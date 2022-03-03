Netflix'in zaman yolculuğu temalı filmi The Adam Project'ten yeni bir fragman paylaşıldı

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Deadpool rolü ile tanınan Ryan Reynolds'ın ve başarılı oyuncu Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu The Adam Project filminden yeni fragman geldi.

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Filmin yönetmenliğini Shawn Levy üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldana ve Jennifer Garner gibi isimler bulunuyor. Film, 11 Mart 2022'de Netflix üzerinden yayınlanacak. Filmin bahsi geçen ilk fragmanını Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Adam Project Fragman

The Adam Project isimli filmin konusu şöyle: Zamanda yolculuk eden bir pilot, kendi genç hâli ve o zamanlar hâlâ hayatta olan babasıyla iş birliği yaparak geçmişiyle hesaplaşır ve geleceği kurtarmaya çalışır.

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Netflix filmi The Adam Project'ten yeni bir fragman paylaşıldı