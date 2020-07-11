Bu yıl 5 milyar akıllı telefon kamera sensörü satılacak

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Akıllı telefonlarda hem çözünürlük tarafında hem de sensör sayısı tarafında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yüzlerce MP çözünürlüğünde sensörler ve yediye kadar toplam sensör sayısı artık normal hale geldi. Bu rekabetten haliyle sensör üreticileri yararlanıyor.

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TSMC daha fazla Sony sensör üretecek

5 milyara ulaşacak

Yapılan analizlere göre akıllı telefon için üretilen CMOS görüntüleme sensörlerinin sayısı bu yıl 5 milyara ulaşacak. Geçen yıl bu rakam 4.5 milyara ulaşmıştı. 2010 yılında ise ancak 500 milyon civarına yaklaşabiliyordu.

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Yine analizlere göre bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkan telefonlarda ortalama 3.5 kamera sensörü yer aldı. Büyük çoğunluk ya 3 kamera ya da 4 kamera kombinasyonuyla geldi. Orta ve üst seviye sınıflarda dörtlü kamera kombinasyonu yüzde 20 artış gösterdi.

Elbette bu rekor artışlardan sensör üreticileri yararlanıyor. Sony artık üretim kapasiteleri yetersiz kaldığı için TSMC ile sensör üretim anlaşması imzaladı. Samsung ve OmniVision da kısa süre içerisinde üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/10/smartphone-cmos-image-sensor-shipments-report/

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