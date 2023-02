Gerilim filmleri izlemek isteyenlere en iyi gerilim filmi önerileri

Eğer gerilim türü için öneriler istiyorsanız ve psikolojik gerilim filmi olarak ne izlemeli? diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu başlığın altında eski filmlerden tutun da güncel yeni gerilim filmleri ve en iyi psikolojik gerilim filmleri örneklerine kadar geniş bir seçenek bulacaksınız. Listemizde bundan nerdeyse 65 sene önce çekilen Gizli Teşkilat (North by Northwest) filminden Anthony Hopkins’in Kuzuların Sessizliği’ne oradan da 2019’da çıkan Parasite’a uzanacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan en iyi gerilim filmleri önerilerine geçelim

Gizli Teşkilat’tan (North by Northwest) daha heyecan verici veya ikonik anlarla dolu bir gerilim filmi varsa, onu henüz görmedik. Filmdeki kahramanımız prestijli reklamcı Roger Tornhill’dir ancak kendisi yanlış zamanda yanlış yerde bulunan ve yanlış anlaşılmalarla örülü bir hikayenin ortasındadır. Tornhill, suçluların aradığı bir ajan ile karıştırılmıştır üstüne üstlük bunların elinden kaçtığında ise kendisini işlemediği bir cinayetin faili konumunda bulur. Böylece Hitchcock’un elinde amansız kovalamaca başlamış olur.

3. The Silence of the Lambs 🐏

Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan, yönetmenliğini Jonathan Demme'nin yaptığı, Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs), şüphesiz 90’lı yılların en iyi filmlerinden birisi. Tüm zamanların en iyi psikolojik gerilim filmleri arasında gösterilen Kuzuların Sessizliği’nde genç FBI ajanı Clarice Starling’i FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışmasını izliyoruz. Clarice Starling bu katile ulaşmak için bir başka psikopat katil olan ünlü doktor Hannibal Lecter’ın kapısını çalmak zorundadır. Starling, manipülatif Lecter’ın güvenini bir şekilde kazanmak zorundadır. Filmdeki sahneler ise sizi germeye fazlasıyla yetecektir.