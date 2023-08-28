Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda nötrinolar ilk defa gözlemlendi

Bu parçacıkları tespit etmek için fizikçiler bilinen nötrino kaynaklarını incelemek üzere dedektörler ve gelişmiş ekipmanlar kullandılar. Sonuç olarak ise Güneş, kozmik ışınlar, süpernovalar ve diğer kozmik nesnelerin yanı sıra parçacık hızlandırıcıları ve nükleer reaktörlerden kaynaklanan nötrinolar başarıyla gözlemlendi.
Nötrinolar ilk defa gözlemlendi
Bu başarı CERN'in İsviçre'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC) bulunan nötrino detektörleri kullanılarak iki farklı araştırma grubu tarafından elde edildi: FASER (Forward Search Experiment) ve SND (Scattering and Neutrino Detector).
Feng ve FASER ortaklığı tarafından tespit edilen nötrinolar, laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların araştırılmasının da önünü açabilir. FASER ve SND@LHC ortak çalışmaları, devam etmekte olan deneysel parçacık fiziği araştırmalarına önemli ölçüde katkıda bulunarak bu alanda daha ileri atılımların yapılabileceğine işaret ediyor. Artık LHC'de nötrinoların varlığı doğrulandığına göre, bu iki deney veri toplamaya devam edecek ve potansiyel olarak daha anlamlı gözlemlere elde edecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.