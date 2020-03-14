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    PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir

    Koronavirüs yeni nesil oyun konsollarının çıkışını geciktirebilir. Yayınlanan yeni bir rapor PlayStation 5 ve Xbox Series X'in 2020'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir
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    Yeni nesil Sony PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsolları koronavirüs salgının yeni kurbanları haline gelebilir. DFC Intelligence isimli analitik şirketi bu konuyla ilgili önemli bir rapor hazırladı.

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    Analistler, Microsoft ve Sony'nin yeni konsollarının çıkışını 2021 yılına ertelemek zorunda kalacaklarına inanıyor. Buna koronavirüs salgını nedeniyle tedarik ve üretim zincirindeki kritik aksamaların neden olacağı düşünülüyor.

    PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir
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    Yeni konsolların bu yıl çıkma ihtimali düşük

    DFC Intelligence, şirketlerden birinin veya her ikisinin de 2020 yılında yeni konsollarını satmaya başlamalarının zor olduğunu söylüyor. Konsollar satışa sunulsa bile üretimin kısıtlı olacağı ve ilk etapta fiyatların beklenenden daha yüksek olacağı da öngörüler arasında.

    Sony, Şubat ve Mart başında yapılması beklenen PlayStation 5 lansmanını henüz gerçekleştirmedi. Ancak resmi olarak her iki şirket de yeni konsollarını 2020 Noel sezonunda satışa sunma planlarından vazgeçmiş değiller. Konuyla ilgili ne tür gelişmeler yaşanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.



    https://www.tweaktown.com/news/71225/playstation-5-xbox-series-to-be-delayed-past-2020-analyst-predicts/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Abstergo Industries 6 gün en beğenilen ti7800
    Tasarım fake henüz resmi bir haber yok PS5'in görüntüsünü kimse bilmiyor başlığı açan editör internetten bulmuş.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Niyeki PS5 çıkınca PS4 kendini imhamı edecek :))
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 5 gün
    Ps5 daha tanıtılmadı şimdi virüs var diye zaman kazanıyorlar zaten bu sene her şey iptal oldu bu sene çıkarmaları mucize inşallah çok ertelemezler yarın açıklama yapıp 2021 Kasım Aralık derlerse şaşırmayın
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 5 gün
    Valla çok iyi olur. Ps4ü az daha kullanalım
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    joven 6 gün
    Hacimli üretim Çin’de gerçekleşiyor zaten bu noktaya geleceği dünden belliydi dikkat edilirse Sony cephesinden bu zamana kadar konsola dair bir ipucu vs. açıklanmadı yoksa bu sene sonu çıkacak konsol ile ilgili bilgiler ortalıkta dolaşırdı ama şu zamana kadar yok
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    alito (A. Teyfik Görmez) 6 gün
    Lan bi göreydik bari şu PS5'i insafsızlar.
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    ti7800 (Temjin O.) 6 gün
    PS5 tasarım çok kötü bence. Xperia mobil bölümüne yaptırılşmış gibi duruyor.
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