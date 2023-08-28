Japonya, Fukuşima’da denize salınan radyoaktif atık su hakkında açıklama yaptı

Tam Boyutta Gör 2011'deki deprem ve tsunami sonrası hasar gören Fukuşima Daiichi santralinde biriken radyoaktif özellikli atık su, Pasifik Okyanusu'na tahliye edilmeye başlandı. Bu durum bazı ülkeleri ve çevrecileri endişelendirdi zira radyoaktif su, sadece Japonya kıyılarını değil tüm okyanusları etkileyecek potansiyele sahip. Bununla birlikte yetkililerden salınan su hakkında açıklama yapıldı ve endişeye mahal olmadığı vurgulandı.

Endişeye gerek yok

Japonya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yetkililerin hasarlı reaktörleri soğutmak için kullanılan arıtılmış suyu denize boşaltmaya başlamasından günler sonra, Japonya'nın Fukushima nükleer santrali yakınlarındaki deniz suyunda yapılan testlerde herhangi bir radyoaktivite tespit edilmediğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Japonya'nın geçtiğimiz hafta enkaz halindeki Fukuşima santralinden Pasifik Okyanusu'na su boşaltmaya başlaması Japonya'da ve başta Japonya'dan su ürünleri ithalatını yasaklayan Çin olmak üzere komşu ülkelerde protestolara yol açmıştı. Ancak Japonya ve bilimsel kuruluşlar suyun, hidrojenin radyoaktif bir izotopu olan trityum dışındaki çoğu radyoaktif elementi gidermek üzere filtrelendikten sonra güvenli olduğunu söylüyor.

Japonya, Fukuşima tesisindeki suyu denize boşaltacak 1 ay önce eklendi

Trityumun sudan ayrıştırılması zor olduğundan, Fukuşima suyu okyanusa salınmadan önce trityum seviyeleri yasal sınırların altına düşene kadar seyreltiliyor. Bakanlığın santral yakınlarındaki 11 noktadan alınan numuneler üzerinde yaptığı testler, sınırın altında trityum yoğunluğu gösterdi. Bakanlık, bunun "insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını" da sözlerine ekledi.

Japonya'nın balıkçılık teşkilatı, santral yakınlarındaki balıklarda yapılan testlerde herhangi bir anormallik görülmediğini söylerken ülke, test sonuçlarını en azından önümüzdeki üç ay boyunca her hafta yayınlayacağını duyurdu. Ek olarak geçtiğimiz ay Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da düzenlemiş olduğu raporda Japonya'nın güvenlik standartlarını karşıladığı sonucuna varmıştı.

Kirlilik, sınırın çok altında

Yapılan testlerde santralin yakınlarından alınan numunelerde litre başına 7 ila 8 bekquerel trityum tespit edildi. Bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme suyu için belirlediği 10.000 bekerel sınırının çok altında bir değer.

Bununla birlikte Fukuşima santralindeki atık suyun hepsi bir anda tahliye edilmeyecek. Tesiste halihazırda 500 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek yaklaşık 1.3 milyon ton kirli su bulunuyor. Üç olimpik havuza eşdeğer olan ilk 7.800 metreküp suyun salınması yaklaşık 17 gün sürecek. Tamamının salınmasının ise yaklaşık 30 yıl süreceği tahmin ediliyor.

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Japonya denize salınan Fukuşima atık suyu hakkında açıklama yaptı