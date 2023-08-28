Japonya, Fukuşima’da denize salınan radyoaktif atık su hakkında açıklama yaptı

Endişeye gerek yok
Japonya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yetkililerin hasarlı reaktörleri soğutmak için kullanılan arıtılmış suyu denize boşaltmaya başlamasından günler sonra, Japonya'nın Fukushima nükleer santrali yakınlarındaki deniz suyunda yapılan testlerde herhangi bir radyoaktivite tespit edilmediğini söyledi.
Trityumun sudan ayrıştırılması zor olduğundan, Fukuşima suyu okyanusa salınmadan önce trityum seviyeleri yasal sınırların altına düşene kadar seyreltiliyor. Bakanlığın santral yakınlarındaki 11 noktadan alınan numuneler üzerinde yaptığı testler, sınırın altında trityum yoğunluğu gösterdi. Bakanlık, bunun "insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını" da sözlerine ekledi.
Japonya'nın balıkçılık teşkilatı, santral yakınlarındaki balıklarda yapılan testlerde herhangi bir anormallik görülmediğini söylerken ülke, test sonuçlarını en azından önümüzdeki üç ay boyunca her hafta yayınlayacağını duyurdu. Ek olarak geçtiğimiz ay Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da düzenlemiş olduğu raporda Japonya'nın güvenlik standartlarını karşıladığı sonucuna varmıştı.
Kirlilik, sınırın çok altında
Yapılan testlerde santralin yakınlarından alınan numunelerde litre başına 7 ila 8 bekquerel trityum tespit edildi. Bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme suyu için belirlediği 10.000 bekerel sınırının çok altında bir değer.
Bununla birlikte Fukuşima santralindeki atık suyun hepsi bir anda tahliye edilmeyecek. Tesiste halihazırda 500 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek yaklaşık 1.3 milyon ton kirli su bulunuyor. Üç olimpik havuza eşdeğer olan ilk 7.800 metreküp suyun salınması yaklaşık 17 gün sürecek. Tamamının salınmasının ise yaklaşık 30 yıl süreceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.