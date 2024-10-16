Bursalı Pilotcar P2 City'nin özellikleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Pilotcar P2 City; 3291 mm uzunluğa, 1494 mm genişliğe ve 1510 mm yüksekliğe sahip. 2000 mm aks mesafesine sahip olan modelin yerden yüksekliği de 225 mm olarak açıklandı. Bu kapsamda, yine L7 sınıfında geliştirilmeye devam eden bir başka yerli araç Amperino ile benzer boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak üç kişilik yaşam alanına sahip olan Amperino'dan farklı olarak bu araç iki kişilik oturma kapasitesine sahip.

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Teknik tarafa baktığımızda P2 City'nin arkadan itişli bir araç olduğunu görüyoruz. Kullanılan elektrik motoru 6 kW nominal güç ve 70 Nm maksimum tork üretiyor. Standart olarak 10,8 kWsa'lik LiFePo4 batarya ile 100 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde menzili 150 km'ye yükselten 16,6 kWsa'lik batarya seçeneği de opsiyonel. 3,3 kW şarj ile bataryaların dolum süresi sırasıyla 3,5 ve 5 saat olarak karşımıza çıkarken 6,6 kW ile bu süreler yarıya düşüyor.

Pilotcar P2 City özellikleri:

80 km/s azami hız

10,8 kWsa batarya ile 100 km menzil

16,6 kWsa batarya ile 150 km menzil

6 kW nominal güç 70 Nm maksimum tork

arkadan itiş

1+1 oturma kapasitesi

295 kg çekme kapasitesi

560/620 kg boş ağırlık

450/800 lt bagaj hacmi

Tam Boyutta Gör P2 City'nin standart özellikleri arasında ön-arka LED farlar, hidrolik diskler, rejeneratif fren sistemi, dijital bilgi ekranı, elektrikli yan camlar, arka park sensörü, 12V güç ve USB C çıkışları, acil durdurma butonu, McPherson tipi ön süspansiyon, çift salıncaklı bağımsız arka süspansiyon, ayarlanabilir koltuklar, dizel yakıtlı ısıtıcı ve filmli camlar bulunuyor. Multimedya sistemi, klima, elektrikli ısıtıcı, geri görüş kamerası ve hız sabitleyici gibi özellikler ise opsiyon.

Fiyat henüz belli değil ancak geçtiğimiz günlerde Pilotcar kurucusu Şükrü Özkılıç, günümüz şartlarında aracın fiyatının ÖTV ve KDV dahil 590 bin TL seviyesinde olabileceğini söylemişti.

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Bursalı Pilotcar P2 City'nin özellikleri belli oldu