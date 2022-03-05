Brad Pitt başrollü aksiyon dolu Bullet Train filminden ilk fragman geldi

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Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve özellikle konusu ile dikkat çeken Bullet Train isimli filmden ilk fragman geldi.

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Filmin konusunu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bir grup suikastçı hızla giden bir trene yeni aldıkları için binerler. Yolculuk esnasında aldıkları işlerin ortak bir yanı olduğunu fark ederler. Fragmana baktığımızdaysa gerçekten fragmanın bile aksiyon dolu olduğunu görebiliyoruz. Film 15 Temmuz 2022'de vizyona girecek.

Filmin yönetmenliğini David Leitch üstleniyor. Senaristliğini ise Zak Olkewicz üstleniyor ve film Kôtarô Isaka'nın kitabından uyarlama olacak. Oyuncu kadrosuna baktığımızdaysa Aaron Taylor-Johnson, Brad Pitt, Sandra Bullock, Zazie Beetz, Joey King, Michael Shannon ve Hiroyuki Sanada gibi isimleri görüyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bullet Train Fragman

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