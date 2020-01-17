Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor

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Microsoft, Windows Insider programının üyeleri için yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket bu güncellemeyle birlikte, geri bildirim merkezine en çok gelen taleplerden biri olan Hesap Makinesi uygulamasına eklediği grafik modunu teste sundu.

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Matematik öğrenmeyi kolaylaştırması hedefleniyor

Microsoft yöneticisi Brandon LeBlanc, bu yılın bahar aylarında yayınlanacak Windows 10 güncellemesiyle birlikte tüm kullanıcılara sunulmaya başlanacak bu özellikle ilgili: "Hesap Makinesi'ne Grafik desteği eklemek Geri Bildirim Merkezi'ndeki en önemli özellik taleplerimizden biri ve bu özelliği kullanıcılarımıza sunmaktan heyecan duyuyoruz. Grafik yetenekleri doğrusal cebiri araştırmaya başlayan öğrenciler için de gereklidir. Bu özellik sayesinde, öğrencilere matematiğe yönelik kavramsal anlayış ve tutumlarını geliştirerek matematiği öğrenme yetkisi vermeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Grafik modu, hesap makinesinde fonksiyonların grafiklerini görsel bir biçimde görüntülemenizi sağlayacak ve bu da özellikle doğrusal cebiri öğrenmeye başlayan öğrenciler için son derece yararlı olabilir. Microsoft, yeni geliştirilen grafik modunun, Windows 10 ve Windows 10S çalıştıran tüm bilgisayarların Hesap Makinesi uygulamasına en geç Ağusos ayına kadar geleceğini de açıkladı.

https://mspoweruser.com/microsoft-will-add-graphing-mode-to-windows-calculator-before-august-this-year/

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