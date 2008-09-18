Buffalo 2.5" boyutlu yeni SSD modellerini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli donanım ve komponent üreticisi Buffalo, SHD-NSUM serisi altında 2.5 boyutlu yeni SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disklerini duyurdu. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD'ler, SATA-II ve USB arabirimlerini de desteklemekte.

OCZ'nin Core V2 serisi SSD modellerine rakip olması beklenen Buffalo'nun 2.5" boyutlu yeni modellerinin okuma ve yazma hızlarıyla ilgili olarak firma tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. Sadece 70 gram ağırlığında yeni SSD'lerin fiyatı ise 30GB'lık model için 153$, 60GB'lık model için 305$ ve 120GB'lık model için 459$ olarak belirlenmiş durumda.

Yaygın olarak kullanılan mekanik disklere göre daha az güç tüketen, daha sessiz çalışan, hareketli parçası olmadığı için veri güvenliği sağlayan ve performansı sürekli geliştirilen SSD'lerin önümüzdeki yıllarda sektörün depolama çözümleri standardı olacağı tahmin ediliyor.