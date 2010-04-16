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Buffalo'dan SSD teknolojili USB bellek: SHD-LVS-BK USB SSD

Buffalo, SSD teknolojili USB belleklerini satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama birimleri üreten firmalardan biri olan Buffalo, SSD teknolojisini kullanan USB belleği SHD-LVS-BK USB SSD'yi satışa sundu. 23 x 10 x 98 mm boyutlara ve 17g ağırlığa sahip olan SSD teknolojili taşınabilir bellekler USB 2.0 arabirimi ile çalışıyor. Buffalo, veri kayıpları sonrasında yapılacak kurtarma (recovery) işlemlerinde kolaylık sağlamak için bu USB bellekte fiziksel bir butona yer vermiş, bu buton ile yanlışlıkla silinen dosyaların üzerine yendi dosya ve verilen girilmesi engelleniyor ve böylece veri kurtarma işlemi kolaylaştırılmış oluyor. Buffalo, SSD teknolojili USB belleğinde, veri aktarımı hızlarını yükseltmek için TurboPC ve TurboCopy adını verdikleri teknolojileri kullanıyor.

Buffalo SHD-LVS-BK serisi SSD USB bellekler, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelerle satılacak. Buffalo'nun SHD-LVS-BK serisi SSD USB bellekleri 28$, 45$, 77$, 135$ ve 260$ fiyat etiketleriyle satışa sunulacak


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alirezzak 9 yıl
Usb 2.0 ın nesi var 45-50mb yazma hızı desteklemecek mi.50mb la yazıosa bu alet F/P olur.
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karmaşık 9 yıl

alirezzak

Usb 2.0 ın nesi var 45-50mb yazma hızı desteklemecek mi.50mb la yazıosa bu alet F/P olur.


teorik olarak 60 mb/sn ama bu hızlara maalesef erişilemiyor 30 un biraz üzerine çıkıyor bu da artık yetmiyor, usb 3.0 gelip yerleşene kadar maalesef böyle
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buraoca2 9 yıl
USB 2.0 olduktan sonra, SSD teknolojisinden yararlanılsa ne olur; yararlanılmasa ne olur?
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mobylette 9 yıl
tamam ssd teknolojisi kullanıyor da okuma yazma hızları nasıl hiç bahsedilmemiş haberde. 4gb için 28$ istemelerine değecek bir durum yoksa bir anlamı yok. artı usb 2.0 limitine takılmıyor mu cihaz?
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