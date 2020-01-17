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    Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına, kullanıcıların yıllardır beklediği grafik modu özelliğini ekliyor. Şirket özelliği test etmeye başladı bile.
    5 gün
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    8
    Windows
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor
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    Microsoft, Windows Insider programının üyeleri için yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket bu güncellemeyle birlikte, geri bildirim merkezine en çok gelen taleplerden biri olan Hesap Makinesi uygulamasına eklediği grafik modunu teste sundu.

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    Matematik öğrenmeyi kolaylaştırması hedefleniyor

    Microsoft yöneticisi Brandon LeBlanc, bu yılın bahar aylarında yayınlanacak Windows 10 güncellemesiyle birlikte tüm kullanıcılara sunulmaya başlanacak bu özellikle ilgili: "Hesap Makinesi'ne Grafik desteği eklemek Geri Bildirim Merkezi'ndeki en önemli özellik taleplerimizden biri ve bu özelliği kullanıcılarımıza sunmaktan heyecan duyuyoruz. Grafik yetenekleri doğrusal cebiri araştırmaya başlayan öğrenciler için de gereklidir. Bu özellik sayesinde, öğrencilere matematiğe yönelik kavramsal anlayış ve tutumlarını geliştirerek matematiği öğrenme yetkisi vermeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor
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    Grafik modu, hesap makinesinde fonksiyonların grafiklerini görsel bir biçimde görüntülemenizi sağlayacak ve bu da özellikle doğrusal cebiri öğrenmeye başlayan öğrenciler için son derece yararlı olabilir. Microsoft, yeni geliştirilen grafik modunun, Windows 10 ve Windows 10S çalıştıran tüm bilgisayarların Hesap Makinesi uygulamasına en geç Ağusos ayına kadar geleceğini de açıkladı.



    https://mspoweruser.com/microsoft-will-add-graphing-mode-to-windows-calculator-before-august-this-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 8 sa.
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    monacomen 4 gün yeni yorumcu
    Sırf gece modu nasıl yapılır derken meğer hesap makinesinin içinde döviz hesaplamadan tutun her şeyi hesaplama bölümü varmış. Utandım birden :((

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    tbbtl 4 gün
    Nesi devrim. 90 ların başındaki casio fx hesap makinaları grafik çizer olmaya başlanmıştı. Özellikle üniversite öğrencileri için. Microsoft 30 yıl sonra bu özelliği getirmiş geç kalmış bir uygulama
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    drjacob 4 gün
    büyük yenilik
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    Godolphin 5 gün
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    DjarumBlack- 5 gün
    devrim niteliğinde
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    Cpt. MacMillan 5 gün
    Hazır yapmışken integral falan da hesaplasin
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    classf2re 5 gün Cpt. MacMillan
    Microsoft'un mobil uygulaması var. Çok güzel bir uygulama. Integralde çözüyor. Microsoft Math Solver
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