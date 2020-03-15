Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı

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Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco, sonunda Pocophone F1'in uzun zamandır beklenen devam modelini resmen doğruladı.

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Duyuru şirketin Poco Hindistan'ın resmi Twitter hesabında yapıldı. Şirket sadece Poco F2 ismini açıklamakla kalmadı aynı zamanda kullanıcılara kendilerini koronavirüsten korumak için düzenli olarak ellerini yıkamalarını tavsiye etti.

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Bütçe dostu amiral gemisi olacak

Poco F2'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi yok. Akıllı telefonun selefi gibi "bütçe dostu amiral gemisi" sınıfında yer alması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 865 yonga setiyle geleceğine dair söylentiler var.

https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1238698837159505920

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