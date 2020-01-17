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    Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek

    Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz Kasım ayında başlattığı bulut tabanlı oyun akış hizmeti Google Stadia'ya, bu yıl içinde 10 özel olmak üzere 120'den fazla oyun ekleneceği açıklandı.
    5 gün
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek
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    Google, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Stadia adlı bir oyun akış hizmetini başlattı ve bu hafta ise geliştiricilerle birlikte önümüzdeki aylarda ne gibi planları olduğunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor"

    Google Stadia içeriği zenginleşecek

    Son zamanlarda Stadia kütüphanesine, Stadia Pro üyeleri için altı oyun da dahil olmak üzere birkaç yeni oyun eklendi. Kullanıcıların Stadia'yı birden çok ekranda çalıştırabilmeleri için Chromecast Ultra cihazlara güncellemeler de yapan Google, 2020 yılı için Stadia içeriğini zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

    Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek
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    Şirketin açıklamalarına göre geliştiricilern 2020 yılının sonuna kadar en az 120 oyun yayınlamayı vaat ediyorlar. Ayrıca bu yılın ilk yarısına kadar ise sadece Google Stadia'ya özel 10 oyunun yayınlanacağı belirtiliyor. Oyunların ne zaman geleceği, isimleri ve türleri ise henüz açıklanmış değil. Google'ın, yakın gelecekte de oyun endüstrisinden yeni ortaklarla iş birlikleri yapacağı belirtilirken, Stadia için yeni Android cihaz ve web için 4K desteği sunacağı ifade ediliyor.



    https://community.stadia.com/t5/Stadia-Community-Blog/Stadia-in-the-New-Year/ba-p/13027?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ertech26 5 gün en beğenilen
    Stadia oyun kasacağına önce input lag sorununu çözsün. İncelemelere baktım adamlarda Türkiyede öyle bir download upload hızı görsem datacenter açarım dedirtecek internet var ama ganede input lag var.
    Stadia oyun kasacağına önce input lag sorununu çözsün. İncelemelere baktım adamlarda Türkiyede öyle bir download upload hızı görsem datacenter açarım dedirtecek...
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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    monacomen 4 gün yeni yorumcu
    Benim anlamadığım çıkmadan önce onca editörün ahkam kestiği Stadia için, çıktıktan sonra bir tek Türk editör bile oturup deneyimleme gereği görmedi! Youtube'un altını üstüne getirdim bir tek Türk kullanıcı bile şu Stadia olayını çıktıktan sonra kullanıp görüşünü paylaşmamış! Sizin ne tür bir düşmanlığınız depreşti ki bu platforma hala kullanmadınız çok merak ediyorum? Anlıyoruz sponsorlarınızın hepsi oyun konsolcusu, bilgisayarcısı, ekran kartcısı şusu busu haliyle bu platformun tutması onların aleyhine ama bu kadar da korktuğunuzu belli etmeyin bari.

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    ertech26 5 gün en beğenilen
    Stadia oyun kasacağına önce input lag sorununu çözsün. İncelemelere baktım adamlarda Türkiyede öyle bir download upload hızı görsem datacenter açarım dedirtecek internet var ama ganede input lag var.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    GabrielPhoenix 2 gün ertech26
    Kesinlikle katılıyorum iş hızdada bitmiyor input lag olduğu sürece konsol un yanına yaklaşamazlar ki öyle kolay çözeceklerinide düşünüyorum hele Türkiye’de tamamen hayal ürünü
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