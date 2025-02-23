BYD CEO'su: Çinli elektrikli araçlar rakiplerinden 5 yıl önde

Çin'in lider elektrikli araç üreticisi olan BYD, sadece elektrikli araç üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bataryalar dahil olmak üzere birçok önemli bileşeni de kendi bünyesinde üretiyor. Şirket, Çinli CATL'den sonra dünyanın en büyük ikinci batarya üreticisi konumunda. Ayrıca, BYD otonom sürüş teknolojilerine de büyük yatırımlar yapıyor. Son olarak, "God's Eye" adını verdiği otonom sürüş sistemini geniş çapta kullanıma sunarak bu alandaki iddiasını ortaya koydu.
Avrupa topraklarında üretilecek modeller
BYD'nin Avrupa topraklarında üreteceği ilk iki model, Dolphin ve Atto 3 modelleri olacak. Kısa süre sonra bu modellerin yanına B-SUV segmentindeki Atto 2 ve Dolphin Mini modelleri de eklenecek. Özellikle Dolphin Mini, Çin'de Seagull olarak bilinen modelden daha büyük olacak ve Avrupa pazarında B segmentinde konumlandırılacak.
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.