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    Bursalı Pilotcar P2 City'nin özellikleri belli oldu

    Kısa süre önce siz değerli okurlarımıza Bursalı Pilotcar'ın Paris Otomobil Fuarı'nda P2 City isimli minik elektrikli aracını sergileyeceğini aktarmıştık. L7 sınıfındaki modelin özellikleri belli oldu.
    Bursalı Pilotcar P2 City'nin özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Pilotcar P2 City; 3291 mm uzunluğa, 1494 mm genişliğe ve 1510 mm yüksekliğe sahip. 2000 mm aks mesafesine sahip olan modelin yerden yüksekliği de 225 mm olarak açıklandı. Bu kapsamda, yine L7 sınıfında geliştirilmeye devam eden bir başka yerli araç Amperino ile benzer boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak üç kişilik yaşam alanına sahip olan Amperino'dan farklı olarak bu araç iki kişilik oturma kapasitesine sahip.

    Teknik tarafa baktığımızda P2 City'nin arkadan itişli bir araç olduğunu görüyoruz. Kullanılan elektrik motoru 6 kW nominal güç ve 70 Nm maksimum tork üretiyor. Standart olarak 10,8 kWsa'lik LiFePo4 batarya ile 100 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde menzili 150 km'ye yükselten 16,6 kWsa'lik batarya seçeneği de opsiyonel. 3,3 kW şarj ile bataryaların dolum süresi sırasıyla 3,5 ve 5 saat olarak karşımıza çıkarken 6,6 kW ile bu süreler yarıya düşüyor.

    Pilotcar P2 City özellikleri:

    • 80 km/s azami hız
    • 10,8 kWsa batarya ile 100 km menzil
    • 16,6 kWsa batarya ile 150 km menzil
    • 6 kW nominal güç 70 Nm maksimum tork
    • arkadan itiş
    • 1+1 oturma kapasitesi
    • 295 kg çekme kapasitesi
    • 560/620 kg boş ağırlık
    • 450/800 lt bagaj hacmi
    Bursalı Pilotcar P2 City'nin özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    P2 City'nin standart özellikleri arasında ön-arka LED farlar, hidrolik diskler, rejeneratif fren sistemi, dijital bilgi ekranı, elektrikli yan camlar, arka park sensörü, 12V güç ve USB C çıkışları, acil durdurma butonu, McPherson tipi ön süspansiyon, çift salıncaklı bağımsız arka süspansiyon, ayarlanabilir koltuklar, dizel yakıtlı ısıtıcı ve filmli camlar bulunuyor. Multimedya sistemi, klima, elektrikli ısıtıcı, geri görüş kamerası ve hız sabitleyici gibi özellikler ise opsiyon.

    Fiyat henüz belli değil ancak geçtiğimiz günlerde Pilotcar kurucusu Şükrü Özkılıç, günümüz şartlarında aracın fiyatının ÖTV ve KDV dahil 590 bin TL seviyesinde olabileceğini söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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