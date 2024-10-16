Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skywell Q elektrikli hatchback Paris'te görücüye çıktı

    Skywell'in Avrupa pazarına özel olarak geliştirdiği ilk model olan yeni Skywell Q, 2025'in üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Söz konusu model 482 km'ye kadar menzil vadediyor.
    Skywell Q elektrikli hatchback Paris'te görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli marka Skywell, yeni elektrikli hatchback modelini görücüye çıkardı. Skywell Q olarak adlandırılan model, Avrupa'da MG4 ve Volkswagen ID.3 gibi rakiplerle boy ölçüşecek. Q, markanın Avrupa pazarına özel olarak geliştirdiği ilk otomobil olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

    Skywell Q, C segment bir otomobil olarak 4297 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe ve 1536 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda, ülkemizde yakından tanıdığımız MG4 ile benzer ölçülere sahip olduğunu söylemek mümkün. Otomobilin gövde tasarımı sade ve şık. Ön tarafta boydan boya uzanan LED ışık imzası ve ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı karşımıza çıkarken logonun da aydınlatılmış olduğunu görmekteyiz.

    Skywell Q elektrikli hatchback Paris'te görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Yan taraftan bakıldığında ise çok kollu tasarıma sahip 18 inç aerodinamik jantlar ve onların arasından görünen sarı kaliperler göze çarpıyor. Geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da dikkat çeken detaylar arasında. Arka tarafta da otomobile sportif bir görüntü kazandıran bir spoyler ve boydan boya uzanan LED stoplar mevcut.

    Çok katmanlı yapıya ve kumaş döşemelere sahip iç mekanda ise iki kollu direksiyon simidi ve 15.6 inç merkez dokunmatik ekran bulunuyor. Şimdilik tek açıdan görebildiğimiz alanda dijital gösterge paneli bulunmuyor. İnce havalandırma ızgaraları, Skyroof panoramik cam tavan, geniş bir orta konsol, Metz ses sistemi, 360 derece panoramik kamera, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, arka yolcular için dokunmatik ekranlar ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler de listede.

    Skywell Q elektrikli hatchback Paris'te görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Skywell Q'da ön tekerleklere güç veren 150 kW'lık (201 hp) bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamladığı belirtilen modelde henüz kapasitesi açıklanmayan iki farklı batarya seçeneği mevcut. Büyük batarya ile 482 kilometreye kadar sürüş menzili sunuluyor. Avrupa'da satılacağı için bu değerin WLTP'ye göre açıklandığını düşünebiliriz. Büyük bataryanın DC hızlı şarj ile 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

    Güvenlik tarafında akıllı hız sabitleyici, otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı ve akıllı hız asistanı gibi sürüş asistan teknolojilerine sahip olan Skywell Q'nun satışına 2025'in üçüncü çeyreğinde başlanacak. Fiyat henüz açıklanmadı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi kakaolu fındık kreması media markt çalışan yorumları bilgisayar kendi kendine kapanıyor apple hangi kargo ile çalışıyor çamaşır makinesi elektrik kaçağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO SPARK Go 2024
    TECNO SPARK Go 2024
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız