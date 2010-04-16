Buffalo'dan SSD teknolojili USB bellek: SHD-LVS-BK USB SSD

Depolama birimleri üreten firmalardan biri olan Buffalo, SSD teknolojisini kullanan USB belleği SHD-LVS-BK USB SSD'yi satışa sundu. 23 x 10 x 98 mm boyutlara ve 17g ağırlığa sahip olan SSD teknolojili taşınabilir bellekler USB 2.0 arabirimi ile çalışıyor. Buffalo, veri kayıpları sonrasında yapılacak kurtarma (recovery) işlemlerinde kolaylık sağlamak için bu USB bellekte fiziksel bir butona yer vermiş, bu buton ile yanlışlıkla silinen dosyaların üzerine yendi dosya ve verilen girilmesi engelleniyor ve böylece veri kurtarma işlemi kolaylaştırılmış oluyor. Buffalo, SSD teknolojili USB belleğinde, veri aktarımı hızlarını yükseltmek için TurboPC ve TurboCopy adını verdikleri teknolojileri kullanıyor.

Buffalo SHD-LVS-BK serisi SSD USB bellekler, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelerle satılacak. Buffalo'nun SHD-LVS-BK serisi SSD USB bellekleri 28$, 45$, 77$, 135$ ve 260$ fiyat etiketleriyle satışa sunulacak