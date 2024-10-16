Skywell Q elektrikli hatchback Paris'te görücüye çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli marka Skywell, yeni elektrikli hatchback modelini görücüye çıkardı. Skywell Q olarak adlandırılan model, Avrupa'da MG4 ve Volkswagen ID.3 gibi rakiplerle boy ölçüşecek. Q, markanın Avrupa pazarına özel olarak geliştirdiği ilk otomobil olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

Skywell Q, C segment bir otomobil olarak 4297 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe ve 1536 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda, ülkemizde yakından tanıdığımız MG4 ile benzer ölçülere sahip olduğunu söylemek mümkün. Otomobilin gövde tasarımı sade ve şık. Ön tarafta boydan boya uzanan LED ışık imzası ve ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı karşımıza çıkarken logonun da aydınlatılmış olduğunu görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Yan taraftan bakıldığında ise çok kollu tasarıma sahip 18 inç aerodinamik jantlar ve onların arasından görünen sarı kaliperler göze çarpıyor. Geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da dikkat çeken detaylar arasında. Arka tarafta da otomobile sportif bir görüntü kazandıran bir spoyler ve boydan boya uzanan LED stoplar mevcut.

750 km menzilli yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor 2 sa. önce eklendi

Çok katmanlı yapıya ve kumaş döşemelere sahip iç mekanda ise iki kollu direksiyon simidi ve 15.6 inç merkez dokunmatik ekran bulunuyor. Şimdilik tek açıdan görebildiğimiz alanda dijital gösterge paneli bulunmuyor. İnce havalandırma ızgaraları, Skyroof panoramik cam tavan, geniş bir orta konsol, Metz ses sistemi, 360 derece panoramik kamera, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, arka yolcular için dokunmatik ekranlar ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler de listede.

Tam Boyutta Gör Skywell Q'da ön tekerleklere güç veren 150 kW'lık (201 hp) bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamladığı belirtilen modelde henüz kapasitesi açıklanmayan iki farklı batarya seçeneği mevcut. Büyük batarya ile 482 kilometreye kadar sürüş menzili sunuluyor. Avrupa'da satılacağı için bu değerin WLTP'ye göre açıklandığını düşünebiliriz. Büyük bataryanın DC hızlı şarj ile 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

Güvenlik tarafında akıllı hız sabitleyici, otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı ve akıllı hız asistanı gibi sürüş asistan teknolojilerine sahip olan Skywell Q'nun satışına 2025'in üçüncü çeyreğinde başlanacak. Fiyat henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Skywell Q elektrikli hatchback Paris'te görücüye çıktı