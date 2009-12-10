Buffalo dizüstü bilgisayarlar için USB 3.0 ExpressCard hazırladı

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USB 2.0 ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaat eden ve geriye doğru uyumluluk desteği ile mevcut USB sürücüleriyle de kullanılabilen USB 3.0 standardının hızla yaygınlaşması bekleniyor. Anakart üreticileri tarafından USB 3.0 destekli yeni modellerin pazara sunulmasıyla birlikte, bellek ve depolama çözümleri üzerine çalışan firmalar da yeni çözümlerini duyurmaya başladılar.

Japonya merkezli Buffalo firması, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı USB 3.0 kullanımına olanak tanıyan yeni ExpressCard modelini duyurdu. Mevcut USB 3.0 sürücülerin neredeyse tamamında olduğu gibi NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsüne yer verilen IFC-EC2U3/UC kod adlı yeni çözümün, 31 gram ağırlığında olduğu ve 34mm / 54mm slotlarda kullanılabildiği açıklandı.

Buffalo üzerinde iki adet USB 3.0 konnektörü bulunan ExpressCard modelini ay sonuna doğru 60$'lık etiket fiyatı üzerinden Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.