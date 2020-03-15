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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı

    Poco Hindistan merakla beklenen Poco F2'yi resmen doğruladı. Şirket konuyla ilgili yaptığı duyuruda koronavirüs salgınıyla ilgili el yıkama tavsiyesinde de bulundu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı
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    Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco, sonunda Pocophone F1'in uzun zamandır beklenen devam modelini resmen doğruladı.

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    Duyuru şirketin Poco Hindistan'ın resmi Twitter hesabında yapıldı. Şirket sadece Poco F2 ismini açıklamakla kalmadı aynı zamanda kullanıcılara kendilerini koronavirüsten korumak için düzenli olarak ellerini yıkamalarını tavsiye etti.

    Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı
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    Bütçe dostu amiral gemisi olacak

    Poco F2'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi yok. Akıllı telefonun selefi gibi "bütçe dostu amiral gemisi" sınıfında yer alması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 865 yonga setiyle geleceğine dair söylentiler var.



    https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1238698837159505920 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 5 gün
    720g her işlem için yeterli. 865 falan fuzuli şeyler.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 gün
    f2 değil de x2'e ne oldu türkiyeye gelseydi keşke :/
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