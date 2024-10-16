Bursalı Pilotcar P2 City'nin özellikleri belli oldu

Teknik tarafa baktığımızda P2 City'nin arkadan itişli bir araç olduğunu görüyoruz. Kullanılan elektrik motoru 6 kW nominal güç ve 70 Nm maksimum tork üretiyor. Standart olarak 10,8 kWsa'lik LiFePo4 batarya ile 100 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde menzili 150 km'ye yükselten 16,6 kWsa'lik batarya seçeneği de opsiyonel. 3,3 kW şarj ile bataryaların dolum süresi sırasıyla 3,5 ve 5 saat olarak karşımıza çıkarken 6,6 kW ile bu süreler yarıya düşüyor.
Pilotcar P2 City özellikleri:
80 km/s azami hız
10,8 kWsa batarya ile 100 km menzil
16,6 kWsa batarya ile 150 km menzil
6 kW nominal güç 70 Nm maksimum tork
arkadan itiş
1+1 oturma kapasitesi
295 kg çekme kapasitesi
560/620 kg boş ağırlık
450/800 lt bagaj hacmi
Fiyat henüz belli değil ancak geçtiğimiz günlerde Pilotcar kurucusu Şükrü Özkılıç, günümüz şartlarında aracın fiyatının ÖTV ve KDV dahil 590 bin TL seviyesinde olabileceğini söylemişti.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.