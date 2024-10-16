Skywell Q elektrikli hatchback Paris'te görücüye çıktı

Skywell Q, C segment bir otomobil olarak 4297 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe ve 1536 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda, ülkemizde yakından tanıdığımız MG4 ile benzer ölçülere sahip olduğunu söylemek mümkün. Otomobilin gövde tasarımı sade ve şık. Ön tarafta boydan boya uzanan LED ışık imzası ve ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı karşımıza çıkarken logonun da aydınlatılmış olduğunu görmekteyiz.
Çok katmanlı yapıya ve kumaş döşemelere sahip iç mekanda ise iki kollu direksiyon simidi ve 15.6 inç merkez dokunmatik ekran bulunuyor. Şimdilik tek açıdan görebildiğimiz alanda dijital gösterge paneli bulunmuyor. İnce havalandırma ızgaraları, Skyroof panoramik cam tavan, geniş bir orta konsol, Metz ses sistemi, 360 derece panoramik kamera, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, arka yolcular için dokunmatik ekranlar ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler de listede.
Güvenlik tarafında akıllı hız sabitleyici, otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı ve akıllı hız asistanı gibi sürüş asistan teknolojilerine sahip olan Skywell Q'nun satışına 2025'in üçüncü çeyreğinde başlanacak. Fiyat henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.