5 milyara ulaşacak

    Yapılan analizlere göre akıllı telefon için üretilen CMOS görüntüleme sensörlerinin sayısı bu yıl 5 milyara ulaşacak. Geçen yıl bu rakam 4.5 milyara ulaşmıştı. 2010 yılında ise ancak 500 milyon civarına yaklaşabiliyordu.

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    Yine analizlere göre bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkan telefonlarda ortalama 3.5 kamera sensörü yer aldı. Büyük çoğunluk ya 3 kamera ya da 4 kamera kombinasyonuyla geldi. Orta ve üst seviye sınıflarda dörtlü kamera kombinasyonu yüzde 20 artış gösterdi.

    Elbette bu rekor artışlardan sensör üreticileri yararlanıyor. Sony artık üretim kapasiteleri yetersiz kaldığı için TSMC ile sensör üretim anlaşması imzaladı. Samsung ve OmniVision da kısa süre içerisinde üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/10/smartphone-cmos-image-sensor-shipments-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 1 dk.
    Adamlarin elinde olsa dunyada telefon satilmasini engelleyecekler



    Her sene telefon degistirmek gunahmis gibi konuşuyorlar
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    navi markelof (Yusuf Sait) 25 dk.
    10 numara olur
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 46 dk. (düzenlendi)
    Telefonun en önemli parçalarından biri kamera sensördür. Ekran çatlak olur idare edersin telefonun ekranı amoled degilde tft olur idare edersin . Kamera kötü oldunu bir çok insan idare etmez
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Yuh. O kadar telefon satılıyor mu ki bu kadar sensör olsun? Telefon başına 10 sensör olsa bile rakam çok değil mi?
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    fhrstw 30 dk. ilkerinanç
    Burada değil ama Abd’de Avrupada her yıl iphone alan deliler var. Sadece iphone değil tabi sürekli telefon alan bir kitle var.
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    FlyingUnderpants 2 sa.
    Bir dönem incelik yarışı vardı. şimdi incelik bir kıstas bile değil.. 10 sene içinde telefon üst limit fiyatı 500 USDden 1200 USDye geldi. bu zamları nasıl açıklayacaklar? işte böyle işe yaramaz sensörler ile telefonu donatarak..
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