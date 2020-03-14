PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir

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Yeni nesil Sony PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsolları koronavirüs salgının yeni kurbanları haline gelebilir. DFC Intelligence isimli analitik şirketi bu konuyla ilgili önemli bir rapor hazırladı.

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Analistler, Microsoft ve Sony'nin yeni konsollarının çıkışını 2021 yılına ertelemek zorunda kalacaklarına inanıyor. Buna koronavirüs salgını nedeniyle tedarik ve üretim zincirindeki kritik aksamaların neden olacağı düşünülüyor.

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Yeni konsolların bu yıl çıkma ihtimali düşük

DFC Intelligence, şirketlerden birinin veya her ikisinin de 2020 yılında yeni konsollarını satmaya başlamalarının zor olduğunu söylüyor. Konsollar satışa sunulsa bile üretimin kısıtlı olacağı ve ilk etapta fiyatların beklenenden daha yüksek olacağı da öngörüler arasında.

Sony, Şubat ve Mart başında yapılması beklenen PlayStation 5 lansmanını henüz gerçekleştirmedi. Ancak resmi olarak her iki şirket de yeni konsollarını 2020 Noel sezonunda satışa sunma planlarından vazgeçmiş değiller. Konuyla ilgili ne tür gelişmeler yaşanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://www.tweaktown.com/news/71225/playstation-5-xbox-series-to-be-delayed-past-2020-analyst-predicts/index.html

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