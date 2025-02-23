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    BYD CEO'su: Çinli elektrikli araçlar rakiplerinden 5 yıl önde

    BYD CEO'su Wang Chuanfu, Çinli elektrikli araçların rakiplerine göre 3 ila 5 yıl daha ileri seviyede olduğunu söyledi. Şirket, Avrupa'da üretime başlayarak gümrük tarifelerini aşmaya hazırlanıyor.
    BYD CEO'su: Çinli elektrikli araçlar rakiplerinden 5 yıl önde Tam Boyutta Gör
    BYD CEO'su Wang Chuanfu, Çin otomotiv endüstrisinin elektrikli araç geliştirme konusunda dünyaya büyük bir fark attığının farkında. Deneyimli yönetici, verdiği son röportajda Çin'in elektrikli araçlarının ürün, teknoloji ve endüstriyel zincir açısından rakiplerinden yaklaşık 3 ila 5 yıl önde olduğunu söyledi. Hatta, Ford gibi bazı Batılı firmalar, Çinli elektrikli araçların rakiplerine göre 10 yıl ileride olduğunu düşünüyor.

    Çin'in lider elektrikli araç üreticisi olan BYD, sadece elektrikli araç üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bataryalar dahil olmak üzere birçok önemli bileşeni de kendi bünyesinde üretiyor. Şirket, Çinli CATL'den sonra dünyanın en büyük ikinci batarya üreticisi konumunda. Ayrıca, BYD otonom sürüş teknolojilerine de büyük yatırımlar yapıyor. Son olarak, "God's Eye" adını verdiği otonom sürüş sistemini geniş çapta kullanıma sunarak bu alandaki iddiasını ortaya koydu.

    BYD CEO'su: Çinli elektrikli araçlar rakiplerinden 5 yıl önde Tam Boyutta Gör
    Wang, ABD ve Avrupa Birliği'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı ek vergilerden endişe duymuyor. BYD'nin patronuna göre bu tür korumacı politikalar iyi ürünler karşısında işe yaramaz. Dahası, Asyalı firma bu yılın sonunda Macaristan'da araç üretimine başlayacak. Bu sayede gümrük tarifeleri kısa vadede sorun olmaktan çıkacak.

    Avrupa topraklarında üretilecek modeller

    BYD'nin Avrupa topraklarında üreteceği ilk iki model, Dolphin ve Atto 3 modelleri olacak. Kısa süre sonra bu modellerin yanına B-SUV segmentindeki Atto 2 ve Dolphin Mini modelleri de eklenecek. Özellikle Dolphin Mini, Çin'de Seagull olarak bilinen modelden daha büyük olacak ve Avrupa pazarında B segmentinde konumlandırılacak.

    BYD CEO'su: Çinli elektrikli araçlar rakiplerinden 5 yıl önde Tam Boyutta Gör
    BYD bu hamlelerle, Avrupa'da en çok satışın yapıldığı dört segmentte de (B, B-SUV, C ve C-SUV) iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Çinli marka söz konusu segmentlerde güçlü modeller sunarak Renault, Stellantis ve Volkswagen gibi büyük Avrupa üreticileriyle doğrudan rekabet edebilecek. BYD'nin Avrupa pazarındaki varlığı, elektrikli araç sektöründe rekabeti kızıştıracak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunacak.
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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