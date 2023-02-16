Gerilim filmleri izlemek isteyenlere en iyi gerilim filmi önerileri

Tam Boyutta Gör Gerilim filmleri asla modası geçmeyen kapsamlı bir türdür. İster sinemada ister ekranın başında izleyecek olun, en iyi gerilim filmleri iki şeye odaklanır: Psikolojik sahnelerle kalp atışınızı hızlandırmak ve “acaba sonraki sahnede ne olacak?” sorusunu sordurmak.

Nope ve Bullet Train gibi yakın zamanda yayınlanan gerilim filmleri, yerleşik türe olan ilgiyi hiç şüphesiz yeniden canlandırdı. İster korku isterse de bilimkurgu ile karıştırılmış olsun, gerilim türünün amacı izleyicileri koltuklarına yapıştırmak ve merak duygusunu devam ettirmek. Genelde bu tür filmler, çekirdek çitlemek için de en iyi seçeneklerdendir diyebiliriz zira çekirdek çitlemek psikolojik stresinizi azaltacaktır.

En iyi gerilim filmleri, nihayetinde sinemanın temel neşesi olan gerilimin oluşturulmasıyla ilgilidir diyebiliriz. Harold Lloyd gibi öncülere kadar uzanan, bir asırdan eskiye dayanan tonlarca film arasından seçim yapmak için bir rehbere ihtiyacınız var. Ve evet, doğru yerdesiniz. İşte izlenmesi gereken gerilim filmleri ⬇️

Tüm zamanların en iyi gerilim filmleri 🎥 Eğer gerilim türü için öneriler istiyorsanız ve psikolojik gerilim filmi olarak ne izlemeli? diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu başlığın altında eski filmlerden tutun da güncel yeni gerilim filmleri ve en iyi psikolojik gerilim filmleri örneklerine kadar geniş bir seçenek bulacaksınız. Listemizde bundan nerdeyse 65 sene önce çekilen Gizli Teşkilat (North by Northwest) filminden Anthony Hopkins’in Kuzuların Sessizliği’ne oradan da 2019’da çıkan Parasite’a uzanacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan en iyi gerilim filmleri önerilerine geçelim 1. North by Northwest 🏃‍♀️ IMDb puanı : 8,3

: 8,3 Yayın Tarihi : 1959

: 1959 Yönetmen : Alfred Hitchcock

: Alfred Hitchcock Oyuncular : Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason

: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason En iyi alıntı: “Reklam dünyasında yalan diye bir şey yoktur.” Gizli Teşkilat’tan (North by Northwest) daha heyecan verici veya ikonik anlarla dolu bir gerilim filmi varsa, onu henüz görmedik. Filmdeki kahramanımız prestijli reklamcı Roger Tornhill’dir ancak kendisi yanlış zamanda yanlış yerde bulunan ve yanlış anlaşılmalarla örülü bir hikayenin ortasındadır. Tornhill, suçluların aradığı bir ajan ile karıştırılmıştır üstüne üstlük bunların elinden kaçtığında ise kendisini işlemediği bir cinayetin faili konumunda bulur. Böylece Hitchcock’un elinde amansız kovalamaca başlamış olur. 2. Chinatown 🕵️‍♀️ IMDb puanı : 8,2

: 8,2 Yayın Tarihi : 1972

: 1972 Yönetmen : Roman Polanski

: Roman Polanski Oyuncular : Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston

: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston En iyi alıntı: Yönetmenliğini Roman Polanski' nin Çin Mahallesi (Chinatown) en iyi gerilim filmi örneklerinden birisi. Chinatown, temelinde eşinin kendisini aldattığını düşünen bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmde, Ida Sessions isimli kadın, dedektif Jake Gittes'e kendisini Mulwray'in eşi Evelyn olarak tanıtır ve onun bir başka kadınla birlikte olduğundan şüphelendiğini söyleyerek onu takip ettirir. Dedektif Jake Gittes, adamı takip eder, başka bir kadınla birlikte fotoğraflarını çeker ve olay kapanır. Fakat, beklenmedik bir şekilde Gittes, Mulwray'in öldürüldüğünü öğrenir ve vakanın üzerine gider. Gittes davada ilerledikçe kendisini büyük bir gizemin ortasında bulur. Sonuçta ise ünlü yönetmen Roman Polanski'nin en önemli yapıtlarından olan Chinatown, Oscar ödüllü gerilim filmi olarak kalitesini kanıtlar. 3. The Silence of the Lambs 🐏 IMDb puanı : 8,6

: 8,6 Yayın Tarihi : 1991

: 1991 Yönetmen : Jonathan Demme

: Jonathan Demme Oyuncular : Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn

: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn En iyi alıntı: “Jack Crawford bana bir stajyer mi gönderdi?” Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan, yönetmenliğini Jonathan Demme'nin yaptığı, Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs), şüphesiz 90’lı yılların en iyi filmlerinden birisi. Tüm zamanların en iyi psikolojik gerilim filmleri arasında gösterilen Kuzuların Sessizliği’nde genç FBI ajanı Clarice Starling’i FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışmasını izliyoruz. Clarice Starling bu katile ulaşmak için bir başka psikopat katil olan ünlü doktor Hannibal Lecter’ın kapısını çalmak zorundadır. Starling, manipülatif Lecter’ın güvenini bir şekilde kazanmak zorundadır. Filmdeki sahneler ise sizi germeye fazlasıyla yetecektir. 4. Zodiac 🩸 IMDb puanı : 7,7

: 7,7 Yayın Tarihi : 2007

: 2007 Yönetmen : David Fincher

: David Fincher Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Edwards

: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Edwards En iyi alıntı: “Onun kim olduğunu bilmem gerekiyor” Bilinebilirliğin sınırlarını zorlayan David Fincher'ın akıllara durgunluk veren polisiye gerilim filmi Zodiac, temelleri gerçek bir seri katile dayanan başyapıt niteliğinde. Zodiac'ın ikinci cinayeti işlemesi ile başlanan filmde katil, sürekli olarak cinayetlere devam eder ancak arakasında hiçbir iz bırakmaz. Rastgele kurbanları rastgele yerlerde öldüren Zodiac, bir noktada gazetelere kendi imzasıyla mesajlar göndermeye ve cinayetleri itiraf etmeye başlar. Zodiac on yılı aşkın bir süredir yakalanamaz fakat onu kafasına takan gazeteci Graysmith pes etmemiştir. 5. Vertigo 😨 IMDb puanı : 8,3

: 8,3 Yayın Tarihi : 1958

: 1958 Yönetmen : Alfred Hitchcock

: Alfred Hitchcock Oyuncular : James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes

: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes En iyi alıntı: “Bir cinayetin hatıralarını saklamamalısın.” Genellikle sinemanın en büyük başarılarından birisi olarak kabul edilen Vertigo, muhteşem bir şekilde çekilmiş Hitchcock'un psikoseksüel saplantılarının zirvesini sunuyor bize. Veritoga (baş dönmesi) hastalığına yakalanan ve işini bırakmak zorunda kalan Dedektif Scottie Ferguson’un hikayesini sunuyor bizlere. Polisliği bırakan ve özel dedektif olan Scottie'yi, eski arkadaşı tarafından eşini takip etmesi için tutulur. Scottie, genç kadını gözetledikçe bir şeylerin yanlış olduğunu fark edecektir. Scottie hem kadını hem de kendisini kurtarmak zorundadır. 6. Se7en 📦 IMDb puanı : 8,6

: 8,6 Yayın Tarihi : 1995

: 1995 Yönetmen : Andrew Kevin Walker

: Andrew Kevin Walker Oyuncular : Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow

: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow En iyi alıntı: “Ernest Hemingway, "Dünya güzel bir yerdir ve yaşamaya değerdir" demiş. İkinci kısmına katılıyorum.” Yedi ölümcül günah vardır, yüzbaşı; Oburluk, açgözlülük, tembellik, öfke, kibir, şehvet ve kıskançlık...Yedi (Seven), yönetmen David Fincher için bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Seven, çok güçlü ve vurucu açılış jeneriğinden yağmurlu bir kent manzarasıyla kesinlikle imza niteliğinde bir kasvet tasviri yapıyor. En iyi yabancı gerilim filmleri arasında gösterilen Seven, ahlakçı seri katili kadar polisi de suçluyor. 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldüren seri katil bizleri o kadar geriyor ki Brad Pitt ile birlikte haykırmamızı sağlıyor: “Kutuda ne var?” 7. Zero Dark Thirty 🖱️ IMDb puanı : 7,4

: 7,4 Yayın Tarihi : 2012

: 2012 Yönetmen : Kathryn Bigelow

: Kathryn Bigelow Oyuncular : Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton

: Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton En iyi alıntı: “Bir mağaradan birbirine bağlı hücrelerden oluşan küresel bir ağı yönetemezsiniz.” Senaryosunu Mark Boal'ın yazdığı, Kathryn Bigelow'un ise yönettiği Zero Dark Thirty, sinema tarihin en büyük insan avı olarak bilinen, 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tutulan El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in on yıl süren takibini ve yakalanışını bizlere gösteriyor. Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yerle bir edildikten sonra Pentagon, yılları ve milyonlarca doları harcayarak 1 Mayıs 2011’de Bin Ladin'i köşeye sıkıştırmış ve gizli operasyon ile sonuca varılmıştı. Bin Ladin'i yakalanışının arkasında ise genç CIA ajanı Maya’nın başarısı ve kendinden eminliği yatmakta. Film ayrıca işkence betimlemeleri nedeniyle de yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. 8. Sicario 🔫 IMDb puanı : 7,6

: 7,6 Yayın Tarihi : 2015

: 2015 Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Oyuncular : Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin En iyi alıntı: “Bana bir saatin nasıl çalıştığını soruyorsun. Şimdilik, sadece zamana dikkat et.” Sicario, Denis Villeneuve'un yönettiği ve baş rollerinde Emily Blunt, Benicio del Toro ve Josh Brolin'in yer aldığı son derece güzel gerilim filmi olarak nitelendirilebilir. Villeneuve'un İçimdeki Yangın’da bizlere gösterdiği gibi uyuşturucu savaşları ahlaktan ve mutlu sonlardan çok uzaktır. Sicario da bu olgu etrafında dönerken kahramanlarımızın ABD ve Meksika arasında bulunan uyuşturucu karteliyle mücadelesini ekranlara yansıtıyor. Sinematografik açıdan mükemmele yakın olan gerilim filmi Scario, son yılların en iyi filmleri arasında da gösteriliyor. 9. Memento 🧠 IMDb puanı : 8,4

: 8,4 Yayın Tarihi : 2000

: 2000 Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano En iyi alıntı: “Kendi zihnimin dışında bir dünyaya inanmak zorundayım.” Akıl Defteri (Memento) Christopher Nolan tarafından yazılıp yönetilen ancak sinema salonları için olmayan, sanat için olan bir film. Memento, unutkanlık hastalığına yakalanan, başından geçen trajik olaydan itibaren hiçbir olayı hatırlamayan Leonard'ın hikayesini aktarıyor. Leonard'ın tek amacı intikam almaktır ancak yeni anıları hatırlayamaması işini zorlaştıracaktır. Nolan’ın ustalığını kanıtladığı Memento, en iyi psikolojik gerilim filmleri arasında gösteriliyor ve biz de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. 10. Parasite 🦹 IMDb puanı : 8,5

: 8,5 Yayın Tarihi : 2019

: 2019 Yönetmen : Bong Joon Ho

: Bong Joon Ho Oyuncular : Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam

: Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam En iyi alıntı: “Zenginler ama yine de iyiler” Yönetmen Bong Joon-ho'nun Parazit (Parasite) filmi ilk çıktığı andan itibaren uluslararası bir hite dönüştü. Düşük gelirli bir ailenin vasıflı işçi kılığına girerek varlıklı bir çiftin evine sızma girişimleri etrafında döndüğü için aldatıcı derecede basit görünümü var. Ancak kısa süre sonra film izleyiciye güçlü mesajlar göndererek sınıflar arası farklara eleştirilerde bulunuyor. Şiir gibi akan senaryosu ve eğlenceli anlarla harmanlanan Parasite, gerilim film önerileri arayanlar için güzel bir tercih olabilir.

Dünyanın en iyi korkunç korku filmleri 1 hf. önce eklendi

En iyi netflix gerilim filmleri 🎦 Tam Boyutta Gör Netflix’te bir şeyler açıp sonra uyuya mı kalıyorsunuz? En iyi gerilim filmi listemizin bu adımından Netflix gerilim filmi önerilerimize yer vereceğiz. Bu filmler gözlerinizi açık tutmanızı sağlayacak, nabzınızı hızlandıracak ve avuçlarınızı terletecek cinsten. O yüzden merak etmeyin uyuma gibi bir derdiniz hiç olmayacak. İşte Netflix'teki en iyi gerilim filmleri: I Care A Lot - 2021

Zindan Adası (Shutter Island) - 2010

Parçalanmış (Split) - 2016

Penceredeki Kadın (The Woman in the Window) - 2021

Bird Box - 2018

The Platform - 2019

The Good Nurse - 2022

1922 - 2017

Oxygen - 2021

Gece Hayvanları (Nocturnal Animals) - 2016

Yeni çıkan gerilim filmleri 🎬 Tam Boyutta Gör En yeni gerilim filmleri önerileri arıyorsanız 2023 gerilim filmleri aradığınız şey. The Batman gibi karanlık süper kahraman gerilim filmlerinden Don't Worry Darling gibi eğlenceli yapımlara kadar birçok kaliteli sinema filmi yeni vizyona girdi. İşte o filmler: Deep Water

The Batman

The Stranger

Don't Worry Darling

The Menu

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Ayrılma Kararı (Decision to Leave)

Suçlu Emily (Emily the Criminal)

Ve evet, içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sinema dünyası için gerilim türü, psikoloji başta olmak üzere çok geniş bir alanı kapsıyor ve sanılanın aksine sadece insanları korkutmayı amaçlayan filmleri içerisine almıyor. İçeriğimizde ise gelmiş geçmiş en iyi gerilim filmleri önerilerinde bulunduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada, sizde yorumlar kısmında izlemeyi en sevdiğiniz gerilim filmlerini belirterek içeriğimizi zenginleştirebilirsiniz.

En İyi Gerilim Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1542

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En iyi gerilim filmleri: Psikolojik gerilim filmleri de var!