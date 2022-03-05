Brad Pitt başrollü aksiyon dolu Bullet Train filminden ilk fragman geldi

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve özellikle konusu ile dikkat çeken Bullet Train isimli filmden ilk fragman geldi.
Filmin konusunu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bir grup suikastçı hızla giden bir trene yeni aldıkları için binerler. Yolculuk esnasında aldıkları işlerin ortak bir yanı olduğunu fark ederler. Fragmana baktığımızdaysa gerçekten fragmanın bile aksiyon dolu olduğunu görebiliyoruz. Film 15 Temmuz 2022'de vizyona girecek.
Filmin yönetmenliğini David Leitch üstleniyor. Senaristliğini ise Zak Olkewicz üstleniyor ve film Kôtarô Isaka'nın kitabından uyarlama olacak. Oyuncu kadrosuna baktığımızdaysa Aaron Taylor-Johnson, Brad Pitt, Sandra Bullock, Zazie Beetz, Joey King, Michael Shannon ve Hiroyuki Sanada gibi isimleri görüyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..