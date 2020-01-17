Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek

Tam Boyutta Gör

Google, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Stadia adlı bir oyun akış hizmetini başlattı ve bu hafta ise geliştiricilerle birlikte önümüzdeki aylarda ne gibi planları olduğunu duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor"

Google Stadia içeriği zenginleşecek

Son zamanlarda Stadia kütüphanesine, Stadia Pro üyeleri için altı oyun da dahil olmak üzere birkaç yeni oyun eklendi. Kullanıcıların Stadia'yı birden çok ekranda çalıştırabilmeleri için Chromecast Ultra cihazlara güncellemeler de yapan Google, 2020 yılı için Stadia içeriğini zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Tam Boyutta Gör

Şirketin açıklamalarına göre geliştiricilern 2020 yılının sonuna kadar en az 120 oyun yayınlamayı vaat ediyorlar. Ayrıca bu yılın ilk yarısına kadar ise sadece Google Stadia'ya özel 10 oyunun yayınlanacağı belirtiliyor. Oyunların ne zaman geleceği, isimleri ve türleri ise henüz açıklanmış değil. Google'ın, yakın gelecekte de oyun endüstrisinden yeni ortaklarla iş birlikleri yapacağı belirtilirken, Stadia için yeni Android cihaz ve web için 4K desteği sunacağı ifade ediliyor.

https://community.stadia.com/t5/Stadia-Community-Blog/Stadia-in-the-New-Year/ba-p/13027?utm_source=ixbtcom

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.